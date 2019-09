Nella settimana dal 23 al 29 settembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal Cancro, dove si trova il nodo lunare, al segno della Bilancia, dove stazionano anche il Sole, Venere e Mercurio mentre Marte sarà sull'orbita della Vergine. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno dell'Ariete. Infine Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Gemelli calienti

Ariete: nervosi.

Marte, Sole, Venere e Mercurio tutti dissonanti tenderanno, con ogni probabilità, a rendere nervosa la settimana dei nati del segno. Farebbero bene ad usare almeno un pizzico di diplomazia di tanto in tanto per non inasprire ulteriormente alcuni rapporti.

Toro: amici. Vorranno divertirsi questa settimana i nati Toro e probabilmente organizzeranno qualche uscita, pomeridiana o serale, con gli amici di sempre riuscendo a mani basse nel loro intento.

Gemelli: calienti. La passionalità regnerà sovrana in questi sette giorni per i nati del segno che non si tireranno mai, o quasi, indietro nel dimostrare le proprie abilità nelle arti amatorie al partner.

Cancro: gelosi. Il comportamento ambiguo dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nativi che assumeranno, con tutta probabilità, un atteggiamento oltremodo geloso non favorendo la riappacificazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Progetti per Leone

Leone: progetti. Gli Astri di Terra hanno favorito la 'semina', ma adesso, col sopraggiungere dell'Elemento Aria che alimenta il loro Fuoco, è tempo probabilmente di raccolta per i nativi che avranno ben chiaro le 'coltivazioni' da portare avanti.

Vergine: spossati. Le molteplici incombenze da portare a termine durante quest'ultima settimana settembrina potrebbero stressare oltremodo i nativi che, per evitarlo, farebbero bene ad alternare alcuni periodi di riposo.

Bilancia: fine settimana 'top'. Alla routine iniziale seguiterà un weekend coi fiocchi sotto il profilo amoroso. Dalle coccole alla passionalità il passo sarà breve. Probabili attriti lavorativi.

Scorpione: revisioni amorose. I primi due giorni tutto filerà liscio come l'olio poi, purtroppo, da mercoledì il fronte amoroso avrà bisogno di un'accurata revisione che faccia capire ai nativi se proseguire o meno la relazione.

Capricorno rilassato

Sagittario: amici. Periodo in cui i nati Sagittario si troveranno, con ogni probabilità, di fronte alcune situazioni che gli faranno 'aprire gli occhi' sulle persone che li circodano. Probabili inaspettate chiusure di rapporti personali.

Capricorno: relax. Dopo il duro lavoro delle scorse settimane gran parte dei nativi potrebbe optare per dedicarsi al relax più assoluto in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Acquario: routine. Settimana senza troppe novità o scossoni di sorta dove i nati del segno potranno dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni scorsi. Lavoro in secondo piano.

Pesci: incontri. Sino a mercoledì i Pianeti favoriranno probabilmente le nuove conoscenze per i nati Pesci che, però, dovranno mantenere la calma da giovedì in poi quando il nervosismo sarà in agguato.