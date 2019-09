Lunedì 23 settembre 2019 troveremo il nodo lunare e la Luna nel segno del Cancro, mentre il Sole, Venere e Mercurio stazioneranno in Bilancia. Marte sarà in Vergine e Nettuno continuerà il suo moto in Pesci. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: calienti. Lunedì di coccole ed affettuosità sino al tardo pomeriggio quando, con grande soddisfazione del partner, i nativi daranno il meglio di loro sotto le lenzuola.

2° posto Pesci: passionali. La congiunzione in atto questo lunedì tra Nettuno e Luna nel loro Elemento fornirà, con ogni probabilità, ai nativi una marcia in più nelle arti amatorie sin da metà giornata.

3° posto Leone: pazienti. Sebbene lo scontro tra i due Luminari potrebbe rallentare i loro progetti in essere, i nati Leone dimostreranno, insolitamente alla loro indole, di saper pazientare quando serve.

I mezzani

4° posto Scorpione: prole. Lunedì in cui l'attenzione dei nativi sarà probabilmente orientata verso l'educazione dei figli, coi quali in un primo momento potranno avere un diverbio per poi trovare un compromesso che farà felici entrambi.

5° posto Bilancia: amici. Oggi i nati del segno avranno un gran voglia di divertirsi in maniera spensierata. Difatti è probabile che organizzino un'uscita serale con gli amici di sempre.

6° posto Toro: famiglia. Il focus del lunedì settembrino sarà probabilmente orientato su una vicenda famigliare dove sarà richiesto il supporto dei nativi. L'aiuto che forniranno sarà ben apprezzato.

7° posto Gemelli: perplessi. L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, impulsivamente, chiederanno invano numi sulla questione in essere.

8° posto Capricorno: venali.

Il settore economico dei nati Capricorno in questo lunedì sarà vagliato tanto minuziosamente che il partner potrebbe tacciarli di venalità.

9° posto Vergine: stress. Le urgenze odierne si sommeranno a quelle rimandate nei giorni scorsi e, c'è da scommetterci, i nati Vergine potrebbero intravedere l'ombra dello stress mentre cercheranno di ultimarle tutte.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: litigiosi.

Le asperità in onda nel primo giorno della settimana, capitanate da Venere opposta, tenderanno a raffreddare il clima in coppia dove saranno probabili litigi per questioni di poco conto.

11° posto Sagittario: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati Sagittario sarà, c'è da scommetterci, sotto i livelli standard ed a pagarne le conseguenze saranno le persone con cui avranno a che fare.

12° posto Acquario: poco lucidi.

Mercurio ed il Sole sfavorevoli tenderanno ad appannare idee ed intenti dei nati Acquario sin dalle prime ore mattutine. Sarà bene che rimandino le faccende meno urgenti.