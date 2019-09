Il mese di settembre sta per giungere al termine, ma prima di accogliere definitivamente la stagione autunnale, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quest’ultima settimana del mese. Sarà una settimana interessante per l'Ariete, che potrà fare affidamento sul favore di Venere, Sole e Mercurio, ma anche per la Vergine, che si prepara a vivere un momento di recupero. Energico e passionale il Toro.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo da Ariete a Pesci da lunedì 23 a domenica 29 settembre 2019, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana, dal 23 al 29 settembre 2019, segno per segno

Ariete: l’influenza di Venere, Sole e Mercurio vi spingerà a chiarirvi le idee, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Durante le giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 sarà possibile trovare un chiarimento con la persona amata e/o risolvere alcune problematiche nate nei giorni precedenti.

Bene l’ambito lavorativo. Weekend di tutto relax.

Toro: la settimana inizia in maniera molto positiva grazie agli influssi della Luna, le energie non mancheranno così come anche la voglia di fare. Bene anche la sfera sentimentale, sarete romantici e passionali. Al contrario le giornate centrali di quest'ultima settimana di settembre potrebbero rivelarsi faticose, qualcuno potrebbe risentire dello stress accumulato.

Weekend di grande recupero.

Gemelli: l’ingresso del Sole in Bilancia durante la giornata di martedì 24 settembre vi aiuterà a risolvere alcune controversie, soprattutto per quanto riguarda la vita privata. Sarà un buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale e anche in ambito lavorativo non mancheranno le soddisfazioni, un atteggiamento diplomatico e conciliato sarà la vostra risposta a qualsiasi evenienza.

Weekend da dedicare alla famiglia.

Cancro: la Luna nel segno durante le giornate iniziali di questa settimana vi spingerà a fare un po' autonalisi. Potrete osservare le cose sotto una nuova prospettiva e trovare le risposte che stavate cercando. Soluzioni in amore. Qualche controversia potrebbe nascere in ambito lavorativo, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì, ma nulla che non riuscirete a risolvere in poco tempo.

Leone: quella che sta per iniziare sarà una settimana decisamente interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Gli incontri, così come i contatti di tipo lavorativo saranno favoriti e porteranno a buoni risultati. Durante le giornate centrali invece gli influssi della Luna vi spingeranno a fare un po’ di sana autoanalisi e questo sarà decisamente positivo per voi.

Il weekend potrebbe rivelarsi leggermente faticoso, meglio evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi.

Vergine: dopo un fine settimana decisamente movimentato a causa dell'opposizione di Marte, sono in arrivo per il segno delle giornate più serene e positive. Sarà un buon momento per dedicarsi al partner e agli affetti familiari. Anche in ambito lavorativo si potrà fare bene, qualcuno potrebbe concludere un affare o una vendita redditizia. Riposo nel weekend.

Bilancia: gli influssi del Sole vi aiuteranno a far chiarezza riguardo alcune situazioni, sarà una settimana serena e positiva, in particolar modo per quanto riguarda l’amore. Incontri favoriti. In ambito lavorativo al contrario potrebbero nascere delle problematiche, potreste dover alzare la voce.

Scorpione: Favorevole l’inizio della settimana, al contrario però le giornate di mercoledì e giovedì potrebbero rivelarsi alquanto faticose a causa della Luna in opposizione. Sarete più nervosi del solito, liti e discussioni potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo e con il partner. Si recupera durante il weekend, quando potrete concedervi qualche momento di svago e spensieratezza in compagnia di amici e parenti.

Sagittario: quella in arrivo sarà una settimana impegnativa per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove potreste risentire dell’opposizione di Marte. Al contrario gli influssi di Sole, Venere e Mercurio vi aiuteranno a chiarire alcune situazioni nate all’interno della sfera sentimentale o dell’ambito familiare. Weekend di riposo.

Capricorno: durante queste giornate la vostra parola d'ordine sarà pazienza. Sarà infatti questa la virtù necessaria per gestire alcuni rapporti interpersonali. All’interno dell’ambito familiare e della storia sentimentale infatti potrebbero nascere litigi e discussioni, cercate di risolverle il più presto possibile ma soprattutto di essere diplomatici. L’ambito lavorativo al contrario regalerà belle soddisfazioni .

Acquario: sarà una settimana molto interessante, soprattutto per quanto riguarda l’amore dove potrete fare affidamento sugli influssi positivi del Sole in Bilancia, ma anche e soprattutto di Venere e Mercurio. Le coppie che durante le giornate precedenti hanno attraversato dei momenti sottotono potranno risolvere le controversie e ritrovare la serenità. Al contrario gli influssi negativi della Luna potrebbero rendervi troppo perfezionisti nel lavoro e mettervi in contrasto con colleghi e superiori.

Pesci: la prima metà della settimana sarà decisamente la più favorevole per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Saranno giornate di forte passionalità e romanticismo, ideali per confessare i vostri sentimenti o risolvere delle problematiche. Al contrario a partire dalla giornata di giovedì qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici. Recupero durante il weekend.