Parte una nuova settimana di settembre, l'ultima del mese. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 23 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere un buon momento in amore grazie alla Luna nel segno. Per il Leone è positivo il transito di Venere. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo del giorno con amore, Lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Oroscopo da Ariete a Vergine per il 23 settembre

Ariete: in amore se siete single osate di più, tuttavia non dovete dare spazio alle persone a cui non credete. Nel lavoro state lontani da affari che potranno essere difficili da portare avanti.

Toro: per i sentimenti Luna favorevole. Con una persona del Capricorno o del Cancro potrebbe tornare un buon rapporto. Nella professione state lavorando ad un progetto importante.

Il periodo che va da qui alla fine dell'anno sarà interessante.

Gemelli: a livello amoroso in questa giornata fate le cose con calma. Nel lavoro sarebbe il caso di evitare problemi e di non lasciare il certo per l'incerto.

Cancro: in amore chi vive qualche tensione deve cercare di superarle. Sarà una giornata che porta qualche dubbio. A livello lavorativo meglio evitare conflitti. I progetti che nascono adesso vanno a rallentatore.

Leone: a livello amoroso Venere continua un transito interessante nel vostro segno. Nel lavoro cercate di evitare contrasti o conflitti con soci e collaboratori.

Vergine: in amore la settimana parte in modo interessante. Oroscopo importante per le relazioni interpersonali. Nel lavoro si può iniziare un nuovo progetto ed entro l'autunno molti avranno modo di sviluppare buone idee.Recupero per il fisico.

Previsioni e oroscopo del 23 settembre: la giornata per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore c'è un po' di stanchezza. L'ultima giornata della scorsa settimana non è stata esaltante. Nel lavoro netto incremento della vostre capacità. Il Sole nel segno porta energia.

Scorpione: a livello sentimentale momento valido per i nuovi incontri. Se avete iniziato una storia di recente potrà diventare molto importante in futuro.

A livello lavorativo, se siete dipendenti è probabile che dobbiate fare una richiesta.

Sagittario: in amore avete bisogno di un rapporto sincero e spontaneo, lontano da qualsiasi tipo di inibizione. Nel lavoro stanchezza per chi si muove tanto. Un po' di energia arriverà grazie alle stelle il prossimo fine settimana.

Capricorno: per i sentimenti la fine del mese potrebbe regalare qualche sorpresa. Nel lavoro attenzione ad alcuni conflitti con soci e collaboratori. Non mancheranno problemi da risolvere.

Acquario: a livello sentimentale vi è cielo interessante man mano che ci avviciniamo alla fine del mese. Non mancano le novità. Nel lavoro buone le idee che avete in mente.

Pesci: in amore giornata interessante e positiva anche per un buon recupero generale. Nel lavoro bello questo periodo per ritrovare la voglia di fare.