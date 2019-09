Nel weekend del 7 e 8 settembre 2019 troviamo la Luna, Plutone e Saturno transitare nel segno del Capricorno mentre Marte, Venere, Mercurio ed il Sole si troveranno in Vergine. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano rimarrà sui gradi del Toro. Il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro e Nettuno continuerà a stazionare in Pesci.

Ariete bellicoso

Ariete: bellicosi. La moltitudine di Pianeti nell'avverso Elemento di Terra potrebbero rendere i nativi oltremodo nervosi ed inclini al litigio, specialmente nell'ambiente lavorativo.

Saturno non perdonerebbe sfuriate per futilità.

Toro: energici, Il bottino energetico fornito dagli Astri sarà, con tutta probabilità, stracolmo rendendo i nati del segno pieni di voglia di fare dunque si catapulteranno nelle incombenze pratiche portandole a compimento in tempi record.

Gemelli: perplessi. Il comportamento ambiguo di un amico potrebbe rendere perplessi i nati Gemelli che vorranno vederci chiaro.

Chiedendo spiegazioni capiranno di aver frainteso qualche atteggiamento.

Cancro: amore 'flop'. Le asperità in onda durante questo fine settimana porranno l'accento sulle vicende amorose dei nati del segno, che saranno chiamati ad una doverosa revisione della loro relazione amorosa in essere.

Fortuna per Vergine

Leone: pazienti. In famiglia e sul lavoro qualcosa potrebbe far storcere il naso ai nativi che, però, sanno di poter contare nelle prossime settimane per centrare gran parte dei loro obiettivi.

La pazienza li aiuterà a superare indenni il weekend.

Vergine: fortuna materiale. Una puntata al loro gioco preferito frutterà, c'è da scommetterci, una sostanziosa entrata economica. Dato il dominio del loro Elemento nel cielo c'era da aspettarselo.

Bilancia: taciturni. Poca la voglia di comunicare che avranno durante il fine settimana i nati del segno, specialmente nel focolare domestico dove ogni minuzia verrà ingigantita ai loro occhi.

Scorpione: gelosi. Il partner sarà messo sott'occhio dai nati Scorpione che, nell'ultimo periodo, stanno notando strani ateggiamenti con una loro amica, una collega o la segretaria. Domenica scopriranno probabilmente la verità sulla questione.

Capricorno passionale

Sagittario: lavoro 'flop'. Un punto di riferimento nell'ambiente lavorativo potrebbe mutare proprio in questo weekend. I nativi, sulle prime, potrebbero sentirsi spiazzati e 'digerire' male il cambiamento divenendo indisponenti.

Capricorno: passionali. Le faccende di cuore saranno in risalto maggiormente domenica, per i nativi che potranno godere di momenti intensi nell'alcova per la soddisfazione di un entusiasta partner.

Acquario: distratti. La dissonante accoppiata Sole-Mercurio potrebbe far diminuire la lucidità e fluidità di pensiero dei nati Acquario. Tale appannamento renderà meno scorrevoli le faccende pratiche che sbrigheranno nel fine settimana.

Pesci: routine. Weekend senza troppi scossoni o novità di sorta quello che potrebbe attendere i nati del segno che li farà optare per dedicarsi ad uno dei loro sport preferiti, ovvero oziare a oltranza.