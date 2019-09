L'Oroscopo di venerdì perlustra lo zodiaco a caccia di novità fortunate. Le previsioni astrali segno per segno puntano così un riflettore sul transito di Luna in Sagittario che incrocia una congiunzione con Giove fortunato. L'espansività si miscela all'emotività e un Giove estroverso smussa gli angoli di un astro d'argento introverso e sensibile. La loro unione sarà piacevole e potenzierà la sfera sentimentale non solo di Sagittario, ma anche di Bilancia, Capricorno, Ariete e Leone. Di seguito le premonizioni stellari di tutti i simboli zodiacali.

Nuove opportunità nell'oroscopo di venerdì

Ariete: molto sicuri delle vostre capacità, questo stato d'animo positivo vi farà mettere in gioco con coraggio sia in amore che in campo professionale con successo.

Toro: è un bel periodo per l'amore. Venere e Sole splendono dalla casa astrologica sesta, promettendo benessere e tanta serenità, attenzione solo a non essere eccessivamente emotivi. Sul lavoro non vi fermerà nessuno e darete prova delle vostre capacità con grande impegno.

Gemelli: alti e bassi minacciano un amore che forse tenete nascosto nella vostra interiorità ed eviterete di esternare le sensazioni che provate. Anche in ambito lavorativo, mancano lo stimolo e l'impegno per migliorare i progetti, forse a causa di un rifiuto di scendere a compromessi.

Cancro: Marte e Venere, due energie che rappresentano il maschile e il femminile, dalla Vergine lambiscono anche voi, garantendo sensualità nella sfera amorosa e capacità di dare e ricevere amore.

Spirito e corpo sono in perfetta sintonia per dare il massimo anche in campo lavorativo.

Leone: una visione molto soggettiva della realtà garantisce anche una certa tolleranza nei confronti dei colleghi di lavoro, ma non approva le idee degli altri poiché vi rende molto testardi e audaci nel portare avanti i progetti studiati nei minimi dettagli, anche in amore.

Vergine: i sentimenti salgono a galla con Venere nel segno e vanno in contrasto con una razionalità marziana che ricerca maggiore indipendenza. Sarete quindi intraprendenti in campo professionale e arrendevoli nei confronti dell'amore, adattandovi ad alcune difficoltà del rapporto.

Spirito positivo nelle previsioni astrali fortunate

Bilancia: Giove e l'astro d'argento sorridono dalla casa astrologica nona e garantiscono una vitalità perfetta per aprirvi all'azione amorosa, accantonando dubbi e paure.

Scorpione: anche nei momenti più difficili e bui, riuscirete a vedere una nuova prospettiva che illuminerà la sfera lavorativa e l'amore, come una certezza inattaccabile che tutto debba andare nel modo previsto da voi.

Cercherete così di migliorare un matrimonio o portare avanti un'unione in modo più saldo e consapevole.

Sagittario: Luna e Giove mescolano le loro qualità nel segno e questo connubio fortunato sprigiona una voglia di fare sensibile, che prevede i pericoli, schivandoli a dovere prima che accadano. Buono il lavoro e i guadagni saranno molto soddisfacenti.

Capricorno: rifuggirete le frivolezze e Saturno in posizione di sestile nei confronti della Luna rende uno stato d'animo troppo riflessivo.

Attenzione a non chiudervi in un malumore che potrebbe minacciare la felicità amorosa. Il lavoro sarà protetto da tanta prudenza.

Acquario: molto lucidi in ambito lavorativo, non perderete il contatto con la realtà e una grande immaginazione sarà utile ad applicare le idee nei progetti portati avanti con sicurezza. In amore, reazioni positive saranno sprigionate da un'intima sicurezza di un futuro migliore.

Pesci: Alcuni pianeti lenti come Saturno, Plutone e Urano sono favorevoli e spingono l'acceleratore al punto tale che riuscirete a raggiungere i sogni amorosi, riuscendo a conquistare chi avevate adocchiato da tempo. Il lavoro sarà volenteroso e ben organizzato.