Una nuova libertà pervade alcuni segni zodiacali nell'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di venerdì 6 settembre.

Nuove sensazioni indipendenti sono garantite da una Luna appena entrata nel domicilio astrologico del Sagittario. Via libera quindi alla riscoperta di un senso di libertà che non toglie niente alla relazione, ma lascia campo libero a vivere con maggiore indipendenza e vivacità, beneficiando dei propri spazi. Fortunati soprattutto i segni della Bilancia, Acquario, Leone e Ariete nelle previsioni astrali seguenti.

Astri e oroscopo amoroso di venerdì

Ariete: autonomi e alla ricerca di un dinamismo libero e vivace, aspirerete a vivere l'amore di coppia in maniera più indipendente. Allora che ne dite di regalarvi un momento di puro divertimento, relax e romanticismo, organizzando una gita all'aria aperta?

Toro: Nettuno dai Pesci, Saturno e Plutone dal Capricorno sono complici nel garantire una serenità amorosa tanto ambita.

E' un momento strepitoso per elargire un'affettuosità fuori dal comune. Cercate però di capire anche lo stato d'animo del partner, intuendo alcuni comportamenti che al momento potrebbero sembrare ingiustificati.

Gemelli: una sorta di pigrizia pervade lo stato d'animo amoroso e sarete indolenti nei confronti dell'amore. Luna in opposizione, nella casa astrologica del Sagittario che sa di sensazioni lontane, vi farà avvertire una certa malinconia e apatia.

Cancro: una luminosa emotività interiore contraddistingue il modo di comportarvi in coppia e riuscirete a esternare questa sensibilità, avvolgendo il partner con il vostro calore umano e con un'affettuosità dolce tipica del segno del Cancro.

Leone: la comunicazione nel rapporto di coppia è alta e sarete molto intuitivi nel captare i pensieri e i desideri della persona amata. Generosi e profondi, parlerete chiaro esprimendo le idee senza mezzi termini.

Vergine: Venere, Sole e Marte sono favorevoli nel concretizzare l'amore con positività e molto spirito pratico. L'immaginazione non è fervida ma tuttavia riuscirete a captare le emozioni del partner con una comprensione che solo Mercurio sa regalare.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: bontà d'animo, sensualità e giovialità saranno le carte vincenti per colpire dritto al cuore la persona amata.

Molto sicuri di voi stessi, andrete dritto alla meta con caparbia e desiderosi di attuare i piani amorosi stilati con strategia.

Scorpione: Luna e Giove dal domicilio astrologico adiacente, intrecciano una convivenza che punta su una socievolezza loquace e un tantino introversa, tutta da investire nell'amore di coppia. La gioia di vivere sarà la carica giusta per portare avanti dei progetti amorosi, sostenendo le aspirazioni con espansività.

Sagittario: dinamici e baldanzosi con la Luna nel segno, sarete vivaci ma anche molto suscettibili. Il rischio sarà quello di prendervela per un nonnulla pronunciato dal partner, quando invece potreste concedervi delle coccole con la persona amata grazie a un Giove fortunato.

Capricorno: cercate di riorganizzare bene le emozioni poiché il sestile tra Plutone e Luna coinvolge le sensazioni amorose e rende alcuni pensieri troppo ossessivi. Potreste risultare troppo possessivi nei confronti del partner o essere ossessionati dal desiderio di realizzare alcuni progetti in due nel più breve tempo possibile.

Acquario: piuttosto permalosi con il partner, potreste offendervi per qualcosa di non grave ma in compenso, passerete avanti all'offesa perdonando con molta facilità, proprio grazie a una spiccata giovialità entusiasmante.

Pesci: una certa difficoltà nel pronunciare i sentimenti e dimostrare l'affetto che provate per la persona amata, provoca irrequietudine. Ma la sensualità è alta, anche se alquanto scombussolata da Venere disarmonico.