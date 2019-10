Pronto l'Oroscopo di domani, lunedì 14 ottobre 2019, per tutti i segni dello zodiaco. Il buongiorno si vede dal mattino, quindi il lunedì tende a caratterizzare il resto della settimana. Abbiamo la Luna in fase calante, dunque non si escludono dolori muscolari e ossei dovuti anche ai primi colpi di freddo. Le previsioni della giornata annunciano che qualcuno dovrà fare i conti con problemi di casa o lavorativi, altri si ritroveranno pieni di energia e altri ancora avranno a che fare con delle faccende di cuore. Approfondiamo leggendo l'oroscopo giornaliero con annessa classifica 'top flop'.

Da Ariete a Gemelli

Ariete - 11° posto - Di solito siete un segno pieno di iniziative e non temete il lunedì. Ma in questa giornata lo stress vi governa e vi sentite sfiduciati perché un progetto non sta spiccando il volo. In cucina siete distratti e rischiate di bruciare tutto. Coloro che studiano o lavorano, avranno a che fare con dei piccoli problemi. In serata sarete stanchi e desidererete solamente addormentarvi il prima possibile.

Toro - 12° in classifica - La settimana incomincia con il piede sbagliato. Amate la bella vita e i soldi poiché vi danno sicurezza. Siete alla continua ricerca di certezze, anche sentimentali. Guardate attentamente quello che possedete perché è molto prezioso. Ambire a mete sempre più alte non è sbagliato ma bisogna anche apprezzare quello che si ha. Dunque, questo lunedì parte con delle incertezze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli - 6° posto - Amate le chiacchiere e siete sempre in prima fila per spettegolare. La vostra compagnia è molto gradita ma dovete imparare a tenere a freno la lingua. L'oroscopo di domani vi mette in guardia da ciò che dite perché rischiate di rivelare una confidenza che vi hanno fatto. In casa c'è tanto da fare, fatevi aiutare. Coloro che sono sposati si concederanno una serata passionale.

Da Cancro a Vergine

Cancro - 5° in classifica - È importante per voi incominciare bene la mattinata poiché influenzerà il resto della giornata.

I nati di questo segno sono sempre in corsa per via delle mille faccende da sbrigare. Casa, figli, genitori, lavoro, spese, con voi la vita è sempre movimentata, esattamente come una serie tv. Spesse volte vi ritrovate a fissare il vuoto, ma in realtà state pensando al passato. Il vostro è un segno lunatico e nostalgico. L'oroscopo del giorno vi vede alle prese con un incontro inaspettato.

Leone - 3° posto - In questa giornata vi sentite vulcanici e pieni di sprint.

Siete amanti del lavoro e spesso vi eleggete a paladini della giustizia. Tirate fuori le unghie quando si verifica qualcosa di ingiusto o sgradevole. Volete avere sempre ragione, anche nel torto. Siete severi ma al contempo dolci. In questa giornata siete alla ricerca di qualcosa che avete smarrito. Attenzione alle distrazioni, specie alla guida.

Vergine - 2° posto - L'oroscopo del 14 ottobre dice che è il giorno ideale per fare dei progetti a lungo termine.

Che sia una faccenda di lavoro o scolastica oppure una questione sentimentale o familiare, le stelle vi appoggiano e illuminano il percorso che sceglierete di compiere. Paranoici e ipocondriaci, temete sempre di ammalarvi o di perdere una persona cara. Cercate di rilassarvi, magari con una buona cena o un bel bagno caldo in serata.

Previsioni del giorno da Bilancia a Sagittario

Bilancia - 1° posto - Gli astri annunciano una giornata favorevole in cui tutto brilla grazie all'amore. Chi è single presto riceverà una sorprendente dichiarazione. Le coppie, invece, decideranno di convolare a giuste nozze e di costruire una famiglia bellissima. Il lavoro vi soddisfa e inizia a ingranare, siete soddisfatti dei numeri ottenuti. I vostri cari non possono fare a meno di voi ma dovete imparare a camminare soli. Siete affascinanti, svegli, gentili, ma siete anche degli eterni Peter Pan.

Scorpione - 8° in classifica - Se volete ottenere qualcosa nei prossimi mesi e concludere quest'annata nel miglior modo possibile, datevi da fare. Puntate la sveglia al più presto, fate una tranquilla colazione e poi rimboccatevi le maniche. Il futuro si avvicina a grandi passi, non fatevi trovare impreparati. Qualcuno necessita del vostro conforto e voi vi comporterete in modo abile e dolce. Avete molte qualità ma spesso tendete a sottovalutarvi. Avete sofferto in passato.

Sagittario - 9° posto - Inizia con un velo di nervosismo questo lunedì. Nonostante ciò, ora siete più liberi e ispirati rispetto alle scorse settimane. La vostra salute potrebbe risentire della sedentarietà degli ultimi tempo, è davvero il caso di fare una camminata a passo svelto o di rimettervi in sella ad una bicicletta. Pedalate lontano dai pensieri e dal caos cittadino. Se avete dei figli, per il loro bene è importante che voi per primi stiate bene voi stessi. Il vostro è un segno governato da Giove, per questo l'energia non vi manca.

Lunedì 14 ottobre oroscopo da Capricorno a Pesci

Capricorno - 7° posto - È il caso di archiviare una certa sofferenza passata e di guardare avanti. Se continuate a rimuginare sui problemi, non vedrete mai la luce in fondo al tunnel. Siete diffidenti per natura e prima di fare qualcosa tendente a informarvi meticolosamente. Il che è un bene ma delle volte rischiate di apparire 'pazzi'. Siete molto fedeli, infatti quando amate lo fate in maniera profonda e intensa. Il partner potrebbe stupirvi in serata, dunque fate una bella ceretta.

Acquario - 10° in classifica - L'oroscopo del giorno 14 ottobre vi descrive come un amico leale e sincero. La musica o un buon film, non mancano mai nella vostra vita. In questo lunedì rischiate di apparire 'Bastian Contrario'. Siete confusi, non sapete cosa volete fare. Prendetevi del tempo prima di aprire bocca, altrimenti vi daranno degli incoerenti. Fate la spesa e riordinate la casa.

Pesci - 4° posto - Il vostro è un segno particolare, governato da Nettuno. Creativi e sognatori, siete tutto e il contrario di tutto. La settimana riparte sotto il giusto sprint anche se vi comportante in maniera volubile e altalenante. Se c'è una certa faccenda che vi opprime, sappiate chiedere aiuto. Siete talmente benvoluti che i vostri amici e i cari non ci penseranno due volte a tendervi la mano. In serata dovete staccare la spina e rilassarvi. Non fate le ore piccole altrimenti rischiate di compromettere la seguente giornata. Smettetela di accollarvi i problemi del mondo.