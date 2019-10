Una nuova settimana sta per avere inizio, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate autunnali comprese fra lunedì 14 e domenica 20 ottobre.

Previsioni astrali dal 14 al 20 ottobre

Ariete: quella alle porte sarà una settimana interessante per il segno, che già durante le giornate precedenti ha potuto beneficiare di un recupero, soprattutto sentimentale. Le prossime giornate saranno fortunate per parlare d’amore e le coppie che hanno affrontato delle difficoltà, potranno ritrovare la stabilità e la complicità.

Continua l’ondata di positività che già dall’inizio di ottobre riguarda l’ambito lavorativo, tuttavia tra le giornate di giovedì 17 e venerdì 18 sarà bene essere cauti, qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote. Week end faticoso per il fisico, potreste risentire della stanchezza accumulata, meglio concedersi un po’ di riposo.

Toro: la prima metà della settimana in particolare si rivelerà molto faticosa per il segno.

In ambito familiare e all’interno dei rapporti di coppia non mancheranno gli screzi e le discussioni, qualcuno potrebbe anche decidere di interrompere la propria relazione. È un momento impegnativo per ciò che riguarda l’ambito lavorativo, ci sono nuovi progetti in ballo e la stanchezza e la pressione si faranno sentire. Sarà un momento difficile anche per quanto riguarda la sfera economica, potrebbero presentarsi delle spese impreviste o potreste spendere più di quanto preventivato.

Leggero recupero nel week end.

Gemelli: da lunedì 14 il segno si prepara a vivere una settimana molto positiva sotto tutti i punti di vista. È un buon momento per l’amore, sia che viviate in coppia o siate single, queste giornate porteranno belle emozioni e favoriranno i nuovi contatti. In ambito lavorativo ci sarà da sudare, ma a fine settimana sarete del tutto ripagati dal successo raggiunto. Secondo il presagio degli astri le giornate più fortunate per il segno saranno quelle dal 16 al 18 ottobre.

Cancro: la terza settimana del mese si rivelerà vantaggiosa per il segno. In amore sarà possibile chiarire le incomprensioni nate precedentemente e vivere delle giornate all’insegna del romanticismo e della passione, mentre per i single potrebbero nascere conoscenze interessanti per il futuro. Anche in ambito lavorativo si potranno ottenere belle soddisfazioni, in questo momento gli astri favoriscono i cambiamenti e i nuovi inizi, come nuovi progetti e/o collaborazioni, ma anche trasferimenti.

Tra la giornata di sabato 19 e domenica 20 qualcuno potrebbe ricevere una proposta molto interessante.

Leone: settimana di alti e bassi per il segno, che soprattutto a livello sentimentale potrebbe vivere dei momenti di indecisione e instabilità. Anche chi è alla ricerca di nuovi incontri non sarà favorito durante queste giornate. In ambito lavorativo sarà un momento di riflessione, soprattutto se da poco avete affrontato un cambiamento o se meditate di compierne uno.

Durante il week end sarà bene concedersi un po’ di riposo, la stanchezza accumulata si farà sentire.

Vergine: la settimana inizia alla grande per il segno, soprattutto per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative. Anche per l’amore sarà un momento fortunato, c’è serenità all’interno dei rapporti di coppia, la passione si riaccende e anche i single saranno avvantaggiati nella ricerca dell’anima gemella. Da venerdì 18 ottobre tuttavia qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici.

Bilancia: dopo un inizio mese sottotono questo segno si prepara a vivere un buon momento di recupero. I sentimenti tornano a ricoprire un ruolo centrale, le incomprensioni nate all’interno dei rapporti di coppia potranno essere chiarite e i single potranno fare incontri interessanti soprattutto durante il week end. Momento fortunato in ambito lavorativo, dove sono favoriti i progetti e le iniziative.

Scorpione: con Venere nel segno è un momento molto positivo per i sentimenti, anche se bisogna fare attenzione ai ritorni di fiamma, valutando attentamente se ne vale la pena o meno. Anche per le questioni lavorative e gli affari saranno delle giornate vantaggiose, soprattutto per coloro i quali desiderano fare un investimento, finanziario o immobiliare, o chiudere una trattativa.

Sagittario: settimana energica e grintosa, in cui i nati sotto questo segno potranno trarre pieno vantaggio dagli influssi degli astri. In amore sono favoriti gli incontri, mentre chi già vive una relazione che va avanti da tempo, potrebbe parlare di progetti futuri. Chi non avrà paura di esporsi potrebbe riscuotere dei successi in ambito lavorativo o ottenere una promozione. Tuttavia le giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 potrebbero rivelarsi un tantino sottotono, soprattutto per il fisico, meglio non tirare troppo la corda e concedersi un po’ di riposo.

Capricorno: la seconda metà del mese di ottobre si rivelerà più positiva per il segno e già a partire dalla giornata di lunedì 14 inizierà un buon recupero. I sentimenti tornano a ricoprire un ruolo da protagonisti, è un buon momento per chi desidera ricominciare dopo una separazione o una storia finita, ma anche per chi vive un rapporto stabile. Sul lavoro arrivano delle soddisfazioni, ma sarà necessario lavorare duramente e con costanza. Giornate positive per il fisico, le cure che iniziano in questo periodo porteranno ai risultati sperati.

Acquario: è un momento difficile per il segno, non mancano infatti i contrasti e i contrattempi tanto in amore quanto in ambito professionale. Durante la prima metà della settimana sarà bene ritagliarsi dei momenti e meditare sulla piega che volete dare al vostro rapporto sentimentale. È possibile superare le difficoltà incontrare o, anche se faticoso, sarà meglio interrompere qui il vostro rapporto? Sul lavoro, nonostante l’impegno, i risultati prefissati sembrano non arrivare e il malumore potrebbe portare alla nascita di nuovi contrasti con i colleghi, soprattutto tra il 15 e il 16 ottobre.

Pesci: la nuova settimana inizia con forza e positività su tutti i fronti. È un buon momento per parlare di sentimenti e per cercare di recuperare un rapporto inclinato. Le coppie che hanno affrontato delle difficoltà, possono ricucire la loro relazione un passo alla volta, stando attenti a non ricadere in errori del passato. I single saranno favoriti e potranno fare incontri interessanti. Durante la giornata di sabato 19 potrebbe nascere un’interessante opportunità in ambito lavorativo, non fatevi cogliere impreparati.