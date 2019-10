Venere e Mercurio in Scorpione e in angolo strategico con Saturno e Plutone posizionati nel Capricorno, aprono nuovi scenari amorosi e approfondiscono la sfera lavorativa, elargendo una nuova grinta utile per gestire i progetti in modo più proficuo. Nell'Oroscopo di lunedì 14 ottobre la Luna in Ariete elargisce una nuova intuizione che diventa impulsiva e dirompente anche per Cancro, Capricorno, Acquario e Gemelli nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Nuove visuali stellari nell'oroscopo di lunedì da Ariete a Vergine

Ariete: molto battaglieri con la Luna nel segno, andrete incontro alle opportunità amorose con coraggio e spirito istintivo. Una carica sensuale farà andare dritto alla meta prefissata e in ambito lavorativo, sarete molto dinamici anche se troppo impulsivi.

Toro: qualche nube passeggera potrebbe offuscare la visuale lavorativa e alcune contrarietà scombussolano la sfera affettiva, sprigionando come reazione dei silenzi pericolosi per i rapporti amorosi.

Gemelli: estroversi e attivi, sarete carichi di energia dinamica grazie alla vicinanza di una Luna in Ariete che approfondisce l'autoaffermazione dell'io. I progetti amorosi diventano più concreti e realizzabili, il lavoro richiederà maggiore concentrazione.

Cancro: Sole in Bilancia e Luna in Ariete oppongono le proprie energie e potreste entrare in conflitto con la vostra personalità. Sentimenti e ragione sono in gioco e generano un atteggiamento altalenante in campo affettivo.

Attenzione che riscontrerete qualche difficoltà a conciliare gli impegni di lavoro con quelli familiari.

Leone: buono il lavoro poiché svolto con una grinta in più che è il risultato delle energie lunari con quelle fortunate di Giove. In amore, Venere e Mercurio in posizione di quadratura esortano ad approfondire i sentimenti e valutare le intenzioni della persona amata.

Vergine: molto allegri, potrete sciogliere alcuni dubbi in amore e aprirvi a sensazioni molto intense. In ambito lavorativo, una marcia in più viene conferita da Saturno che sprona a osare per ottenere i risultati sperati.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna avversa potrebbe sprigionare un atteggiamento molto capriccioso in amore e anche in ambito lavorativo, potreste non accettare alcune critiche costruttive per il proprio operato. Alcuni lati della personalità entrano in conflitto emotivo, provocando ora dinamismo ora pigrizia sul lavoro.

Scorpione: molto idealisti con Mercurio nel segno, saprete capire i bisogni della persona amata purché ella capisca i vostri.

Un nuovo modo di aprirsi a una collaborazione costruttiva con i colleghi garantisce splendidi successi in campo professionale.

Sagittario: svariati aiuti arrivano da configurazioni astrali promettenti sia per l'amore che per il lavoro. La comunicazione è consolidata sia con il partner che con i colleghi di lavoro, quindi via libera a una sintonia benefica per tutte le sfere vitali.

Capricorno: attenzione a non fuggire dalle responsabilità, seguendo una scia che va controcorrente rispetto alla solita concretezza e serietà.

Plutone e Saturno in sinergia sapranno indicare una strada consona alla concretizzazione dei sogni che anche se più lunga, garantirà successi.

Acquario: l'immaginazione è fervida così come la carica impulsiva e sensuale derivante da Luna in Ariete che potrebbe far pensare ad attuare veri e propri "colpi di testa". Per fortuna Saturno dal Capricorno smorza questi influssi troppo dirompenti, consigliandovi una strategia più diplomatica perfetta per il lavoro.

Pesci: non molto propensi al romanticismo a causa dell'influsso saturniano che consiglia rigore, amerete ma lo farete in modo più ragionato e misterioso. In ambito professionale, le necessità pratiche passeranno in primo piano.