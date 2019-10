Martedì 22 ottobre 2019 troveremo la Luna nell'orbita del Leone mentre Marte ed il Sole stazionano in Bilancia. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello Scorpione con Saturno e Plutone che continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. La classifica dei segni dello zodiaco del secondo giorno della settimana vede Leone e Gemelli al top mentre il Toro farà fatica a carburare.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro 'top'. Il Sole, prima di approdare domani nell'avverso Scorpione, vorrà probabilmente dare un ultimo dono ai nativi nell'ambiente professionale donandogli una buona dose di creatività.

2° posto Gemelli: scanzonati. Il tono umorale dei nativi quest'oggi potrebbe essere al 'top' e la spensieratezza di cui faranno sfoggio non passerà inosservata.

3° posto Bilancia: mondani.

Il focus odierno dei nati Bilancia sarà orientato, con tutta probabilità, verso il divertimento difatti non si faranno sfuggire l'occasione di partecipare ad una festa esclusiva.

I mezzani

4° posto Pesci: relax. Martedì in cui i nati del segno opteranno, con ogni probabilità, per 24 ore di totale rilassamento nel focolare domestico assieme agli affetti più cari.

5° posto Sagittario: revisioni amicali.

In questa giornata i nati Sagittario potrebbero rivalutare un'amicizia sulla base di un ambiguo atteggiamento che li ha resi perplessi.

6° posto Ariete: sfacciati. In ogni contesto oggi i nati del segno non avranno, c'è da scommetterci, 'peli sulla lingua' ma, fortunatamente, le eventuali gaffe verranno 'salvaguardate' dal munifico Giove.

7° posto Toro: spossato. Le energie potrebbero venir meno in questa giornata, a causa della dissonanza di Sole e Marte facendo emergere una certa apatia ai nati Toro.

8° posto Capricorno: distratti. La fluidità dei pensieri nativi sarà, con ogni probabilità, messa a dura prova dalle asperità astrali che li renderà inclini alle distrazioni.

9° posto Cancro: amore 'flop'. Qualche dissapore in coppia sarà, c'è da scommetterci, da mettere in conto durante la giornata odierna. Basterà usare un pizzico di diplomazia per ovviare all'inconveniente.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: stress.

Durante queste 24 ore i nati del segno verranno messi davanti ad una gran mole di incombenze pratiche da portare a termine che li stresserà parecchio.

11° posto Scorpione: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale regnerà probabilmente un clima tutt'altro che conciliante. Sarà una sgradevole parentesi che si attenuerà già da domani col Sole nel segno.

12° posto Acquario: spese inaspettate. Una spesa non preventivata potrebbe giungere nella giornata per i nati sotto il segno dell'Acquario che, dopo un'iniziale sconforto, decideranno, a ragion veduta, di provvedere al più presto a pagarla.