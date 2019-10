L'Oroscopo di domani martedì 22 ottobre 2019 svela le nuove previsioni zodiacali in vista della giornata coincidente con il prossimo martedì. Dunque attenzione tutta puntata sull'imminente secondo giorno dell'attuale settimana: in evidenza i segni dello zodiaco appartenenti alla prima metà zodiacale. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Diciamo pure che i migliori auspici saranno tutti per l'Ariete, segno destinato dall'ottimo aspetto di Venere (specularità positiva al 85%) a godere della posizione "top del giorno". A tenere il passo fortunato degli amici nativi nel sopracitato segno di Fuoco solo il Leone (altro simbolo di Fuoco), questo martedì in splendida forma quindi meritevole di avere a corredo del segno le cinque stelle della buona sorte.

Invece, poche possibilità di ribaltare il volere degli astri per coloro appartenenti al segno della Vergine: in base a quanto specificato nelle previsioni zodiacali del 22 ottobre a portare fortuna al sensibile segno di Terra, la Luna in Leone, nel contesto in veloce avvicinamento al comparto. Andiamo pure a scoprire qualcosa di più analizzando sia la classifica che le predizioni quotidiane.

Classifica stelline 22 ottobre 2019

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 22, appena svelata, mostra in primo piano il segno dell'Ariete.

A questo punto, visto che abbiamo già anticipato qualcosa in apertura, è giunto il momento di dare piena luce all'intero prospetto ingegnato sulla giornata di martedì. Iniziamo pure a scoprire insieme il grado di positività affibbiato ai primi sei segni, schematizzato nelle stelline quotidiane:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Leone;

★★★★: Toro Gemelli, Cancro;

★★: Vergine.

Oroscopo martedì 22 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete 'top del giorno' - Si prevede un nuovo martedì davvero interessante, meraviglioso quanto basta per tanti Ariete.

Quindi, diciamo che quasi tutto vi sarà permesso fare. Alla lunga, sforzandovi di mettere in primo piano le priorità impellenti in qualsiasi ambito, senz'altro sarete voi gli artefici o meno di un eventuale successo. Ovviamente, sempre grazie agli astri pienamente in appoggio nel periodo. Secondo le previsioni del giorno intanto, per quanto riguarda l'amore, tornando a valutare il periodo in oggetto, dopo una giornata per alcuni versi abbastanza impegnativa, sarà proprio grazie al più dolce tra i sentimenti che potrete rimettervi in sesto.

Preparatevi a ricevere (e soprattutto a donare!) coccole, tenerezze e tanta complicità. Single, riguardo alcuni di voi una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta! Sicuramente inaspettata ma molto interessante. Nel lavoro, intanto, finalmente verranno riconosciuti i vostri meriti e questo vi procurerà giustamente tanto entusiasmo.

Le stelle vi daranno un aiuto importante nel risolvere una questione che si trascina da un bel po'.

Toro - Questo martedì sarà discretamente positivo, certamente buono per la maggior parte dei nativi del segno. Secondo quanto messo in chiaro dalle effemeridi del periodo per quanto riguarda la parte più impegnativa della giornata, non tutto è da considerare perduto, questo è certo: qualcuno di voi con situazioni particolari alle spalle potrebbe trovare i giusti risconti anche grazie all'intervento provvidenziale di un carissimo amico/a. In amore, in caso di contrasti con la persona amata, oppure se costretti a confrontarvi con strascichi da situazioni pregresse, cercate di tergiversare in attesa che la situazione astrologica cambi in meglio. Single, potrete consolidare un’amicizia e magari trasformarla in qualcosa di più intenso, dipenderà solamente da voi e se sono rose fioriranno. Allora, fate largo alla speranza o alle migliori intenzioni: mettete in campo tutta la vostra sana voglia di migliorare il rapporto con la persona del cuore, soprattutto se ultimamente non è stato troppo positivo. Nel lavoro, in primo piano scambi di opinioni, nuovi contratti con buone opportunità in campo professionale. Per chi ha iniziato da poco, il consiglio delle stelle è quello di accontentarsi di ciò che potrà offrire la situazione, senza troppe pretese.

Gemelli - In arrivo un periodo sicuramente abbastanza buono, ma con intermezzi non troppo positivi con cui confrontarsi. Diciamo che la giornata, in questa parte della settimana appena iniziata, sarà piacevole nelle primissime ore mattutine, poi man mano che passerà il tempo la tendenza generale volgerà al ribasso. In certi casi sarebbe utile cercare di migliorare sia l'immagine che il vostro ruolo in ogni ambito della vita. In amore poi, se aspirate ad un vita equilibrata e soddisfacente attivatevi per viverla proprio come vi piace. Iniziate pure a godere ugualmente di questa giornata, in primis con il vostro partner, magari organizzando qualcosa di stuzzicante per entrambi. Single, qualcuno potrebbe cercare di stupirvi con "effetti speciali" (specchietto per allodole?). Tranquilli e sereni, innanzitutto evitando inutili imbarazzi perché, questo ci teniamo a dirlo, le stelle vi vogliono bene anche quando non sono troppo positive, quindi sappiate approfittare di questo vantaggio. Nel lavoro, altresì, sarà possibile trattare questioni finanziarie o di ordine legale che da tempo vi rendono nervosi. Diciamo che arriveranno sicuramente buone notizie in tal senso.

Astrologia del giorno 22 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Si preannuncia a voi Cancro un giorno indirizzato sicuramente verso la buona normalità. In generale diciamo che molti dei recenti contrattempi stanno per cessare: avete una buona ragione per mettere da parte eventuali dubbi ed agire di conseguenza. Cercate innanzitutto di non sprecate taluni opportunità che si dovessero manifestare durante il corso della giornata: una decisione dettata dal buonsenso sarà la benvenuta, sappiatelo. Le previsioni di martedì indicano in amore una discreta stabilità di rapporto: i vostri poteri di seduzione vi accompagneranno per tutta la giornata. In tanti sarete invogliati a cambiare oppure a migliorare la qualità del vostro legame: fatelo, magari regalando un po' più del vostro tempo alla dolce metà. In alcune coppie in attesa di convalida ufficiale, gli attuali legami a scopo sentimentale si arricchiranno di nuovi contenuti. Single, la vostra vita non potrebbe andare meglio! Diciamo che in tanti oggi sarete sotto una buona stella, pronti per innamorarvi di nuovo (o per la prima volta!)?. Nel lavoro invece, gli affari andranno abbastanza a gonfie vele: regolarizzate le spese cercando di tenere tutto il possibile sotto controllo e al tempo stesso cercando di non fare fare scelte avventate

Leone - Giornata buona, anzi, diciamo pure quasi perfetta per certi versi, in primis per alcune situazioni segnate in agenda. Di sicuro gli obiettivi che vi siete prefissati tempo addietro saranno realizzabili, ma non immediatamente: a breve termine arriveranno conferme in proposito. In amore gli astri invogliano ad essere un po' più affiatati con la persona che avete nel cuore. Sforzatevi di essere al massimo disponibili al buon dialogo o al buon confronto, specialmente se avete in corso dispute o alterchi nei riguardi di partner, fidanzati, amanti etc. Chi è già stabilmente accoppiato, di certo vedrà aumentare i sentimenti che lo legano alla persona amata. Single, per tanti di voi ci saranno (in teoria) delle piacevoli occasioni per flirtare a tutto spiano! Il che potrebbe essere senz'altro un motivo valido per gioire: più di qualcuno/a vi farà sentire le famose farfalline nello stomaco! In questo caso l'Astrologia con calma invita a non titubare ma approfittare del momento. Nel lavoro, fidatevi assolutamente del vostro senso critico: mai lasciarsi condizionare dalle scelte degli altri. Consiglio: non lasciate nulla alla deriva, valutate con cognizione di causa ogni vostra iniziativa presente e futura.

Vergine - Il prossimo martedì non partirà troppo bene per voi della Vergine, anche se potrebbe risollevarsi sensibilmente nel sorso della parte centrale del pomeriggio. Infatti il periodo è stato classificato con le due stelle relative al "ko": in alcune questioni a carattere affettivo/sentimentale ci sarà bisogno di dimostrare quanto valete davvero: a parlare penseranno i fatti, quindi evitate di ostentare più del necessario, ok? L'oroscopo di domani 22 ottobre consiglia perciò in amore, quasi certamente già da adesso vi sono problemi in vista, quindi preparatevi mentalmente a reggere eventuali arrabbiature a causa del partner (e non sempre per colpa sua!). Potreste andare incontro a situazioni lievemente stressanti, in grado di destabilizzare la serenità mentale: pensate positivo. Single, per alcuni di voi si prevede un giorno mediamente in apprensione. Forse per il troppo stress, l'ansia o la paura di sbagliare? Potrebbe darsi qualsiasi cosa, ma non sappiamo altro. Nel lavoro, invece, le stelle suggeriscono di non investire troppe forze nell'attuazione di progetti poco chiari: perché? Ma è logico, potreste incappare in qualche guaio serio! Controllate bene prima di agire...

