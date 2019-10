Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per i segni. Arriva l'Oroscopo del 9 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro combattuti in amore, dove non dovranno alimentare tensione. Per i Pesci Luna nel segno che alimenta le storie sentimentali.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in amore, se state vivendo una storia importante in questa giornata potrebbero esserci però momenti di tensione, cercate di non commettere errori.

Nel lavoro state facendo qualcosa di nuovo, ma verso fine mese potrebbe arrivare però un rifiuto.

Toro: per i sentimenti cercate di non alimentare inutili tensioni. Nel lavoro momento di forza, avete più voglia di fare.

Gemelli: a livello amoroso mattinata interessante, ma nel pomeriggio potrebbe tornare un po' di indecisione. Nel lavoro non è il momento giusto per buttare all'aria una collaborazione.

Recupero per il fisico.

Cancro: in amore ecco una giornata interessante, Venere nel segno zodiacale porta maggiore forza. A livello lavorativo non sarà una giornata difficile ma di sicuro stancante. Gestite con cura questa fase.

Leone: a livello sentimentale cercate di evitare contrasti, soprattutto al mattino. Nel lavoro in questo momento vince chi non fa scelte azzardate. Attenti a non andare contro qualcuno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: in amore mattinata buona, ma nel pomeriggio potreste essere arrabbiati. In serata sarà facile sentirsi demotivati. Nel lavoro qualche piccola incertezza o semplicemente meno voglia di fare. Cercate maggiore riposo.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso non mancano le emozioni. Se c'è una persona che vi interessa si può andare avanti nella relazione. A livello lavorativo sembra un cielo di riflessione, bisogna riflettere bene però prima di lanciarsi in qualcosa di nuovo.

Scorpione: a livello sentimentale pomeriggio che può dare qualche risposta in più. Situazione di forza e positività per quanto riguarda le storie. Nel lavoro attenzione alle provocazioni. Occorre cercare di correggere un errore fatto in passato.

Sagittario: per i sentimenti cercate di non fare troppe cose, il pomeriggio sarà più complicato da gestire. Nel lavoro decisioni importanti che permettono di tagliare con un passato che non vi appartiene.

Recupero.

Capricorno: per i sentimenti seconda parte della giornata migliore. Con Saturno nel segno vorrete stringere maggiormente i tempi in una relazione. Nel lavoro chi vuole riemergere potrà contare su stelle importanti.

Acquario: in amore le coppie in crisi non sono totalmente abbandonate, in questo momento però dovete chiedervi come portare avanti il vostro futuro. Nel lavoro in questi giorni sentite molta agitazione dentro di voi.

Pesci: a livello sentimentale la Luna è nel vostro segno zodiacale e nel pomeriggio potrà rivelare il vostro lato romantico. A livello lavorativo, se svolgete un'attività in proprio e volete fare scelte di tipo economico, questo è il momento più importante per agire.