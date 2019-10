L'Oroscopo del giorno 10 ottobre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Facciamo subito presente che in questa sede ad essere messi sotto controllo da parte dell'Astrologia i sei simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso perciò l'attenzione è tutta indirizzata in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In arrivo ottime novità e una valanga di buone notizie in campo sentimentale, ma anche nel lavoro, grazie soprattutto alla presenza della Luna in Pesci e Venere in Scorpione. Ebbene, ad occupare la prima posizione nella classifica provvisoria odierna tra i sei segni nominati poc'anzi, senz'altro Bilancia, segno meritevole della 'top del giorno'. A tenere testa ai simpatici amici nativi nel segno di Aria, solo due segni: Scorpione e Pesci, al momento ritenuti i soli potenzialmente in grado di avere le cinque stelline riservate a coloro in giornata pienamente positiva.

Invece, sempre tenendo conto della qualità riservata dall'Astrologia al periodo in questione, ad avere qualche difficoltà in più saranno gli amici appartenenti all'Acquario, purtroppo preventivati con le due stelline del relative ai frangenti 'sottotono'. Bene, a questo punto passiamo pure a dare voce alle previsioni di giovedì 10 ottobre, ovviamente dopo aver dato voce alla scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 10 ottobre 2019

Un nuovo giorno è già alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata. Come al solito, a soddisfare l'insaziabile sete di curiosità sarà la nostra classifica stelline quotidiana, in questo contesto impostata su giovedì 10 ottobre 2019. Vediamo allora come sono state distribuite le stelline giornaliere, ovviamente partendo dal migliore in assoluto fino alla coda della scaletta, rappresentata dall'Acquario.

A seguire il responso astrale con le stelle per la giornata di giovedì:

Top del giorno : Bilancia (massima positività/fortuna);

: Bilancia (massima positività/fortuna); ★★★★★: Scorpione, Pesci (piena positività);

★★★★: Sagittario, Capricorno (normale routine);

★★★: Acquario (sottotono).

Oroscopo giovedì 10 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia ’top del giorno’ - Il prossimo giovedì sarà pieno e benevolo per voi Bilancia, in tanti casi anche molto fortunato.

Chi ha avuto momenti difficili, un po' di sana riflessione sarà utile per fare in tutta calma il punto della situazione. Prendete in esame soprattutto le esperienze del passato, analizzando eventuali errori commessi. In campo sentimentale, periodo al top: chi vive una storia felice trascorrerà ore deliziose, grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco e in continuo miglioramento. Giove in sestile al vostro Sole e una Luna in Pesci assolutamente straordinaria (specularità positiva al 98%) garantiranno una giornata ideale per progettare il futuro.

In vista ci potrebbe essere anche un coronamento d’amore per quelle coppie che vogliose di convolare a giuste nozze: sposarsi? Perché no, in fondo è proprio quello ciò che molti di voi volete... Single, basterà osservare i vostri gesti inequivocabili e l'eloquenza degli sguardi per sapervi felici. Quello che finora sembrava impossibile da realizzare, senz'altro potrà diventare concreto proprio in questo periodo: le previsioni del giorno invitano pertanto a crederci, perché solo in questo modo i sogni si possono avverare. Nel lavoro infine, gli astri depositeranno tanta fortuna per il vostro successo. Osate dunque, siate sfacciati nei propositi provando a mettere da parte ogni forma di esitazione. Pronti a volare in alto per realizzare ciò che ambite da tempo?

Scorpione - Partirà e si concluderà molto bene questa parte centrale della settimana, con un giovedì sicuramente positivo in quasi tutti i settori della vita. Con il favore delle stelle riuscirete di certo ad impostare buone basi per dei progetti importanti. Il consiglio: cercate di pianificare gli impegni già da adesso in modo da distribuire efficacemente le risorse a disposizione: chi prima si organizza è a metà dell'opera, sappiatelo. In amore, anche qui sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi. Molti Scorpione saranno animati da tanta dolcezza e passionalità tali da riuscire a rendere felice la persona del cuore. Diciamo che quasi certamente l'intesa con chi amate sarà notevole: potrete contare sulla totale disponibilità di quest'ultima, in tutto e per tutto. Single, davvero una splendida giornata con la Luna in Pesci pronta a brillare nel vostro cielo, rendendovi felici ed affascinanti come non mai. Diciamo che questo giovedì non sarà difficile per voi appagare qualcuno dei vostri più intimi desideri amorosi... Nel lavoro, anche in questo comparto avrete delle buone occasioni, ovviamente saranno da prendere al volo senza rifletterci troppo altrimenti... Se siete veramente intenzionati a mostrare cosa sapete fare ci riuscirete senz'altro, per cui non tiratevi indietro ma agite.

Sagittario - La partenza di questo nuovo giovedì si preannuncia discreto sotto tanti punti di vista per voi del Sagittario. Diciamo che sarà abbastanza sostenibile per la maggior parte dei nativi (ascendente permettendo, ovvio!). Per questo gli astri del momento vi chiedono di puntare tutto sull'intraprendenza: vi permetterà di avere un tocco vincente in determinate situazioni. L’inventiva poi, se originale, favorirà alcune soluzioni a carattere sentimentale. In amore pertanto, le luminosissime stelle del cielo vi appoggeranno sicuramente; finalmente potrebbe essere arrivato il momento giusto per chiarire definitivamente eventuali malintesi creati con la vostra metà. In tanti state per intraprendere un approccio sentimentale nuovo, forse portatore di numerosi cambiamenti. Tra quest'ultimi, molti in positivo soprattutto se indirizzati a livello di coppia. Single, sarà una giornata positiva per chi si dovesse sentire solo e, magari, ambisse ad un periodo felice: fare un incontro capace di cambiare nettamente la vita sentimentale non è difficile, bisogna solo crederci. Viaggi e spostamenti in genere portano fortuna in questo senso: l'amore tornerà presto al centro della vostra vita, regalando soddisfazioni (forse) mai avute prima. Nel lavoro, in alcune questioni cercate di essere più diretti e determinati. Ci potrebbero essere casi in cui bisognerà agire immediatamente, senza perdere tempo, in modo da arrivare per primi alla meta desiderata.

Astrologia del giorno 10 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo una giornata normale, di certo abbastanza positiva ed in linea con parte delle vostre attese e/o programmi. Diciamo che la giornata di giovedì sarà buona soprattutto nella seconda parte, certamente in quella coincidente con metà del secondo pomeriggio fino ad arrivare a fine sera. Le predizioni quindi vedono senz'altro abbastanza interessante il lato economico del periodo: buoni affari o minori spese rispetto a quanto messo in preventivo ad inizio settimana. In amore invece, in tanti raggiungerete una discreta serenità soprattutto in ambito di coppia. Diciamo pure che sarebbe finalmente ora, se non decisamente importante, vivere con maggior tranquillità questo vostro rapporto, magari riscoprendo quei momenti semplici ma altamente piacevoli da condividere con la dolce metà. Single, le stelle di creeranno un'atmosfera molto dolce e serena in grado di favorire diverse buone occasioni a livello sentimentale. Di certo, l'occasione che aspettavate da tempo sta per arrivare: far sbocciare un amore da favola potrebbe essere non troppo difficile, anche perché favoriti da Venere potrebbe arrivare un colpetto di fortuna. Nel lavoro il Sole in Bilancia, in quadratura ai vostri Saturno e Plutone, potrebbe fare lo sgambetto: evitate inutili distrazioni mantenendo alto il tasso di concentrazione, ok?

Acquario - Giornata di metà settimana valutata in gran parte come 'sottotono'. Per tanti di voi Acquario potrebbero esserci situazioni abbastanza complicate a cui dover porre rimedio: usate la testa e, se non dovesse bastare, chiedete aiuto ad un amico/a fidato/a. Abbastanza reale anche il rischio che qualche fastidioso problema complichi i vostri progetti. Mettete anche in conto improvvisi malesseri passeggeri a livello fisico o semplicemente momenti di stanchezza, ovviamente da non prendere sottogamba. In campo sentimentale poi, non mancheranno stati d'ansia o arrabbiature varie, anche se abbastanza risolvibili: in casa ci potrebbe essere qualche tensione in più per delle decisioni da prendere (sapete già a cosa si fa riferimento, vero?). Accettate senza discutere un programma già bello che fatto dal partner, altrimenti rischierete di trovarvi in un eterno tira-molla senza fine. Single, non assumetevi più impegni di quelli che potete realmente affrontare, in ogni ambito e contesto, ok? Intanto, affettivamente parlando, non fissate appuntamenti 'al buio', nel senso che non sarete in grado di rispettare; oppure fare promesse che sapete già di non poter mantenere: in questi giorni per voi sarebbe opportuno riposare e basta! Nel lavoro invece, sarà una giornata in salita: tenete duro e cercate di capire le esigenze di chi avete al vostro fianco. Le questioni pratiche forse scivoleranno di mano: rifate il punto della situazione e ricominciate da capo.

Pesci - Giornata ottima, valutata dall'Astrologia del momento con le cinque stelline della buona fortuna. In molti vi sentirete molto più a vostro agio nell'esprimere l'intera gamma di emozioni e la profondità delle vostre aspirazioni troveranno senz'altro ottimi riscontri in quasi ogni livello. Presto vi si spalancheranno letteralmente le porte della fortuna: novità in arrivo sia nelle professioni che nelle situazioni legate a doppio filo con i sentimenti, l'amicizia e la famiglia. Pertanto, secondo l'oroscopo del giorno 10 ottobre soprattutto riguardo l'amore, l'atmosfera potrebbe realmente caricarsi di ottime aspettative. Il vostro entusiasmo e la vostra passione verranno senza dubbio contraccambiati dalla persona che più amate al mondo e questo non mancherà di farvi sentire positivi al 100%. Preparatevi pure a vivere intensamente ogni attimo della giornata insieme alla vostra dolce metà, poi quel che deve succedere, succeda... Se single invece, grazie alla bella posizione della Luna, voi dei Pesci sarete più impegnati del solito in 'affari amorosi'. Infatti, non mancheranno inviti e/o proposte a sfondo sentimentale per questo giovedì. Il consiglio è quello di accettarli al volo, senza discutere troppo con la vostra testa: ogni tanto bisogna pur far vincere il cuore, non trovate? Nel lavoro, per chiudere, in qualche modo riuscirete ad occupare il ruolo che avete sempre sognato. Starà a voi decidere come, ormai non potrete più temporeggiare, quindi cominciate ad operare e ponetevi degli obiettivi da raggiungere.