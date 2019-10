L'Oroscopo del 9 ottobre è pronto a svelare che tipo di mercoledì si prospetta per ciascun segno zodiacale. Siamo a metà settimana e la stanchezza inizia un po' a farsi sentire. Tra le faccende di casa da non trascurare ed alcune questioni familiari improrogabili, sarà una giornata movimentata. Tra pochi giorni ci sarà la Luna piena, per questo motivo si respira un'aria agitata, ma al contempo c'è nell'aria del romanticismo.

E' quindi interessante approfondire le previsioni della giornata del 9 ottobre con annessa classifica.

Oroscopo 9 ottobre, previsioni e classifica da Ariete a Vergine

Ariete - 4° in classifica. In questo mercoledì, siete pieni di buoni intenti, ma anche frenetici nel fare le cose. Dovete essere più quieti e controllati, altrimenti svolgerete male il vostro dovere. Possibili pettegolezzi nel tardo pomeriggio.

Toro - 10° posto. Periodo in cui avete più dubbi che certezze. Dovete prendere il ‘toro per le corna’ e pretendere chiarezza.

Siete bravi a parlare, quindi sfruttate questa qualità che avete e migliorerete la giornata, arrivando sereni a sera.

Gemelli - 12° in classifica. Il vostro è un segno con un caratterino puntiglioso e permaloso. Vedete problemi ovunque e se qualcuno scherza con voi, talvolta ve la prendete. Dovete cambiare mentalità, altrimenti certe giornate saranno tutte ‘sottotono’. Non fate tardi la sera, il vostro corpo chiede riposo.

Cancro - 7° posto. Questo periodo non vi sta regalando molte soddisfazioni, famiglia e partner sono le uniche note positive. Il lavoro c’è ma anche la stanchezza. Vorreste dedicarvi a tutt'altro, ma le forze vi mancano. Un maggior movimento e un’alimentazione salutare o una dieta potrebbero aiutare abbastanza.

Leone - 1° classifica. L’oroscopo del 9 ottobre vi porta fortuna. In questa giornata dimenticate eventuali problemi e non pensate a niente.

Coloro che lavorano avranno delle gratifiche, mentre chi gestisce la famiglia riceverà dei complimenti graditi.

Vergine - 5° posto. Novità all'orizzonte. Questo è un periodo interessante. Eventuali proposte saranno valutate attentamente e riceverete una risposta attesa. Da tempo l’amore viaggia sul binario giusto, ora è giunto il momento di fare un grande passo.

Classifica e oroscopo del mercoledì da Bilancia a Pesci

Bilancia - 3° posto.

I progetti che avete in mente da tempo stanno iniziando a fruttare, anche se portare avanti certe cose non è sempre facile. Nel weekend la fatica busserà alla vostra porta, quindi prevenite staccando la spina in serata. C’è un tempo per le faccende domestiche e lavorative e un tempo per sé stessi e per il relax assoluto.

Scorpione - 11° posto. Fate un bilancio e valutate attentamente come sta andando l’anno.

Mancano pochi mesi al 2020, fatevi trovare pronti con un piano alternativo. Cercate di concludere almeno una cosa nei prossimi giorni. La voglia di poltrire è altissima ma rimboccatevi le maniche.

Sagittario - 8° posto. L’oroscopo del mercoledì annuncia un cielo particolare. Alti e bassi si alterneranno nelle varie ore della giornata. Potreste trovarvi dinanzi a un bivio o dovrete prendere una decisione. Ricordate di fare il pieno.

Capricorno - 9° posto. L’oroscopo del giorno vi mette in guardia da determinati imprevisti. Chiamate, uscite e spese non mancheranno di certo. Questa settimana si sta rivelando come molto stancante, cercate di fare attenzione ai malanni tipici di questa stagione. Bevete molto (acqua s’intende), riposate abbastanza e copritevi bene.

Acquario - 2° posto. Vi sentite tristi perché qualcosa vi turba, magari un problema passato o un certo ricordo che di tanto in tanto riaffiora nella mente. Cercate di svagarvi il più possibilmente staccando i social e magari guardando un bel film o leggendo un romanzo.

Pesci - 6° posto. Giornata nella media. Siete un po' troppo spendaccioni, amate fare spese e poi ve ne pentite quando guardate il portafoglio. In cucina prestate attenzione. Concedetevi un po’ di relax, magari dal parrucchiere o dall'estetista, oppure un semplice pediluvio in casa con il sale grosso.