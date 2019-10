Durante la giornata di mercoledì 2 ottobre, i nativi Gemelli faticheranno a gestire le faccende amorose, mentre Vergine proverà a prendere in mano una situazione amorosa che ultimamente non stava procedendo bene. Il Leone sarà alla ricerca di conferme sul posto di lavoro, mentre Scorpione avrà tante faccende da sistemare.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 2 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 2 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: Giove nel vostro segno vi aiuterà ad ottenere migliori risultati per quanto riguarda l'ambito sentimentale.

Si presenteranno infatti nuove opportunità che serviranno ad aumentare l'affiatamento di coppia. I single che recentemente hanno sofferto per la fine di una storia, proveranno a voltare pagina. In ambito lavorativo, cercate di non essere superficiali e impegnatevi di più con i vostri progetti. Voto - 8

Toro: otterrete delle grandi soddisfazioni in compagnia del vostro partner, grazie ad una giornata passata a pensare, condividere e applicare nuovi progetti che vi torneranno utili in futuro.

Potreste realizzare inoltre un piccolo desiderio. Astri a favore dei single, che saranno più propensi a dedicarsi all'eros. Sul posto di lavoro faticherete a mantenere la concentrazione, considerata la marea di pensieri che avete per la testa. Voto - 8

Gemelli: faticherete a gestire la vostra relazione di coppia durante la giornata di mercoledì. Dovrete fare tante cose in compagnia del partner e il rischio di rovinare tutto sarà piuttosto alto.

Fate attenzione, cercate di allentare la tensione e siate più affettuosi. Sul posto di lavoro sarete diplomatici, e ciò vi aiuterà ad evitare problemi con i vostri colleghi oppure un superiore. Voto - 7

Cancro: sarete più ottimisti rispetto alle giornate precedenti, ciò vi consentirà di rafforzare la vostra relazione di coppia e basarla maggiormente sull'amore. Se tra voi e la vostra anima gemella ci sono state incomprensioni, cercherete di essere comprensivi, risolvendo tutto.

Nuovi amori in arrivo per i single. Sul posto di lavoro cercherete di gestire al meglio le vostre finanze, evitando di spendere soldi in investimenti azzardati. Voto - 7,5

Leone: eviterete ogni tipologia di lite e incomprensione con il partner, pur di andare d'accordo. Astri favorevoli al vostro segno, vi faranno stare molto calmi, qualsiasi cosa farete. Single favoriti a buttarsi in una nuova storia d'amore.

Occasioni stabili in ambito professionale. Siete alla ricerca di conferme e questo potrebbe essere un buon momento. Voto - 8

Vergine: è arrivato il momento per voi nativi del segno di prendere il controllo di un amore che sembra esservi sfuggito di mano. Bisognerà essere pazienti, per cui non abbiate fretta. In arrivo amori irrequieti per i single. Sul posto di lavoro otterrete finalmente il merito che aspettavate, grazie a tutte le mansioni svolte recentemente.

Voto - 7,5

Bilancia: astri a vostro favore, riuscirete a rapportarvi meglio con la vostra anima gemella, aumentando l'affiatamento di coppia. I single preferiranno dedicarsi al divertimento, trascurando la loro ricerca all'amore. Mercurio potrebbe crearvi qualche problema in ambito lavorativo, ciò nonostante voi non vi arrenderete anzi, darete il massimo pur di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8,5

Scorpione: ci saranno troppi disguidi e troppe incomprensioni in amore che vi daranno non pochi problemi, rendendovi spesso nervosi. Tenete a freno il vostro carattere se non volete offendere qualcuno. Giornata ottima per i single, che potrebbero avere qualche ripensamento e dei risvolti positivi verso una scelta. In ambito lavorativo avrete molte faccende da sbrigare. In compenso, terrete la mente impegnata. Voto - 6,5

Sagittario: sarete positivi e solari durante la giornata di mercoledì. in questo momento di grande energia, proverete tante emozioni in ambito sentimentale. I single potrebbero improvvisamente innamorarsi, mentre le relazioni di coppia stabili potrebbero approfittare del momento per fare qualcosa di insolito. Sul posto di lavoro mostratevi più collaborativi con i vostri colleghi. Voto - 9

Capricorno: amore altalenante per i nativi del segno. Sarà una giornata dove non potrete annoiarvi, ciò nonostante la vostra euforia, potrebbe creare qualche problema, probabilmente anche in ambito familiare. I single farebbero meglio a trattenersi per non combinare guai. Per quanto riguarda il lavoro, ci potrebbe essere un diverbio con il vostro capo oppure con un collega. Voto - 6

Acquario: se state vivendo una relazione stabile, non avete nulla di cui preoccuparvi anzi, godetevi il momento, e pianificate qualcosa di straordinario. Se siete usciti da una relazione fallimentare, vi riprenderete presto. I single preferiranno recuperare le energie in vista di periodi migliori. Sul posto di lavoro sarete pigri, e preferirete delegare i vostri compiti ad un vostro collega. Voto - 7,5

Pesci: sarà una giornata piacevole, dove non vi farete mancare il romanticismo e la passione di coppia. Una notizia del tutto inaspettata potrebbe interessare voi single. Alcuni cambiamenti vi porteranno a mobilitarvi sul posto di lavoro. Questo sarà il momento adatto per cercare di fare investimenti, basta che non siano troppo azzardati. Voto - 8