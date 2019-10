L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre si prospetta pensieroso per l'Acquario, mentre per i Pesci sono in arrivo parecchi successi. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: giornate davvero fortunate quelle di martedì e mercoledì. Luna sul vostro segno zodiacale vi regalerà delle emozioni inaspettate. Il weekend sarà favorevole per quanto riguarda l'ambito sentimentale.

Toro: il mese di ottobre non sarà per voi molto fortunato, ma ci sarà parecchia stanchezza. Venere opposta potrebbe mettervi in difficoltà sul piano sentimentale. Le relazioni più forti potrebbero essere messe alla prova. Evitate di caricarvi troppo a livello lavorativo per non incorrere in un eccessivo stress.

Gemelli: nella settimana dal 7 al 13 ottobre potrete ritrovare un'estrema passionalità con il partner.

Chi è alla ricerca di una persona importante potrebbe incontrare qualcuno di speciale. A livello lavorativo arriveranno delle notizie molto gratificanti. Lunedì e martedì le giornate più fortunate.

Cancro: giornate decisamente nervose apriranno questo periodo. Luna a sfavore vi renderà particolarmente tesi. Alcune volte potreste poter avere voglia di cambiare completamente strada. A iniziare da giovedì la situazione potrebbe migliorare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Grazie a Venere ritroverete maggiore serenità nelle relazioni.

Leone: questa fase sarà piuttosto stressante. Il vostro umore sarà messo a dura prova dallo sfavore di Venere. Sul lavoro non mancheranno le discussioni ed anche nella coppia la situazione sembrerà essere piuttosto nervosa. Approfittate di sabato e domenica per concedervi un po' di relax.

Vergine: per voi quella dal 7 al 13 ottobre sarà una settimana per lo più serena e piena di belle sorprese.

Venere favorirà gli incontri e lo sviluppo di nuovi amori. Fate attenzione alle giornate di venerdì e domenica, in cui qualche tensione in più potrebbe palesarsi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: questo periodo non inizierà al meglio per voi. Lunedì e martedì dovrete far i conti con Luna in opposizione. Il resto dei pianeti saranno però a vostro favore e dunque dovrete cercare di non abbattervi.

Qualche inconveniente potrebbe darvi del filo da torcere, ma sarà presto risolto.

Scorpione: per i nati sotto il vostro segno zodiacale continua ad essere un periodo super fortunato. Le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero decidere di fare dei passi avanti. Sul lavoro non mancheranno le occasioni e le nuove soddisfazioni. Giovedì e venerdì potrebbe esserci qualche piccolo grattacapo da risolvere.

Sagittario: la settimana dal 7 al 13 ottobre inizierà con delle giornate molto fortunate. Luna dalla vostra parte vi aiuterà a sistemare qualche questione rimasta in sospeso. Le giornate di sabato e domenica potrebbero darvi invece del filo da torcere. Alcune problematiche verranno alla luce e non potrete più fare a meno di affrontarle.

Capricorno: Venere e Mercurio potranno regalarvi maggiore stabilità e affetto. Qualcuno potrebbe rischiare di sentirsi agitato per l'attesa di una risposta molto importante. Cercate di non essere troppo pensierosi e di rimuginare sopra alle questioni per parecchio tempo.

Acquario: l'amore potrebbe darvi parecchi pensieri. Litigi e tensioni con il partner saranno molto probabili nelle giornate che arriveranno. In ambito lavorativo dovrete cercare di rimandare gli impegni importanti, perchè a causa del vostro nervosismo potreste rischiare di mandare tutto in fumo.

Pesci: per il vostro segno zodiacale prosegue un periodo davvero ottimale. Venere sosterrà i vostri progetti nella settimana dal 7 al 13 ottobre. In ambito lavorativo potreste ricevere delle buone notizie assolutamente inaspettate.