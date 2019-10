Giovedì 24 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno della Vergine mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno sui gradi dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Marte nel segno della Bilancia e Giove in Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Favorevoli le previsioni per la Vergine ed il Leone, ma meno rosee per Acquario e Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: finanze a gonfie vele. Il settore economico dei nati Scorpione andrà, c'è da scommetterci, a gonfie vele tanto che potranno permettersi un acquisto dispendioso ma necessario, rimandato da tempo.

2° posto Vergine: romantici. Il lato spesso nascosto dei nati Vergine, ovvero quello romantico, potrebbe emergere inaspettatamente fuori nell'ambiente domestico, con grande soddisfazione dell'amato bene.

3° posto Leone: lavoro in pole position. I nativi che operano autonomamente saranno, con tutta probabilità, favoriti dagli Astri odierni. Probabili gratifiche sia morali che economiche dal tardo pomeriggio.

I mezzani

4° posto Cancro: galanti. Nell'ambiente domestico si respirerà, con ogni probabilità, un clima sereno ed affettuoso che i nativi impreziosiranno con i loro slanci passionali. Lavoro in stand-by.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

5° posto Bilancia: famiglia. Il focus del giovedì nativo potrebbe essere orientato verso una spinosa faccenda riguardante la loro famiglia d'origine, dove il loro tempestivo aiuto risulterà fondamentale.

6° posto Gemelli: hobby. Giovedì senza infamia né lode per i nati del segno che farebbero bene a dedicare il loro tempo libero ad un nuovo hobby che potrebbe rivelarsi ottimo per ricaricare le loro batterie fisiche ed emotive.

7° posto Capricorno: silenziosi. Anziché esternare il loro malcontento, i nati Capricorno preferiranno probabilmente assumere un atteggiamento taciturno, sia in ambito amoroso che professionale.

8° posto Pesci: relax. 24 ore dove i nati del segno preferiranno di gran lunga dedicarsi al loro vizio capitale preferito, l'accidia. Invano partner ed amici tenteranno di dissuaderli dal loro mood letargico.

9° posto Toro: distratti. Idee ed intenti potrebbero risultare appannati a causa delle copiose asperità in onda questo giovedì. Le distrazioni saranno dietro l'angolo e per evitarle sarà doverosa la massima attenzione.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: bellicosi. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nell'ambiente domestico rendendo inclini ai litigi i nati del segno. Sarà bene che optino per un atteggiamento più diplomatico onde evitare aggressive reazioni del partner.

11° posto Ariete: bugiardi. Mascherare una bugia con un'altra bugia non è mai un'ottima idea ed i nativi potrebbero accorgersene proprio in queste ore grazie all'amato bene che vestirà i panni da detective.

12° posto Sagittario: spossati. Il bottino energetico fornito dagli Astri sarà, con ogni probabilità, scarno rendendo i nati Sagittario oltremodo svogliati mentre svolgeranno le attività lavorative. Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe l'ideale.