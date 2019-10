Durante la giornata di lunedì 28 ottobre, Venere in trigono al segno dello Scorpione, permetterà ai nativi del segno di essere più fiduciosi, mentre per Sagittario ci sarà un miglioramento in ambito economico, grazie ad una superiore tenacia sul posto di lavoro. Acquario farebbe meglio a volare con i piedi per terra, ed evitare di lasciarsi trasportare da sentimenti che effettivamente non prova, mentre i nativi Leone potrebbe mettere in atto un progetto di coppia che aveva in mente da tempo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 28 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 28 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: la giornata inizierà in modo lento, ma sarà piuttosto positiva. Anche se in amore ci potrebbero essere delle tensioni, cercate di sorvolarci sopra, e tutto andrà bene. Se siete single, cercate di accelerare i tempi con una frequentazione.

In ambito lavorativo, sappiate che la perfezione non esiste, quindi accontentatevi delle qualità che avete, poiché sono sufficienti a soddisfare i bisogni del vostro lavoro e della vostra vita privata. Voto - 6,5

Toro: affidatevi solo alle persone che hanno dimostrato la loro onestà. Avete preso qualche batosta in amore o in amicizia e dovrete riuscire a riprendervi con chi ritenete di fiducia. Le coppie di lunga data saranno piuttosto impegnate, ma riusciranno a trovare del tempo per la loro relazione.

I single passeranno una giornata movimentata e divertente. In ambito lavorativo, i molti impegni che avete, devono essere meglio distribuiti; non si può pretendere di giungere al traguardo se si lasciano le cose a metà, soprattutto se si tratta di appuntamenti lavorativi. Voto - 7

Gemelli: con Marte in trigono al segno della Bilancia, il lavoro e la vita privata potrebbero essere irrimediabilmente legati l'una all'altra durante la giornata di lunedì.

Vi sentite brillanti e preferite rinviare i compiti più noiosi per dedicarvi alle nuove idee con le persone che condividono i vostri interessi. In amore riuscirete a stupire il vostro partner con le vostre doti oratorie. Se siete single potrete innamoravi di qualcuno ed essere ricambiati. Voto - 7,5

Cancro: sarete particolarmente inclini in ambito sentimentale durante la giornata di lunedì. Con la Luna nel vostro segno, siete sensibili alle atmosfere, agli stati d’animo, alle situazioni impalpabili che solo voi riuscite ad avvertire.

La generosità di cui saprete dar prova sarà utile per consolidare la vostra relazione di coppia. Se siete single preferirete passare la serata in casa, considerate alcune recenti delusioni. In ambito lavorativo qualche imprevisto potrebbe innervosirvi. Cercate però di mantenere la calma per non sbagliare eventuali mansioni. Voto - 7

Leone: Venere in trigono al segno dello Scorpione, cercherete di mettere in cantiere un progetto che avete in mente da tanto tempo. Avrete bisogno di una consulenza del partner, ma evitate di essere saccenti. I single dovranno cercare di uscire di più, e riprovare a fare nuove frequentazioni. Il lavoro potrebbe subire qualche arresto momentaneo, ma non dovete necessariamente buttarvi su altro, è solo una situazione momentanea. Voto - 7

Vergine: Giove sarà in quadratura al segno del Sagittario, e dovrete affrontate certe situazioni in modo più positivo, per non rischiare di smarrire il vostro obiettivo e vedervelo sfuggire di mano. Siate inoltre concentrati e se necessario, chiedete aiuto ad un collega. Ciò nonostante, tutto sommato ci saranno dei miglioramenti. In amore saprete superare ogni difficoltà e recuperare terreno con la vostra relazione di coppia. Le stelle preannunciano una serie di piccoli imprevisti per i single, siate pronti a qualsiasi evenienza. Voto - 7,5

Bilancia: Marte vi rende passionali con la vostra dolce metà, ma al contempo può provocare atteggiamenti di possessività. Siate più affettuosi, in questo modo riuscirete a mantenere alta l'intesa. I single dovranno darsi da fare se vogliono trovare la loro anima gemella. In ambito lavorativo, tenete testa a un seccatore che vi vuole a tutti costi rendere la vita difficile. Non vi dispiacerà mostrarvi rigidi e capaci di sistemare gli scocciatori con atteggiamenti netti. Voto - 8

Scorpione: Sole sarà in congiunzione al vostro segno, e farà in modo che siate più fiduciosi con il partner e con gli amici. Se invece siete single e state cercando un nuovo amore, andate nei posti dove ci sono molte persone che la pensano come voi. Per quanto riguarda il lavoro, avrete la necessità di confrontarvi con un vostro con un vostro collega in merito ad un progetto lavorativo a cui tenete molto, arrivando anche a fare qualche ora in più. Non si tratta di lavorare il doppio per ottenere qualcosa, ma di appassionarsi per vedere subito i frutti del proprio interesse. Voto - 8

Sagittario: configurazione astrale più che positiva per i nativi del segno. Ci saranno dei miglioramenti in vista per quanto riguarda l'ambito economico, di conseguenza sarete particolarmente tenaci sul posto di lavoro, al punto che riuscirete a piazzare tanti successi lavorativi. In amore il cuore per voi si riscalda con Marte in aspetto benefico. Una luminosa Venere inoltre riempie di sentimento e di desiderio il vostro animo, in una giornata di lunedì piena di passione. I single saranno interessati a nuove frequentazioni. Voto - 8,5

Capricorno: un prospetto planetario complessivamente positivo vi accompagna in una splendida giornata di lunedì. Passerete tanti bei momenti con la vostra dolce metà, rafforzando il vostro legame. I single si abbandoneranno a promettenti avventure ad alto tasso erotico. Al lavoro sarete portati a trovare il tempo per riformulare altri piani d’azione. Nettuno vi suggerisce nuove idee per migliorarvi, ma dovranno essere idee convincenti. Voto - 8

Acquario: avete di fronte un'allegra giornata di lunedì in cui le vostre qualità migliori, come il senso di amicizia, l’estro e la versatilità, potranno essere espressi alla grande. Ciò nonostante in amore dovrete cercare di tenervi con i piedi per terra. Cercate di non lasciarvi trascinare da falsi sentimenti e false opportunità. Se siete single, cercate di rivedere alcuni punti di un vostro progetto. Al lavoro, se avete un mucchio di faccende arretrate, non concentratevi sulle piccole cose, ma cercate di sbrigare i maggiori affari. Voto - 7

Pesci: la comunicazione sarà un elemento fondamentale per quanto riguarda la sfera sentimentale durante la giornata di lunedì. Con Mercurio nel segno dello Scorpione, ritroverete la giusta intesa di coppia, concedendovi a dei momenti di passione. I cuori solitari potrebbero incontrare una loro vecchia fiamma. Al lavoro le cose saranno più facili, in quanto non avrete molto da fare e potrete a fine giornata riposarvi e godervi un po' di relax. Voto - 8,5