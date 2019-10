L'Oroscopo di domani, lunedì 28 ottobre, è pronto a svelare che tipo di giornata è lecito aspettarsi. Questa settimana riparte con la Luna Nuova nel cielo, che rappresenta la voglia di rinascita. Quindi non si escludono picchi di energie nelle attività lavorative o domestiche. Sono favorite eventuali iniziative e i cambiamenti sia interni che esterni. C'è chi si alzerà controvoglia e chi invece riceverà una sorpresa interessante.

Analizziamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno zodiacale, con annessa classifica top/flop.

Classifica e oroscopo del giorno 28 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 2° posto - Il buongiorno si vede al mattino, quindi attenzione a come vi alzate. Occhio alle spese, presto riceverete una transazione economica inaspettata. Qualcuno riferirà una cosa che potrebbe lasciare interdetti. Nelle coppie c'è un po' di noia e per questo si potrebbe rischiare di litigare. Tenete ordinata la casa perché potreste ricevere una visita.

Vi ritroverete a parlare con una persona falsa, guardatevi alle spalle. Giocate d'anticipo e valutate già da ora cosa fare per il weekend.

Toro - 8° in classifica - La mattina parte al rilento, magari vi alzate controvoglia poiché la sera prima avete fatto tardi. Prendete i vostri compiti piuttosto seriamente e adorate ricevere elogi e premi. Sognate di sfondare, di affermarvi e di raggiungere il vostro scopo di vita.

Anche se a volte adoperate furbizia nel fare le cose, dentro di voi sapete che il fine giustifica i mezzi. Ma attenzione, se si continua a tirare troppo la corda prima o poi si spezza. Provate ad essere più onesti nei confronti degli altri, ne gioverà la coscienza.

Gemelli - 1° posto - Ci potrebbero essere novità riguardanti l'ambiente domestico o le questioni legali. Finalmente il cielo vi sorride dopo giorni di alti e bassi.

I sentimenti sono protetti anche se di tanto in tanto certe situazioni in famiglia o nel lavoro tendono a complicarsi. Siate pazienti e spettegolate di meno. Il vostro è un segno comunicatore, quindi dosate le parole altrimenti rischiate di offendere qualcuno.

Cancro - 3° posto - Nel weekend ci sono stati dei cambiamenti, anche minuscoli, che hanno lasciato il segno. Comunque sia, in questo lunedì ripartite con il massimo sprint anche se non si escludono cali di forma.

Organizzate in anticipo le cose da fare nel giorno seguente e non sovraccaricatevi di faccende. Un compito alla volta vi permetterà avanzare verso il traguardo senza stressarvi inutilmente. Possibili uscite in mattinata o in serata. Qualcuno potrebbe telefonare o bussare alla vostra porta, dunque, fatevi trovare pronti e ben curati. Una persona che non vi immaginate, prova un sentimento per voi.

Leone - 7° in classifica - Nel corso della giornata, incrocerete inaspettatamente un conoscente per strada: non siate timidi e provate a scambiare due parole.

In casa e fuori ci saranno delle faccende da sbrigare. Si prospetta un frenetico lunedì. Non sempre vi piace fare le stesse cose ma allo stesso tempo ciò vi dona sicurezza e serenità. Vi trovate nel bel mezzo di un periodo particolare e spesso vi sentite confusi sul da farsi. Siate prudenti.

Vergine - 11° posto - Spesso provate una strana sensazione di inadeguatezza e non sapete come agire. In questo lunedì, qualcuno potrebbe darvi un consiglio importante che presto vi tornerà utile, dunque fate attenzione alle sue parole. La mente viaggia altrove, magari ripensate ad un evento particolare oppure ad una persona che non fa più parte del vostro quotidiano. Le occasioni non vi mancano, ma certe volte non le vedete e ve le fate sfuggire. Siate tenaci davanti ad un ostacolo che all'apparenza sembra insormontabile. Nelle coppie potrebbero esserci dei dubbi mentre i single rischiano di illudersi inutilmente.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 6° posto - Vi ritroverete a interloquire con una persona che prova un interesse particolare nei vostri confronti. Le coppie sposate sono nel bel mezzo di una fase particolare. Certi problemi economici o famigliari vi rendono pensierosi. Coloro che stanno insieme da tempo vorrebbero vivere insieme o fare un passo importante ma la mancanza di denaro vi frena. In serata lasciatevi andare alla passione in quanto aiuta ad allentare lo stress e la tensione. Se siete single, presto vivrete un momento di vicinanza con una persona particolare che vi renderà felici.

Scorpione - 12° in classifica - Dentro di voi, delle volte vi sentite fragili e insicuri anche se agli occhi del mondo apparite forti e allegri. Siete bravi a nascondere un problema o un difetto. L'oroscopo di domani dice che un collega o una conoscenza particolare, vi cambierà la giornata. Non innervositevi se qualcosa non va per il verso giusto. Giornata a tratti sottotono. Valutate di fare un cambiamento, anche piccolo. Grazie al novilunio, sono favorite le diete e le iniziative.

Sagittario - 5° posto - Siete in attesa di un evento particolare, magari un compleanno o una festa con gli amici e la persona che vi fa battere il cuore. Amate la compagnia e rifuggite la noia. Nelle coppie spesso c'è il timore che l'altro tradisca, fate un'indagine ma non esagerate altrimenti rischiate di apparire ossessionati. Coloro che sono alla ricerca di un lavoro, devono impegnarsi maggiormente e magari ampliare il raggio di ricerca. Se manca una certa competenza, correte ai ripari il prima possibile. Pettegolezzi in arrivo nell'arco della giornata, inoltre, approfondirete una conoscenza.

Capricorno - 10° posto - Non si escludono incontri amichevoli anche se in questo lunedì avrete delle attività da ultimare. In serata vi sentirete stanchi, provate ad andare a dormire prima. Imparerete qualcosa di importante, non fate l'errore di sottovalutare gli altri. Possibili chiamate o messaggi da una persona a voi cara. Avete delle potenzialità nascoste, tiratele fuori e imparate a coltivarle. Abbiate fiducia in voi stessi. Per costruire un futuro accogliente e felice, dovete imparare ad archiviare il passato.

Acquario - 9° in classifica - Il vostro è un segno affidabile e concreto anche se delle volte tendete a cambiare idea in modo repentino. La fine del mese si avvicina, in questa giornata vi ritroverete a fare dei conti. Mettere nero su bianco certi pensieri aiuta a fare chiarezza sulla situazione che state vivendo. In casa o in famiglia, c'è qualcosa che non vi piace. Prima di prendere una decisione è bene riflettere attentamente. Vi sentite un po' fiacchi e la causa è da ricercarsi nell'alimentazione.

Pesci - 4° posto - Siete un segno sognatore per questo spesso restate feriti e delusi. Chi è single desidera incontrare qualcuno di straordinario, capace di far battere il cuore. In passato ci sono state delle rotture che hanno lasciato il segno. Nelle coppie, invece, potrebbero verificarsi degli allontanamenti o dei piccoli battibecchi. Non sovraccaricatevi di lavoro o di faccende di casa altrimenti rischiate di dare forfait nel corso della settimana. Non abbiate timore di chiedere una mano, fate pure affidamento su famigliari e amici. Tenete duro, presto o tardi giungeranno delle novità.