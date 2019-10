Durante la giornata di giovedì 3 ottobre, per i nativi Ariete ci sarà un quadro sentimentale piuttosto incerto, mentre Gemelli dovrà fare chiarezza per quanto riguarda gli affari. Sagittario potrebbe avere qualche problema in ambito sentimentale, qualora la coppia sia nata da poco, mentre Capricorno farà in modo di incrementare i propri guadagni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 3 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 3 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: astri non a vostro favore durante la giornata di giovedì.

Avrete le idee un po’ confuse per quanto riguarda l'ambito sentimentale, alcuni progetti procedono con delle difficoltà, e non sapete bene come portarli avanti. Questo è solo un brutto periodo, non preoccupatevi. Per quanto riguarda il lavoro, persuadete chi di dovere per fa valere le vostre richieste. Voto - 6

Toro: armatevi di pazienza e tanto coraggio. L'umore non sarà dei migliori, ragion per cui in amore cercate di non essere troppo indiscreti con il partner.

I single dovranno fare attenzione ed evitare le incomprensioni. In compenso, il lavoro andrà bene e avrete tutte carte in regola per riuscire a trascorrere una giornata lavorativa intensa, ma ricca di soddisfazioni. Voto - 7

Gemelli: giornata all'insegna di alcuni sbalzi d'umore, che porteranno i nativi del segno ad amare a tratti il proprio partner. Cercate di fare chiarezza nella vostra mentre e capire cosa c'è che non va.

Se necessario concedetevi una pausa. Per quanto riguarda i single, non fate il passo più lungo della gamba, non adesso almeno. Sul posto di lavoro alcuni imprevisti v'impediranno di portare a termine una mansione fortunatamente non così importante. Voto - 7

Cancro: state facendo di tutto pur di dimostrare la vostra fedeltà al partner, ma ancora le cose non sono abbastanza chiare tra di voi. Il dialogo sarà l'unico mezzo per risolvere la questione.

Ottimo periodo per i single per fare nuove conquiste. Una mansione che avevate concluso potrebbe rivelarsi il contrario in ambito lavorativo, fate più attenzione. Voto - 7

Leone: cercare di fuggire dai vostri problemi non è la soluzione giusta, piuttosto fermatevi un momento a riflettere su come risolverli. In amore potreste aspettarvi delle gradite sorprese. I single saranno rilassati e avranno voglia di uscire a vivere nuove avventure.

I vostri problemi privati cominciano ad influenzare l'attività lavorativa. Tenete i due ambiti separati. Voto - 7

Vergine: se la vostra storia d'amore è appena nata, mettete in chiaro alcune cose adesso, prima che inizino ad esserci dei problemi. La Luna nel vostro segno favorisce le coppie di vecchia data. I single saranno piuttosto stressati, ma presto passerà. Al lavoro, l'opinione di un collega non v'interesserà, ma presto dovrete rendervi conto del contrario.

Voto - 7,5

Bilancia: una distrazione potrebbe mettere a rischio una relazione stabile, quindi fate attenzione. Alcune persone intriganti affascineranno i single, che però farebbero meglio a non buttarsi in relazioni fallimentari sul nascere. Sul posto di lavoro il vostro capo sarà piuttosto esigente, cercate di soddisfare le sue richieste per non avere problemi. Voto - 7

Scorpione: se siete rimasti delusi per un atteggiamento del partner troppo impulsivo, metteteci una pietra sopra e non rovinate il vostro rapporto per una questione di poco conto. Chiarite la situazione. In ambito lavorativo coglierete le occasioni giuste per riuscire a realizzare qualche guadagno extra. Voto - 7,5

Sagittario: se recentemente vi siete buttati in una nuova relazione, adesso dovrete fare i conti con alcuni problemi. Dovrete abituarvi a nuove esperienze e senza lamentarvi. I cuori solitari faranno nuove amicizie. Sul posto di lavoro potete finalmente tirare un sospiro di sollievo e lavorare al massimo delle aspettative. Voto - 7,5

Capricorno: avrete maggiori possibilità di comunicare con il partner e passare una meravigliosa giornata. La Luna nel vostro segno porterà tanto ottimismo, sfruttatelo finché potete. Giornata più che positiva al lavoro, con ottime occasioni e tanto ottimismo da parte vostra. Voto - 8

Acquario: cercate di apprezzarvi di più e di ignorare ciò che vi dice la gente. Non tenete il broncio al partner, stategli più vicino. I single preferiranno dedicarsi ai loro hobby e uscire con gli amici. Sul posto di lavoro sarete poco concentrati ma poco importa in quanto non ci sarà molto da fare. Voto - 7,5

Pesci: alcune battute spinte potrebbero far innervosire il partner, dimostrando poco affetto nei suoi confronti. Siate più dolci e mostrate più rispetto. I single dovranno mettersi in gioco se vogliono trovare l'amore. Sul posto di lavoro v'impegnerete molto pur di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7