Il nuovo mese è da poco iniziato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani 3 ottobre? Sarà un giovedì positivo per i nati sotto il segno del Sagittario che potranno fare affidamento sulla Luna, ma anche per lo Scorpione, per il quale è iniziato un momento astrale molto vantaggioso, sia per quanto riguarda l'amore, che l'ambito lavorativo. Al contrario la Bilancia vivrà una giornata sottotono, qualcuno potrebbe cercare di metterle i bastoni tra le ruote. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 3 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno giovedì 3 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: con la Luna favorevole le prossime giornate si riveleranno decisamente più positive per il segno, per il quale inizierà un momento di recupero. Secondo il presagio degli astri, fortunati si riveleranno i rapporti con i nati del Toro, del Cancro e della Vergine. Tuttavia l’Ariete avrà bisogno di rivalutate alcune scelte prese di recente, è il momento ideale per riordinare le idee.

Toro: dopo un inizio settimana decisamente sottotono, possiamo dire che il peggio è passato e nati sotto questo segno potranno godere di un cielo decisamente più favorevole, grazie anche agli influssi di Urano. In ambito lavorativo è un buon momento per lanciare nuovi progetti o attività; chi nei mesi precedenti ha lavorato duramente, potrà ora riscuotere i frutti del lavoro svolto. Serenità in amore, incontri favoriti nel week end.

Gemelli: un quadro astrale molto positivo proteggerà il segno durante la giornata di giovedì 3 ottobre. È un buon momento dal punto di vista fisico, l’energia non mancano così come anche la voglia di fare e la creatività. Il consiglio degli astri è quello di sfruttare al massimo questa influenza positiva per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati. In amore restano delle incertezze, ma nulla che non potrete risolvere facilmente.

Cancro: durante questa nuova giornata autunnale i nati sotto il segno del Cancro tenderanno a guardare il mondo sotto una prospettiva piuttosto cupa, potrebbe sembrarvi che tutto sia un complotto organizzato e gestito con il solo scopo di crearvi un disagio. Gli astri vi consigliano di essere chiari e di cercare un dialogo più aperto all’interno del rapporto di coppia e in famiglia. I contrasti potrebbero nascere anche con i colleghi e/o i superiori, cercate di limitare le polemiche.

Leone: per qualcuno quello di ottobre sarà il mese dei nuovi inizi, sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda la sfera sentimentale, infatti, sarà possibile chiudere tutti quei rapporti dimostratisi controproducenti, fonte di stress e nervosismo. In ambito lavorativo potrebbe esserci un miglioramento per coloro i quali fino ad ora hanno vissuto una situazione piuttosto precaria e anche per quanto riguarda la sfera economica ci sarà maggior stabilità.

Vergine: quella di giovedì 3 ottobre 2019 si rivelerà una giornata positiva per il segno per ciò che riguarda gli affari e l’ambito lavorativo. Al contrario riserverà delle incertezze per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Gli astri consigliano ai nati sotto il segno della Vergine di vivere con più serenità, evitando di fare una lista dei pro e contro per qualsiasi cosa, anche per le emozioni. Recupero a partire dal week end.

Bilancia: quella di giovedì sarà una giornata piuttosto faticosa per il segno, all’interno dell’ambito lavorativo, infatti, potrebbero nascere litigi e discussioni. Da un po’ di tempo una persona potrebbe provare ad infangare il vostro lavoro o a superare una posizione che avete raggiunto con impegno e costanza. La Bilancia che solitamente non è un segno competitivo, non potrà restare muta davanti a queste ingiustizie, dunque reagirà, in alcuni casi anche piuttosto aggressivamente. Il consiglio delle stelle è quello di lottare per ciò che è vostro, ma di farlo restando sempre dalla parte del giusto.

Scorpione: un momento molto positivo per il segno, che con l’inizio del mese di ottobre a potuto raggiungere l’equilibrio da tempo ricercato, sia per quanto riguarda i sentimenti che la sfera lavorativa. È un momento per quanto riguarda il lavoro, anche per coloro i quali sono da tempo alla ricerca di un impiego, durante le prossime 48 ore, infatti, qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante o la chiamata da tempo attesa. Serenità in amore e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: è un momento astrale positivo per il segno, anche se durante le giornate precedenti non sono mancati i momenti di instabilità e nervosismo. Durante la giornata di giovedì 3 ottobre ci pensa la Luna nel segno a ristabilire l’ordine e riportate serenità al Sagittario. In ambito lavorativo si potranno ottenere delle soluzione, mentre in amore arriveranno dei chiarimenti. Il week end si prospetta molto interessante, vi sentirete passionali e romantici, questo favorirà anche i nuovi incontri.

Capricorno: quella di domani sarà una giornata sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Il Capricorno si sente bloccato da alcune situazioni, in alcuni casi si vorrebbero colmare delle distanze o trovare dei chiarimenti, ma purtroppo non si trova il coraggio necessario a fare il primo passo. Il consiglio degli astri e quello di non perderci la testa, a partire dalla prossima settimana si potranno ottenere dei miglioramenti. Sarà una giornata faticosa per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie.

Acquario: in ambito lavorativo alcuni nodi verranno al pettine durante questa giornata, soprattutto per coloro i quali durante le giornate precedenti hanno avuto scontri o polemiche con colleghi e/o superiori. In amore restano delle difficoltà, l’Acquario è preso da altre questioni, soprattutto professionali, che gli impediscono di concentrarsi sui sentimenti. Non è un momento negativo per il fisico, tuttavia gli astri consigliano di limitare gli sforzi e concedersi un po’ di riposo.

Pesci: quella di giovedì 3 ottobre si rivelerà una giornata leggermente sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi dolori o malesseri stagionali. In ambito lavorativo potrebbero sorgere delle problematiche, gli astri consigliano ai Pesci di ponderare le decisioni ed evitare che la fretta diventi una cattiva consigliera. Alti e bassi in amore, recupero a partire dal fine settimana.