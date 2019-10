Le previsioni degli astri per la settimana dal 7 al 13 ottobre si prospettano fortunate per i nati sotto il segno dei Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in amore potrebbe esserci agitazione, specialmente se vi relazionate con qualcuno che cambia spesso idea. In ambito professionale avete da fare in questo periodo. Ben presto per voi arriverà una nuova ventata d'aria fresca, ma dovrete essere pronti ad affrontare tutte le novità.

Toro: ci sarà una certa tensione, specialmente tra mercoledì e giovedì. In amore potreste trovarvi davanti ad una decisione da prendere in maniera tempestiva. Chi convive da molto tempo potrà decidere di fare un importante passo. A livello professionale potrete riuscire a cambiare molte cose.

Gemelli: le nuove relazioni d'amore nate nella settimana tra il 7 e il 13 ottobre saranno avventurose e piene di passione.

Cercate di prestare molta attenzione a tutte le questioni economiche. Ad inizio settimana ci sarà per voi un piccolo calo d'energia, ma ben presto ritornerete ad essere in forma.

Cancro: chi ha vissuto delle crisi sentimentali ed è riuscito a resistere, potrà constatare i primi miglioramenti nella vita di coppia. Alcune situazioni economiche non del tutto lineari andranno chiarite. In ambito professionale avrete l'opportunità di lavorare con nuove persone.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Chi ha una questione legale in sospeso potrebbe ricevere delle notizie molto positive.

Leone: periodo importante in ambito sentimentale. Chi è ancora preso da relazioni passate dovrà stare ben attento. Se guardate sempre indietro verso il passato non riuscirete ad andare mai avanti. Sabato la giornata più nervosa.

Vergine: l'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre si annuncia molto positivo per voi, ma dovrete saper sfruttare al meglio le occasioni. Questa è una fase in cui bisognerà spingere parecchio. Chi ha fatto un lungo viaggio da poco, ne trarrà un grande beneficio.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Venere nel vostro segno potrà portarvi a risolvere alcune situazioni in ambito sentimentale. In ambito professionale la situazione sarà molto positiva e alcune situazioni finalmente si sbloccheranno. I vostri superiori avranno molte aspettative nei vostri confronti.

Scorpione: giornate quelle che verranno in cui sarà necessario usare molta prudenza. Ci sarà nell'aria la giusta energia per riuscire a risolvere diversi problemi.

Cercate di non stressarvi troppo e di ritagliarvi del tempo da dedicare al vostro riposo.

Sagittario: potrete vivere forti emozioni nella settimana dal 7 al 13 ottobre. Le coppie avranno la possibilità di fare nuovi progetti e anche in ambito professionale arriveranno delle belle gratificazioni. Giove sul vostro segno zodiacale vi darà la spinta per realizzare nuovi progetti.

Capricorno: una fase molto impegnativa è in arrivo.

Potreste avere minor tempo da dedicare alla famiglia. Chi è single potrà aver modo di frequentare nuove persone. In ambito professionale questo sarà un periodo interessante per progettare cambiamenti futuri.

Acquario: alcuni discussioni nella coppia potranno crearvi un certo imbarazzo. Chi ha molte strade aperte sul lavoro dovrà decidere definitivamente il percorso da intraprendere. Qualche spesa eccessiva dovuta alla famiglia. Affinità di coppia al top.

Pesci: in amore sarà molto interessante la settimana dal 7 al 13 ottobre. Dovrete cercare di essere molto prudenti nell'intraprendere nuove relazioni sentimentali. A livello professionale avrete maggiori successi. La vostra salute sarà in grande ripresa.