L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre annuncia un periodo di pigrizia per lo Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: potrete iniziare ad avvertire una migliore condizione fisica e di fortuna. Gli astri dalla vostra parte vi regaleranno maggiori opportunità da poter sfruttare in ambito lavorativo. In amore potrete riuscire ad ottenere qualcosa di più entro la fine dell'anno.

Toro: vi trovate in una fase di cambiamento: sta iniziando una vera rivoluzione della vostra vita. Avete intrapreso un nuovo percorso che potrebbe addirittura portarvi a fare molte cose completamente da zero. I più coraggiosi potranno andare avanti ottenendo maggiori successi.

Gemelli: la settimana dal 7 al 13 ottobre si prospetta piena di nuovi successi. Potrete contare su buone condizioni astrologiche in questo periodo, dovrete approfittarne per realizzare tutti i vostri progetti.

Il vostro grande impegno vi aiuterà ad ottenere i risultati sperati.

Cancro: Sole in ottimo aspetto per voi vi darà la possibilità di farvi avanti senza troppi timori. La vostra estrema creatività vi permetterà di farvi strada e fare dei passi avanti rispetto agli altri. Le stelle creeranno le condizioni giuste per il vostro futuro lavorativo.

Leone: molti nati sotto il vostro segno zodiacale si trovano in una condizione di attesa.

Riuscirete ad avere maggiori opportunità per emergere in campo professionale. Qualcuno potrebbe aver fatto i conti con un po' di tensione nella relazione sentimentale.

Vergine: nella settimana da lunedì 7 a domenica 13 ottobre ci sarà un lieve calo. Avete bisogno di prendervi del tempo per riflettere e provare a risolvere i vostri problemi. Alcuni di voi potrebbero rivalutare una relazione sentimentale iniziata da pochi mesi. Non è necessario che siate sempre molto protettivi nei confronti degli altri.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nei prossimi giorni ci saranno molte tensioni, specialmente in ambito lavorativo. Potrete discutere parecchio con i vostri superiori per ottenere quello che volete. Alcuni potrebbero tendere ad isolarsi per riflettere su alcuni problemi personali. In ambito sentimentale potrebbero esserci dei chiarimenti da dover sistemare.

Scorpione: avete molta creatività, vi lasciate sorprendere dalla vostra pigrizia e insicurezza.

Molte volte preferite starvene in disparte piuttosto che farvi valere. Se provate dei sentimenti per una persona che non vi ricambia, potreste entrare in profonda crisi.

Sagittario: in questa settimana dal 7 al 13 ottobre potrete contare su una condizione astrologica molto interessante. Avrete modo di dimostrare quanto valete in diversi aspetti della vostra vita. Se avrete delle richieste da avanzare in ambito professionale, sentitevi liberi di farlo.

Potrebbero arrivare anche piccole soddisfazioni su progetti quasi dimenticati.

Capricorno: Venere in aspetto ostile porterà qualche piccolo problema in famiglia. Ci sono delle problematiche che riguardano soprattutto il passato e che sarà difficile sistemare. Sul lavoro sarete pianamente impegnati nella realizzazione di un progetto che si prospetta essere molto gratificante.

Acquario: nelle ultime settimane siete stati molto impegnati. Potrebbero essersi create alcune situazioni di disagio. Avrete necessità di rallentare i ritmi e prendervi del tempo da dedicare alla vostra salute e al vostro relax.

Pesci: nella settimana dal 7 al 13 ottobre potrete mettere in chiaro diverse situazioni. Per voi ci saranno diverse opportunità per poter risolvere un problema. Vi impegnerete molto per raggiungere gli obbiettivi che vi siete prefissati.