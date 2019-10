Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre, con le previsioni astrologiche per i dodici segni dello zodiaco: sarà un periodo intenso per Bilancia ed Ariete, con alcuni imprevisti che invece caratterizzeranno le giornate di Acquario e Sagittario. Procediamo con ordine ed analizziamo la situazione caso per caso.

Astrologia dal 14 al 20 ottobre, prima sestina da Ariete a Vergine

Ariete: la vostra dedizione in ambito professionale porterà i suoi frutti, ed i guadagni economici risulteranno addirittura superiori rispetto a quanto vi sareste aspettati.

Toro: spese inizialmente non previste faranno insorgere in voi più di una preoccupazione, sarà il caso di valutare attentamente ogni tipo di investimento per tutelare al meglio il patrimonio.

Gemelli: in ambito sentimentale non tarderanno a palesarsi interessanti novità, le conoscenze portate a termine negli ultimi giorni saranno sempre più coinvolgenti.

Cancro: le previsioni astrologiche della settimana mettono in luce un netto miglioramento del vostro stato di salute, attenzione agli sforzi fisici che potrebbero portare ad una sgradevole ricaduta.

Leone: fate molta attenzione a chi vi circonda, alcune delle persone con cui trascorrerete gran parte del vostro tempo potrebbero non essere del tutto sincere nei vostri confronti.

Vergine: non sempre in amore vince chi fugge, per cui mettete da parte l'orgoglio ed affrontate con maturità una situazione che rischia di compromettere il rapporto di coppia.

Oroscopo della terza settimana di ottobre, seconda sestina da Bilancia a Pesci

Bilancia: una conoscenza che si protrae da tantissimi anni potrebbe inaspettatamente dar vita ad un coinvolgimento sentimentale molto intenso.

Scorpione: la solita routine caratterizzerà questo momento, senza un vero guizzo né in ambito amoroso e né per quanto concerne la sfera lavorativa.

Sagittario: tra gli amici di sempre potrebbe esserci qualcuno pronto a remare contro per raggiungere obiettivi a voi finora sconosciuti; per cui "fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio".

Capricorno: l'oroscopo settimanale da lunedì 14 a domenica 20 ottobre mette in risalto una consistente entrata economica che vi permetterà di affrontare più serenamente alcune spese nel lungo periodo.

Acquario: quando tutto sembrava procedere a gonfie vele, ecco che un'improvvisa crisi di coppia metterà alla prova la stabilità del vostro rapporto d'amore.

Pesci: salute in netta ripresa dopo i malanni di stagione che avevano compromesso la vostra forma fisica nei primi giorni di ottobre. Un periodo di pausa dal lavoro potrebbe aiutarvi al fine di raggiungere un pieno recupero.