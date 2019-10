Giunge un nuovo weekend per tutti i segni dello zodiaco. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche che riguardano il settore sentimentale, lavorativo e salutare per le giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019.

Ariete: in queste giornate cercate di dosare al meglio le energie. In campo professionale è possibile che insorgano dei problemi. Per quel che riguarda il settore sentimentale potreste vivere qualche disagio con il partner.

Toro: in questo weekend è possibile che dobbiate affrontare delle tensioni che creeranno del nervosismo. In campo lavorativo sentite l'esigenza di emergere. In amore, bel cielo nella giornata di sabato.

Gemelli: possibili tensioni in queste giornate del fine settimana. Cercate di contrastare al meglio l'ansia, che deriva anche da Giove in opposizione, che crea quindi dei conflitti nel lavoro. Marte è invece in ottimo aspetto e potrete prendere delle decisioni.

Cancro: vi sentite affaticati in queste giornate, cercate di recuperare al meglio. In amore, alcune relazioni, quelle che durano da molto tempo, sono avvantaggiate dalla Luna nel segno.

Leone: se ultimamente avete vissuto dei momenti stressanti in amore, in queste giornate potrete recuperare. In campo lavorativo avete voglia di concludere dei percorsi, fate comunque le cose con calma.

Vergine: momento di calma per i nati sotto questo particolare segno.

Nel lavoro soprattutto sabato sarà un'ottima giornata. Con Venere e Marte dalla vostra parte ed anche la Luna favorevole, vivrete delle belle emozioni a livello sentimentale.

Astri e stelle del weekend per tutti i segni zodiacali

Bilancia: in campo lavorativo è possibile che ci siano dei problemi da risolvere, qualcuno è in attesa di cambiamenti. Per quel che riguarda l'amore, quella di sabato, in particolare, sarà una buona giornata per farsi avanti.

Scorpione: bella giornata per quel che riguarda il settore sentimentale. Non mancherà energia a livello fisico. Nel lavoro uscirete vincenti e potrete vivere le vostre belle emozioni con gli altri.

Sagittario: in campo amoroso domenica sarà una giornata interessante, potreste anche organizzare un incontro. Nel lavoro cercate di risolvere dei problemi, senza ricorrere a sotterfugi.

Capricorno: evitate azzardi a livello sentimentale in queste giornate del weekend.

In particolare domenica potreste vivere delle tensioni. In campo lavorativo evitate di esporvi troppo.

Acquario: non è un periodo tranquillo in campo sentimentale, nel prossimo mese vivrete un maggiore recupero. Nel lavoro, sono in arrivo novità, ma dovrete attendere le prossime settimane. Nella giornata di domenica potrete farvi valere.

Pesci: le stelle vi proteggono, cercate però di non stancarvi eccessivamente.

In campo lavorativo, con Giove dissonante potrebbero nascere delle questioni legate al settore economico. Per quel che riguarda l'amore, in arrivo delle belle conferme.