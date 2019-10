La giornata di mercoledì 30 ottobre sarà caratterizzata da malumore e incomprensioni, soprattutto per i segni del Cancro, dell'Acquario e dei Pesci. Stessa situazione il Leone, ma avrà bisogno di un supporto che lo faccia riprendere. In miglioramento, invece, i segni dell'Ariete e dei Gemelli, chiarimenti per la Bilancia. In questo frangente il Sagittario sfrutterà le sue doti creative.

A seguire le previsioni astrologiche per tutti i segni.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: miglioramenti per quanto riguarda l'umore, ma ancora ci saranno quei momenti di tensione in famiglia che proprio non riuscirete a farvi passare. Dovreste dialogare un po' di più con loro.

Toro: monotonia. Avrete l'impressione che il lavoro vi sta assorbendo così tanto che vi state letteralmente dimenticando di uscire perfino per una passeggiata. Lo stress potrebbe accumularsi pericolosamente.

Gemelli: le amicizie saranno al primo posto, la sintonia sarà al massimo. Anche sul posto di lavoro non mancheranno collaborazioni fortemente volute e che vi faranno anche avvicinare a qualcuno in particolare.

Cancro: vi sentirete demoralizzati e giù di corda a causa di alcuni problemi sul lavoro che non riuscite a risolvere e che potrebbero penalizzarvi pesantemente. Tirate un respiro prima di concentrarvi.

Leone: sarete stanchi e vorreste soltanto andare per un po' su un'isola deserta. Rilassarvi da qualche parte da soli oppure in casa con un amico fidato. Chiacchierare sarà un toccasana per lo stress.

Vergine: vi prenderete tutto il tempo che vi serve per riprendervi dalle vostra fatiche e questa giornata potrebbe favorire un punto di svolta che vi farà sentire meno oppressi dal lavoro.

Da Bilancia ai Pesci

Bilancia: parlare a quattrocchi con il partner sarà una delle possibilità che verranno seriamente prese in considerazione e vi faranno comprendere meglio che non sempre dovreste arrivare a conclusioni affrettate.

Scorpione: qualche momento di distensione sarà la chiave per poter prendere alcuni imprevisti con più serenità e, dunque, con maggiore capacità di essere più obiettivi. Una condizione che vi permetterà di risolvere queste situazioni agevolmente.

Sagittario: molte idee creative si affacceranno nel pomeriggio tanto che vi servirà qualcosa per prendere appunti per poi utilizzarle sul posto di lavoro.

Saranno favorite collaborazioni fra colleghi.

Capricorno: ci saranno tanta tenerezza e intesa con il partner, in particolare ci saranno alcune ore in cui troverete una certa simbiosi che da molto tempo non manifestate. L'atmosfera potrebbe anche scaldarsi.

Acquario: davvero molto male nel settore lavorativo, dovrete per forza ricominciare alcuni progetti perché potrebbero farvi fare dei pericolosi salti indietro.

Nel frattempo date un occhio alle vostre spese.

Pesci: solitari, in questa settimana sarete così e in questa giornata lo sarete più che mai. Potreste facilmente far scoppiare dei litigi, quindi cercate di essere il più sereni possibile per evitare discussioni.