L'Oroscopo di domani 17 ottobre 2019 è pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo giovedì di metà settimana. Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti amore e lavoro, in questo contesto in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Prima di iniziare a dare un breve anticipo sui simboli astrali più fortunati e meno nel periodo, è d'obbligo mettere in chiaro il prossimo transito lunare: questo giovedì alle ore 04:30 assisteremo all'ingresso della Luna in Gemelli, ovviamente proveniente dal comparto del Toro: ansiosi di sapere quante stelle sono state assegnate al vostro segno?

Iniziamo come al solito con i simboli astrali più fortunati: in questo caso l'Astrologia premia senz'altro Gemelli, meritatamente insignito della posizione al "top del giorno" per via del promettente transito lunare accennato poc'anzi. A dare ottima compagnia al predetto segno di Aria sarà il solo la Vergine, in questo frangente valutato in periodo da cinque stelle. Purtroppo viste le effemeridi relative, non sarà affatto un buon periodo per coloro nativi del Leone: le previsioni di giovedì 17 ottobre indicano per gli amici aventi nel proprio Tema Natale il predetto segno di Fuoco una giornata classificata da tre stelle indicanti i frangenti "sottotono".

Classifica stelline 17 ottobre 2019

In vista del quarto giorno dell'attuale settimana, cerchiamo di stabilire quali saranno i segni che potranno contare sul positivo supporto astrale e quali invece, volenti o nolenti, saranno costretti ad accontentarsi e restare in attesa di tempi migliori. A fare da bilancino tra positività e negatività tra i sei segni sotto analisi in questo contesto, la nostra nuova classifica stelline, al momento impostata sulla giornata di giovedì 17 ottobre 2019.

Come anticipato in apertura, risultano coloro nativi nel segno dei Gemelli i soli super favoriti, sia in campo sentimentale che nelle vicissitudini quotidiane in generale. A seguire i dettagli segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Ariete, Toro, Cancro;

★★★: Leone.

Oroscopo giovedì 17 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà leggermente a rilento questo giovedì di metà settimana per molti Ariete, riprendendo consistenza positiva solo verso la fine del periodo.

In alcuni casi, probabilmente sarà lecito aspettarsi situazioni abbastanza faticose con le quali doversi confrontare: calma! Secondo le previsioni astrologiche sul giorno in questione intanto, per quanto riguarda l'amore, ci sarà una grande frenesia di fare qualcosa di piacevole o di diverso. Una situazione che quasi certamente caratterizzerà il periodo. Forse questo fatto potrebbe incidere negativamente sul rapporto di coppia: per ovviare a ciò basterà coinvolgere anche il partner in eventuali progetti o intenti, certamente ne rimarrà entusiasta.

Single, ci potrebbe essere qualche turbolenza soprattutto per la posizione di Venere, speculare negativo al 80%: non dovete pensare al peggio, ma nemmeno farvi trovare impreparati. Per quanto possibile, evitate di stare vicino a chi si diverte a stuzzicarvi evitando in questo caso di rispondere ad eventuali provocazioni. Nel lavoro, in regalo un consiglio: credete di più in voi stessi, munitevi di forza di volontà e concentrazione e vedrete che anche i compiti più difficili diventeranno semplici e alla portata.

Toro - Giornata interessante la parte centrale di questa settimana valutata abbastanza discreta per voi Toro. Se la vostra vita è già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano, ok? Soprattutto, cercate di concentrare la vostra attenzione su quelle che ritenete essere le vostre priorità, in modo da ottenere quelle soddisfazioni che aspettate da tempo e che, senz'altro, stra-meritate! In amore, gli astri invitano alla riflessione in molti contesti. In coppia potreste avere perfino attimi di positività da sfruttare al meglio. Consiglio: provate a guardare da un altro punto di vista la persona al vostro fianco, in questo modo risulterete più sensibili ai suoi occhi e capirete anche molte cose sul suo conto. Single, potrete trascorrere una serata indimenticabile con gli amici e avere buone occasioni per fare nuovi incontri. Vi diciamo questo perché tra le attuali conoscenze sicuramente c'è già qualcuno che vi sta osservando con ammirazione... Nel lavoro, avrete la possibilità di migliorare le vostre economie e fare in modo di rendere perfetta questa giornata. Adottate i giusti accorgimenti, magari facendovi aiutare da un collega.

Gemelli 'top del giorno' - Si presume possa arrivare a voi dei Gemelli una giornata prodiga di positività e soprattutto favorita da piccoli sprazzi di vera fortuna. In arrivo nel comparto, come già dichiarato in apertura articolo, una meravigliosa Luna nel segno, senz'altro ben disposta a regalare importanti soddisfazioni a livello sentimentale. In questo caso questa parte della settimana è stata valutata dall'Astrologia con la posizione relativa alla "top del giorno", quindi si presume possa essere perfetta quasi per tutti i nativi. In amore, perciò, ci saranno ottime possibilità affinché i vostri programmi si avverino. Per questa giornata, la Luna nel segno dei Gemelli parlerà direttamente al vostro cuore, invogliandovi a fare alcune scelte invece di altre. In coppia un feeling sincero e passionale sarà evidente, fuori da ogni logica aspettativa: godetevi a pieno tutta questa fortuna e non pensate a nulla. Single, la Luna nel vostro comparto sarà in splendida forma soprattutto (ma non solo) per voi, porterà un turbinio di emozioni e nuove sensazioni, qualunque sia il vostro credo sentimentale. Nottate esaltanti si prevedono a chi è alla ricerca di avventure "mordi e fuggi", mentre chi punta a conquistare il cuore di una bella persona non avrà ostacoli affinché tutto evolva secondo le attese. Nel lavoro, per concludere, dovrete cercare di ridimensionare alcune situazioni: no a iniziative o programmi, prendetevi una pausa. In alcuni momenti del giorno mostratevi calmi con colleghi e superiori: fate solo ciò che vi sarà richiesto.

Astrologia del giorno 17 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In arrivo un giovedì 17 ottobre abbastanza discreto, sia nel campo relazionale che nelle attività lavorative. In via di massima molti di voi del Cancro sarete animati da una leggera euforia e, in qualche caso, anche pronti a prodigarvi più del solito per rendere godibile al meglio il periodo. In generale vi portate dietro un po' di stanchezza: diciamo che è solo un momento passeggero, presto le vostre idee torneranno brillanti e originali come sempre. Le previsioni di giovedì intanto in amore indicano essenzialmente una giornata sufficientemente vivibile: diciamolo pure, il cielo certamente vivacizzerà l'intesa e il dialogo soprattutto nella coppia regalando quello spirito positivo che sta alla base della felicità. Il periodo altresì, vi infonderà l'intraprendenza necessaria per realizzare i vostri migliori desideri. Perfetta sarà la comunicazione con la persona amata, perciò sarete abbastanza bravi nell'esternare al partner le vostre sensazioni più profonde. Single, l'atmosfera sarà carica di aspettative e il vostro entusiasmo unito alla voglia di fare nuove amicizie verranno di certo contraccambiati. Vi sentirete positivi vivendo intensamente ogni attimo della giornata. Pertanto, non fate congetture sul futuro ma vivete l'attimo, magari fatevi trascinare da quello che sentite dentro, senza timore. Nel lavoro, sarete insolitamente disponibili e agevolati nei contatti. Sentirete un grande interesse per tutto ciò che stimolerà il vostro intelletto, con un conseguente successo personale.

Leone - La giornata si prospetta quasi sicuramente portatrice di difficoltà unite a momenti abbastanza pesanti. Calma! Per quanto concerne le attività quotidiane le stelle invitano alla massima concentrazione. Sappiate, comunque, che un costante impegno favorirà conclusioni importanti: attenzione ad eventuali "bastoni tra le ruote". Invece in alcuni casi lo stress prenderà il sopravvento, un po’ per colpa vostra e per il restante a causa degli altri: regolatevi... In amore intanto, siate concentrati e non date per scontato certe situazioni, come spesso fate (e lo sapete bene!). In questo caso si consiglia di usare massimo cervello: le delusioni potrebbero essere dietro l'angolo! Se avete sbagliato con lui/lei, cercate di farvi perdonare al più presto, magari riconoscendo i vostri errori e, di conseguenza, prendendo eventuali responsabilità. Tranquilli, con calma e attenzione tutto si sistemerà. Single, in amore evitate di essere come al solito troppo decisionisti: bene tergiversare per sacrosanti motivi, ma ostinarsi a farlo per molto tempo potrebbe causare incomprensioni con la persona che vorreste far vostra: pensateci. Nel lavoro, per chiudere, probabile una piccola delusione. Se fosse, non dovete prendervela anche perché le opportunità in arrivo saranno in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Vergine - Questo giovedì di centro settimana si prevede pregno di novità, o almeno molto confortevole in fatto di soddisfazioni. In generale, un pizzico di fortuna unito a tanta energia da spendere nei momenti più concitati senz'altro darà alla giornata quello sprint necessario a farla decollare. L'eros sarà intenso e prolungato, come del resto ben si addice al periodo. L'oroscopo di domani 17 ottobre pertanto consiglia in amore di dare sfogo ad ogni cosa di vostro gradimento, certi di trovare soddisfazioni e soddisfacenti ritorni. In coppia senz'altro passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore e non potete chiedere di più in questa giornata complessivamente più che positiva. Allora, andate fuori se potete: trascorrere una romantica serata in un localino alla moda con in sottofondo la vostra musica preferita, sarebbe per voi meraviglioso! Single, la giornata sarà molto positiva, ritroverete nuova linfa grazie al favore di Venere in Scorpione, al momento speculare positivo al 80% in quanto in trigono a Nettuno, anch'esso speculare positivo al 75%. Farete certamente delle nuove conoscenze, in primis per voi che siete in cerca da poco della dolce metà del cuore, il che potrebbe far addirittura sognare ad occhi aperti tantissimi nativi. Nel lavoro infine, non indugiate troppo se avete qualche progetto importante che riguarda la professione: è giunto il momento di metterlo in gioco. Buona fortuna!

