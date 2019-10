Nelle previsioni astrologiche di giovedì 17 ottobre, troveremo la Luna transitare nel segno dei Gemelli, mentre Venere e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte e il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci.

Gemelli briosi

Ariete: affaccendati.

Le incombenze giornaliere potrebbero risultare più del previsto, arrecando un pizzico di stress ai nativi, che si ostineranno a volerle portare tutte a compimento.

Toro: spossati. Il bottino energetico fornito dai Pianeti risulterà, con ogni probabilità, scarno per i nati Toro che, di conseguenza, non avranno granché voglia di mettersi in gioco quest'oggi.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno, donando, c'è da scommetterci, buonumore con il loro sorriso contagioso.

Lavoro in secondo piano.

Cancro: amore "flop". La Luna, in contrasto con Venere, andrà probabilmente a innervosire il clima nel focolare domestico. Probabili litigi per futilità durante le ore serali.

Leone ottimista

Leone: ottimisti. Le scorse giornate di Luna in Toro hanno "suggerito" un ritmo attendista ai nativi che, però, con l'entrata odierna in Gemelli respireranno un'aria più possibilista, che li renderà decisamente ottimisti verso il prossimo futuro.

Vergine: distratti. Mercurio, contrastato dal passaggio dei due Luminari, potrebbe appannare idee e intenti dei nati Vergine, che si sentiranno confusi e inclini alle distrazioni. Un giorno di ferie sarebbe l'ideale.

Bilancia: routine. Giovedì senza troppi scossoni o novità di sorta quello che, con tutta probabilità, si prospetta per i nativi. Dedicarsi a un nuovo hobby per ottimizzare il tempo sarebbe un'ottima trovata.

Scorpione: focosi. Sarà con il partner che daranno il meglio di loro stessi, con grande entusiasmo dell'amato bene, perché nel settore lavorativo, invece, qualche grana potrebbe presentarsi.

Umore 'flop' per Pesci

Sagittario: scherzosi. La Luna in Gemelli potrebbe dare una sferzata d'entusiasmo ai nativi che "rispolvereranno" il loro lato sarcastico, divertendosi a prendere in giro, bonariamente s'intende, gli amici di vecchia data.

Capricorno: stand-by. Un giovedì, dove i nati Capricorno potrebbero aver bisogno di fermarsi un attimo per revisionare la loro quotidianità, scegliendo oculatamente cosa abbandonare e cosa proseguire.

Acquario: creativi. L'estro, che probabilmente possederanno oggi i nati del segno, sarà prorompente e farebbero bene a non farsi sfuggire tale dono astrale, mettendo subito in atto le loro fruttuose idee.

Pesci: umore "flop". Tono umorale sotto i livelli standard per i nati Pesci, che vorranno una scusa per starsene tutto il dì in panciolle. Amore in secondo piano.