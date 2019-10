L'Oroscopo di domani, venerdì 18 ottobre, ci mette di fronte a una giornata piena di risvolti inaspettati. Prima del weekend ci saranno un bel po' di lavoretti da fare, specialmente delle commissioni personali e venerdì sarà la giornata ideale per chiunque debba portare a termine faccende di lavoro o di studio, anche se la concentrazione potrebbe scarseggiare. Alti e bassi si alterneranno nel corso delle ore di questo venerdì e il rischio di mandare tutto all'aria sarà dietro l'angolo. Approfondiamo e scopriamo le previsioni del giorno per tutti i segni con annessa classifica top-flop.

Classifica e oroscopo 18 ottobre: da Ariete a Vergine

Ariete - 4° in classifica - Nel complesso questa giornata si presenta interessante. Rispetto ai giorni precedenti avrete meno faccende da sbrigare. Coloro che sono inseriti nel mondo del lavoro riceveranno dei piccoli elogi. Qualcuno potrebbe dover fare i conti con un terribile mal di testa o mal di pancia. Potreste essere tristi perché siete single e le vostre storie durano poco.

Per chi è riuscito a trovare qualcuno da amare, in questa giornata non mancheranno messaggini romantici e liete sorprese. Lasciatevi stupire dal partner.

Toro - 10° posto - Alternate momenti di sicurezza a quelli di profonda insicurezza, un giorno dite "A" e quello seguente dite "B". Fate attenzione perché questo atteggiamento rischia di mettervi in cattiva luce con i vostri cari e gli amici. Qualcuno vi accuserà di qualcosa che non avrete fatto, ma voi saprete difendervi in maniera signorile.

Non perdete tempo in pettegolezzi, dovete rimettervi in pari con del lavoro arretrato. Nel caso doveste fare la spesa o svolgere una commissione, la mattina è il momento ideale.

Gemelli - 7° in classifica - L'oroscopo di domani parla di un venerdì sottotono. Tenete duro, si trattano solamente di 24 ore. Il weekend sarà indubbiamente migliore e potrete rigenerarvi. Di tanto in tanto ricorderete degli episodi passati e ciò vi renderà nostalgici.

Sentirete la mancanza di una persona a voi cara. Qualcuno vive con dei rimpianti che pesano come un macigno, ma bisogna andare avanti e costruire un futuro vincente. In questa giornata è necessario sforzarsi di pensare alle cose belle e cancellare dalla mente eventuali errori, perché tutti sbagliamo. La vita è imprevedibile come una palla di neve: se non la si scuote, non è spettacolare.

Cancro - 6° posto - Siete dei tipi estremamente ironici, amate prendere la vita con leggerezza.

Siete anche protettivi e gelosi nei confronti di coloro che volete veramente bene. Le mamme di questo segno sono delle vere lottatrici e anche quando sono stanche non smettono di darsi da fare. Vivete in simbiosi con la Luna (vostro pianeta governante) per cui siete molto empatici, non a caso certe volte avvertite quando qualcosa non va. L'oroscopo del giorno vi vede ben inquadrati nel vostro cielo astrale: Sono in arrivo dei soldini.

È il momento perfetto per fare dei cambiamenti in casa.

Leone - 1° in classifica - Amate fare compere, ma in questa giornata dovrete mettere mano al portafogli per faccende che non vi garbano. Siete permalosi, anche se la maggior parte dei nativi di questo segno accettano le critiche. In realtà i feedback servono per aggiustare il tiro e migliorarsi. Iniziate la mattinata alzandovi qualche minuto prima e pensando esclusivamente a voi stessi. Alle 5:00 di mattina c'è una stupenda Luna in cielo e nell'aria tira una bella freschezza tonificante. Pensando prima a voi e poi agli altri, sarete meno stressati e arriverete a fine giornata molto soddisfatti. L'amore bussa alla porta.

Vergine - 11° posto - Siete degli stacanovisti, ma in questa giornata non avete voglia di fare niente. Questa settimana è stata piuttosto sfiancante e non vi siete fermati un secondo. Qualcuno potrebbe desiderare di trascorrere il prossimo weekend in casa a guardare tv e senza vedere nessuno. Provate a darvi per malati, staccate la connessione al cellulare e rendetevi irraggiungibili per la maggior parte del tempo. È una valida giornata anche per effettuare una seduta dall'estetista o dal parrucchiere.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 12° posto. Venerdì favorevole e ideale per iniziare una dieta depurante oppure fare un controllo dal dentista. In amore potrebbero esserci dei problemi, magari siete troppo egoisti e non ve ne rendete conto. Le coppie, infatti, si ritrovano nel bel mezzo di una crisi. Non si esclude che il partner possa sentirsi preso in giro, visto che non sembrate avere idee valide su un probabile futuro insieme. Insomma, fatti non chiacchiere! Giornata nera, meglio parlare il meno possibile, altrimenti rischiate di litigare e questo vale anche in ambito lavorativo e familiare.

Scorpione - 9° in classifica - È stata una settimana abbastanza difficile. Avete combattuto con le malelingue e ci sono state delle discussioni con il partner o una persona cara. L'oroscopo dice che anche in questa giornata avrete delle scaramucce da affrontare, ma per fortuna in serata tornerà il sereno. Il weekend è portatore di liete notizie e magari una piccola gita fuori porta. Attenzione alle spese: cercate di stringere la cinghia altrimenti sarà difficile sbarcare il lunario. Prima di andare a dormire fate una bella maschera facciale e un bagno ai sali, vi donerà un relax istantaneo e vi favorirà il sonno.

Sagittario - 3° posto - "Tanto tuonò che piovve", finalmente le cose iniziano ad avverarsi dopo averle desiderate a lungo. Chi ha avuto pazienza e ha saputo lottare, anche contro il parere discordante della gente, otterrà notevoli soddisfazioni. Chi invece ha mollato un lavoro a metà, si sentirà nuovamente ispirato a riprenderlo e portarlo avanti. Siete innamorati, ma avete paura di soffrire ancora una volta. Le coppie sposate riceveranno una lieta notizia e presto la vita potrebbe cambiare. La fortuna è con voi, approfittatene.

Capricorno - 5° in classifica - L'oroscopo del 18 ottobre vi vede concentrati sulle varie attività che riuscirete a portare al termine prima di sera. Possibili visite ad amici o parenti. Non trascuratevi e curate la vostra persona. Magari è giunto il momento di fare ordine nell'armadio e buttare ciò che non serve più. Fate un giretto con il partner in serata, ma non fate le ore piccole. Vi aspetta un weekend all'insegna del divertimento e presto giungeranno delle importantissime novità, magari una proposta d'amore o di lavoro.

Acquario - 8° posto - Vi aspetta una giornata giù di tono. Quando vi sentite abbastanza stanchi tendete a procrastinare, ma rimandare le cose non fa altro che peggiorare lo stress. Dovrete rimboccarvi le maniche se volete dedicare il fine settimana a voi stessi, basta un po' di buona volontà e focus. Il trucco è sbrigare dapprima le cose difficili e tenere per ultime quelle facili. Abbiate fiducia in voi stessi, siete un segno pieno di buoni intenti e predestinato al successo.

Pesci - 2° in classifica - Questo è un segno sognatore e altruista. Vi preoccupate in maniera del tutto eccessiva se una persona a cui volete molto bene sta male. Basta un nonnulla per mandarvi nel panico, state attenti, perché potrebbe verificarsi qualcosa del genere in questa giornata. Cercate di non farvi cogliere dall'agitazione e imparate a concentrarvi sulla respirazione. In serata staccate la spina dal lavoro perché esagerare è spesso controproducente. Piuttosto dedicatevi a un hobby che non richiede la connessione a internet e cercate di aprirvi di più con l'ambiente circostante. Nuove amicizie in arrivo.