L'Oroscopo di domani, mercoledì 16 ottobre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Con la Luna in fase calante non ci sarà da essere preoccupati più di tanto. Qualcuno si ritroverà immerso nelle faccende di casa e di lavoro, altri invece dovranno preparare un compito importante. Pur essendo soltanto a metà settimana, la stanchezza inizierà a farsi sentire prepotentemente. In causa saranno chiamati anche l'amore e il denaro, due capitoli estremamente importanti per molti segni zodiacali. Approfondiamo leggendo l'oroscopo giornaliero con previsioni per tutti i segni e annessa classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 16 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 1° posto - Dopo recenti giornate un po' sottotono, finalmente arriverà un buon mercoledì in cui tutto procederà abbastanza bene. Emozioni, passione, cambiamenti di rotta, aspettatevi una o più di queste cose. Se ci sarà da fare una certa operazione o da sbrigare del lavoro arretrato, questa giornata sarà piuttosto efficace. Possibili gratificazioni in vista.

Toro - 7° posto - L'oroscopo classifica la giornata di domani come 'media'. La Luna sarà nel vostro segno, quindi non si esclude che possiate sentirvi leggermente volubili ed anche incasinati. Sarete alle prese con del lavoro urgente da portare al termine e con un incarico oneroso. In casa dovrete riordinare alcune stanze. Prima di andare a fare la spesa sarà bene fare due conti e stendere una lista.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In questo modo saranno evitate delle spiacevoli sorprese.

Gemelli - 5° posto - Le previsioni astrologiche vedono un mercoledì nella norma. Le coppie che stanno insieme da tanti anni si ritroveranno a fare delle interessanti considerazioni sul futuro. Figli, matrimonio, soldi, questa giornata ruoterà attorno a queste tematiche. Ritorno di fiamma per coloro che sono soli da tempo o che hanno avuto una delusione d'amore.

Fuochi d'artificio in tarda serata.

Cancro - 2° posto - Sarà una giornata piena di amore e gioia. Ogni tanto siete stravolti da una crisi di pianto poiché vi ritrovate a pensare a faccende tristi, passate ed avete timore del tempo che passa inesorabile. Purtroppo la vita va così, l'unica cosa ragionevole da fare è vivere attimo per attimo. Il lavoro non vi mancherà e sono previsti dei buoni guadagni.

Cercate di non abbandonare le sane abitudini intraprese di recente.

Leone - 8° in classifica - L'oroscopo del 16 ottobre cataloga questa vostra giornata come 'apatica'. Tutto si presenterà calmo e tranquillo, per questo motivo ci sarà il forte rischio di cadere nella noia. Magari fuori pioverà, oppure gli amici e il partner saranno impegnati, fatto sta che vi ritroverete a poltrire in solitudine. Dunque, approfittate di questo silenzio per mettervi in pari con le faccende casalinghe o per terminare lo studio oppure un certo lavoro.

Vergine - 12° posto - Pur essendo solamente a mercoledì, questa settimana è stata movimentata. Tuttavia non mancheranno proposte di lavoro o di cuore. Per coloro che sono single da poco presto giungerà una richiesta da un pretendente. Ci sarà un po' di nervosismo nell'aria. Un buon libro e una calda camomilla saranno utili per aiutarvi a dormire più serenamente.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - 4° posto - Le previsioni vedono arrivare delle liete notizie in ambito lavorativo o casalingo. Tempo di shopping e di rinnovamenti. Siete arrivati a quel punto della vita in cui sentite l'esigenza di crescere e dimostrare il vostro vero valore. Se siete fidanzati, valutate l'idea di andare a convivere al più presto. Se siete single, non dovete essere timidi e dovete frequentare gente e posti nuovi. Soldi in dirittura d'arrivo.

Scorpione - 3° posto - Giornata alle prese con mille impegni e a voi andrà bene così perché non vi piace starvene in panciolle. Siete un segno molto focoso in amore e soprattutto geloso. Possibili fuoriuscite di denaro, magari troverete un certo sconto ed effettuerete l'acquisto. Con questa Luna dovrete fare chiarezza su certe questioni familiari.

Sagittario - 6° in classifica - Porterete a conclusione alcuni accordi e svolgerete un buon lavoro. Se siete ancora studenti, dovrete prepararvi ad affrontare una verifica. Non si escludono incontri interessanti. Qualcuno busserà alla vostra porta, dunque sarà meglio tenere la casa in ordine e accogliente.

Capricorno - 9° in classifica - Progetti nuovi nell'aria. Siete un segno pieno di sorprese. Avete sofferto in passato, magari avete perso un amore o una persona cara. Tenervi impegnati vi aiuterà a distrarvi e ad avanzare verso i vostri sogni di vita. Come vi immaginate tra cinque anni? Focalizzare il futuro sarà un ottimo esercizio motivante per questa giornata.

Acquario - 11° posto - Problemi di denaro, magari per via di un prestito o di una paga che non arriva. Vi ritroverete infreddoliti e piuttosto stanchi. Tutto quello che desiderate sarà tuffarvi sotto le lenzuola, per questo motivo potreste andare a dormire prima del solito. Evitate i cibi pesanti altrimenti dovrete fare i conti con un certo malessere. Influenza in arrivo, copritevi bene.

Pesci - 10° posto - In amore non bisogna essere capricciosi e pretenziosi. A volte perdete la pazienza per un nonnulla e questo non fa altro che pesare sulla coppia. I single, invece, sono soli perché tendono a idealizzare troppo l'uomo giusto. Troppe favole vi hanno illuso. In questa giornata avrete a che fare con tanto lavoro arretrato. Fatevi aiutare e di tanto in tanto staccate la spina. Non rimandate la dieta, iniziate in questo mercoledì.