Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre il Sole e Marte stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario, come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano stabile in Toro.

Serenità amorosa per il Cancro

Ariete: taciturni.

Fine settimana dove i nativi non avranno, con ogni probabilità, granché voglia di comunicare dunque adotteranno un mood taciturno che, solitamente, non assumono.

Toro: fiacchi. Scarno il bottino energetico che probabilmente gli Astri forniranno in questo weekend d'ottobre rendendo i nati del segno inclini alla svogliatezza durante lo svolgimento delle attività praticate.

Gemelli: umore 'flop'. La Luna nel segno del Cancro congiunta al languido Nettuno tenderà ad abbassare, c'è da scommetterci, il tono umorale dei nati Gemelli.

Amore in secondo piano.

Cancro: serenità. Nel focolare domestico regnerà probabilmente un clima di ritrovata serenità, interrompendo il trend burrascoso, che sarà ben apprezzato dall'amato bene.

Leone introspettivo

Leone: introspettivi. La loro indole audace potrebbe venir meno a causa della congiunzione Luna-Nettuno, ma anche per i numerosi cambiamenti caldeggiati da Urano che, adesso in retrogradazione, solleverà qualche dubbio nelle loro menti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: distratti. La fluidità di pensiero dei nati Vergine probabilmente sarà in deficit questo weekend autunnale e gli Astri consigliano un giorno di ferie, ove possibile, che gli permette di riorganizzare con calma le idee.

Bilancia: relax. L'umore potrebbe non essere dei migliori, ed i nativi come conseguenza potranno optare per restare tra le quattro mura di casa dedicandosi agli affetti familiari ed al meritato relax.

Scorpione: routine. La congiunzione Nettuno-Luna offuscherà il vantaggio astrale fornito dal duo Mercurio-Venere nel loro segno, ed il weekend potrebbe risultare avaro di novità degne di nota.

Flirt per Pesci

Sagittario: amici. Il focus del fine settimana nativo potrebbe essere orientato verso il divertimento, difatti organizzeranno una spensierata serata tra amici dove il clima che si respirerà sarà eccezionale, nonché rigenerante.

Capricorno: finanze 'flop'. Il settore economico dei nativi andrebbe revisionato minuziosamente perché, in caso contrario, qualche spesa non preventivata potrebbe gravare pesantemente sul bilancio complessivo.

Acquario: gelosi. Una vecchia fiamma dell'amato bene potrebbe far d'improvviso capolino generando le ire dei nativi che, difficilmente, riusciranno a mantenere la calma.

Pesci: flirt. Parecchie le occasioni d'incontro che gli Astri metteranno, con ogni probabilità, nel percorso del weekend nativo, sia che scelgano la mondanità, sia che optino per una cena a casa di amici ci sarà la freccia di Cupido ad attenderli.