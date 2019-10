L'Oroscopo di domani 18 ottobre 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo venerdì. Dunque, in primo piano spiccano le previsioni sul quinto giorno della settimana, come da copione imperniate sull'amore e nel lavoro. Nell'articolo di oggi andremo a trattare, come si evince dal titolo principale, i soli segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Focus quindi in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Acquario e Pesci: ansiosi di dare voce al pensiero delle stelle?

Certo che sì, pertanto iniziamo subito in grande stile mettendo in evidenza qualche interessante anticipazione in merito a quali saranno i segni ad avere massimo supporto dall'Astrologia di venerdì 18 ottobre. A tal proposito, il prossimo giorno in arrivo si prepara ad essere molto interessante per gli amici appartenenti a Gemelli e Leone, entrambi valutati con cinque stelle nel periodo. Non male questa parte terminale della settimana nemmeno per coloro nativi del Toro, del Cancro e della Vergine, tutti ottimamente pronosticati in giornata da cinque stelle.

Al contrario, le previsioni zodiacali del 18 ottobre indicano difficoltoso il percorso quotidiano per gli amici nativi nel simbolo astrale dell'Ariete: ansiosi di sapere qualcosa di più in merito? Bene, allora andiamo a scoprirlo insieme analizzando la classifica con le stelline del giorno posta a seguire.

Classifica stelline 18 ottobre

Le stelle relative al prossimo venerdì sono già state assegnate: curiosi di sapere quante di queste sono state attribuite al vostro segno?

Bene, allora andiamo a mettere in evidenza l'intera scala dei valori espressa nella seguente classifica stelline interessante il giorno 18 ottobre 2019. In lizza nelle primissime posizioni, due specialissimi segni già anticipati in apertura: Gemelli e Leone. Tutti gli altri li andremo a scoprire immediatamente: pronti a togliere il velo dalla scaletta di venerdì? Allora, pronto da analizzare il responso dell’Astrologia espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

★★★: Ariete.

Oroscopo venerdì 18 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo una giornata decisamente "sottotono", quasi sicuramente in grado di incatenare l'attuale parte della settimana in situazioni abbastanza impegnative per molti di voi Ariete.

Consiglio: se avrete la testa fra le nuvole e, magari, affronterete il vostro quotidiano in maniera superficiale il periodo potrebbe raddoppiare le difficoltà verso i quali dovrete porre senz'altro rimedio. Fate attenzione, pertanto, soprattutto a quelle distrazioni che potrebbero arrecare danno nello svolgimento delle normali mansioni, ok? Secondo le previsioni del giorno, intanto, per quanto riguarda l'amore diciamo che vi servirà tanta concentrazione.

Soprattutto in coppia, forse, troverete da ridire sull’operato e/o sulle decisioni del partner ma non avrete comunque il coraggio di contrastarlo: calma, tenere a freno i bollenti spiriti vi converrà di certo. Single, qualcuno dopo avervi esasperato con allusioni o pretese assurde, senz'altro sta già cercando di farvi passare dalla parte dell'isterico: mantenete la calma e tutto passerà, ok? Anche perché le stelle vi daranno presto il loro proverbiale appoggio.

Nel lavoro, in alcuni frangenti della giornata, potreste sentirvi messi da parte o magari avere poca voglia di fare (leggasi pure "di lavorare"): cercate di interagire maggiormente con colleghi e persone del giro in modo da risvegliare il vostro buon istinto produttivo.

Toro - Si avvicina una giornata stabile e in generale abbastanza discreta, in gran parte imperniata su un periodo di normale routine ma certamente alla portata di tutti voi Toro. In molti casi, specie nelle relazioni a stampo interpersonale, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra pazienza, pertanto, anche se il periodo promette abbastanza, massima concentrazione. Senz'altro è giunto il momento per eventuali chiarimenti. Se avrete l'abilità o l'accortezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi che vi assillano, (forse) avrete anche una migliore visuale in merito ai vostri obiettivi da raggiungere. In amore, solo qualche piccola indecisione: qualcuno potrebbe essere interessato a compiere delle scelte, peraltro non evitabili. Diciamo pure che certi cambiamenti non sempre vengono per nuocere, sappiatelo... Single, potrebbero esserci momenti di vera trepidazione in una situazione che attualmente vi sta particolarmente a cuore. Chi è in procinto di stabilizzare una nuova conoscenze lo faccia subito, ovviamente mettendo sul piatto la massima sincerità. Nel lavoro, in molti vi portate dietro da un bel po' abbastanza stanchezza fisica ma soprattutto a livello mentale: diciamo che è solo un momento passeggero e presto dovrebbe risolversi. Le vostre idee torneranno presto brillanti e originali come sempre, tranquilli...

Gemelli - In arrivo un venerdì di fine settimana quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, la giornata numero cinque dell'attuale settimana inizierà senza ombra di dubbio benissimo già dal primo mattino per tantissimi di voi Gemelli. Il consiglio da parte delle stelle è senz'altro quello di saper trarre giovamento da eventuali situazioni a voi favorevoli, certi che la buona sorte e tanta positività saranno i veri protagonisti di questo periodo. Cercate di non essere troppo accondiscendenti su certe cose: aprite l'angolo di visuale, vedrete certamente una differenza in prospettiva. In amore beneficerete di un afflusso astrale positivo, specialmente nei confronti di situazioni difficili da portare a buon fine. Grazie a ciò, diciamo che si sta già avviando un cambiamento molto importante a livello sentimentale, il che farà senz'altro bene al vostro rapporto. Specialmente in coppia, molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo: il periodo "no" vissuto la scorsa settimana e parte di questa, sembra stia rientrando: già vi sentite meglio, non è così? Single, anche per tanti di voi si prevede un fantastico venerdì, specialmente per i sentimenti: praticamente la Luna vi renderà irresistibili agli occhi di chiunque vogliate conquistare, sappiatelo! A tal proposito, le predizioni del giorno ricordano che ogni opportunità lasciata è una persa, dunque approfittatene. Nel lavoro, grazie all'influsso positivo di astri benevoli vi sentirete pieni di energie e con tanta voglia di fare bene ogni cosa in programma. La vostra vitalità sarà contagiosa, il che vi farà godere di un periodo tranquillo.

Le predizioni del giorno 18 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il prossimo venerdì si prevede poco complicato ed in massima parte abbastanza semplice da proseguire per voi del Cancro. Tenete presente, comunque, che il periodo, anche se valutato a quattro stelle, potrebbe restituire momenti anche flemmatici o abbastanza ripetitivi, cosa che potrebbe generare confusione, distrazione e quindi sbagli. Il vostro tallone d'Achille lo sapete, è purtroppo l'essere troppo spesso smemorati con la testa quasi sempre pronta a vagare per proprio conto... Le previsioni di venerdì, pertanto, invitano ad essere concentrati e presenti nelle questioni legate all'amore: abbandonerete sicuramente il vostro atteggiamento un po' freddo di questi ultimi giorni e tornerete ad essere dolci verso il vostro partner. Solo così riuscirete a riequilibrare eventuali situazioni in lieve crisi. Single, nel corso della giornata darete spazio ad un nuovo tipo di rapporto nei confronti di una tenera amicizia iniziata qualche tempo fa, il che potrebbe andare ben oltre quanto da voi sperato. Dice il saggio, "se son rose certamente fioriranno...". Nel lavoro, diciamo pure che senz'altro la ruota della fortuna inizierà a girare bene anche dalla vostra parte (finalmente!). In tanti riuscirete a dimostrare le vostre doti qualitative nascoste: fatelo, non ve ne pentirete!

Leone - Sulla carta si presume possa essere molto positiva per voi Leone questa parte della settimana. Dunque un venerdì in linea con i vostri migliori desideri? Senz'altro "si", ma solo se saprete giocare bene e velocemente le vostre carte migliori, ovviamente in qualsiasi ambito e, soprattutto, senza aver fretta di concludere. Diciamo che in molti casi potrete senza meno contare su ottime soddisfazione. Forse potrebbe essere arrivato il momento adatto per dare una svolta alla vita di tutti i giorni? Non si sa, nell'attesa apritevi pure ad eventuali nuove opportunità: a voi Leone il nostro "in bocca al lupo!". In amore, visto l'ottimo periodo, si consiglia maggior fantasia e tanta volontà al servizio del rapporto. Il trigono Luna-Sole, per voi speculare positivo al 75%, vi aiuterà a dare maggiore importanza ai problemi legati alla sfera affettiva. Una maggiore attenzione soprattutto al partner e alle sue esigenze renderà meno spigoloso un eventuale malessere passeggero in atto. Single, nuovi orizzonti a sfondo affettivo vi si potrebbero aprire a breve, sicuramente attraverso un incontro toccante oppure attraverso la semplice presa di coscienza delle vostre buone capacità di conquistare: ne sarete estasiati. Nel lavoro, finalmente un bella giornata positiva a tutti gli effetti, di certo pronta a concedere spazio a nuovi e allettanti aspetti, soprattutto a livello finanziario. Proponete nuove idee: il forte impulso creativo vi regalerà numerose soddisfazioni.

Vergine - Partirà leggermente con una marcia lenta questo vostro venerdì di fine settimana, senz'altro pronto a riprendere consistenza positiva solo nella parte terminale del periodo. In alcuni casi, probabilmente, sarà lecito aspettarsi situazioni abbastanza faticose con le quali doversi confrontare. Diciamo pure che se così fosse, non dovrete preoccuparvi più di tanto: basterà darsi una scala di priorità e ovviamente iniziare a mettere in sicurezza quelle più importanti e poi le altre. L'oroscopo di domani 18 ottobre consiglia in amore spirito di collaborazione e tanta pazienza: se avete un problema da risolvere col partner, meglio approfondirlo con l'animo sereno e un pizzico di umorismo in più, anche perché sorridere aiuta sempre... Single, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi, un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto. Quindi, guardate la vita con fiducia, presto farete sicuramente un bell'incontro. Nel lavoro, infine, in questa giornata sarà l'istinto a guidarvi, soprattutto nelle scelte che potreste dover essere costretti a fare. Diciamo che qualcosa di importante sta nascendo, ma sarà da gestire con metodo, organizzazione e convinzione.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.