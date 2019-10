L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 18 ottobre vede l'entrata di Luna in Gemelli ed ecco che le sensazioni amorose si fanno più intense, anche se più ragionate. Un'intelligenza lucida pervade la sfera amorosa e preferisce il coinvolgimento mentale a quello sentimentale, tanto che non solo Gemelli ma anche la Vergine, Acquario, Bilancia, Leone e Ariete fuggiranno dalle emozioni travolgenti, vivendo l'amore in modo superficiale. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Transiti carichi di energia nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: finalmente Luna ha assunto una posizione favorevole e potrete vivere l'amore in modo più profondo. Un'apertura d'animo che tiene conto anche di nuovi stimoli intellettuali, sarà utile per trasformare la relazione e correggere ciò che non va.

Toro: gli stati d'animo cambiano repentinamente e il partner rimarrà sorpreso da questo modo di seguire le inclinazioni interiori, attuandole nel quotidiano in modo imprevedibile.

Piuttosto indisciplinati, troverete sfogo nel litigio se qualcuno cerca di ostacolarvi.

Gemelli: alcune emozioni nasceranno sempre da un coinvolgimento mentale che solo Luna nel segno sa garantire. Non è detto che non amiate e non rispondiate ai bisogni del partner, ma avrete una certa difficoltà a entrare in contatto con i sentimenti.

Cancro: la vicinanza di Luna si fa sentire e avvertirete l'esigenza di vivere l'amore in modo più libero, evitando che il partner vi soffochi con le sue manifestazioni d'affetto.

Sempre premurosi e affettuosi, tuttavia ricercherete un modo di vivere la sfera sentimentale più consapevole, forse perché libera dalle esperienze passate.

Leone: ciò che affascina del partner in questo momento è il lato intellettuale. Il coinvolgimento emozionale turba a causa degli influssi lunari che rendono le sensazioni più razionali, quindi via libera alla complicità e alla condivisione dei pensieri.

Vergine: indecisi sul da farsi in amore, subirete un influsso lunare che scombussola un po' le idee. Potreste essere attratti da varie situazioni simultaneamente e ciò provoca esitazioni nel modo di vivere le sensazioni con il partner.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: il dinamismo di Marte fa vivere il sociale in modo molto attivo, ma attenzione che questa non sia una scusa per approcciarsi all'amore di coppia in modo superficiale.

Luna dai Gemelli anche se in posizione favorevole, rende le sensazioni piuttosto controllate.

Scorpione: non sentitevi obbligati nei confronti del partner, come a soddisfare ogni suo desiderio perché desiderosi quasi di comprare la sua approvazione. L'amore va vissuto in maniera libera e Mercurio nel segno schiarirà e idee, puntando un riflettore anche sulle vostre necessità.

Sagittario: troppo indulgenti verso voi stessi, esigerete delle premure eccessive poiché Luna in opposizione a Giove fa sì che pensiate che tutto sia dovuto.

Attenzione che questo atteggiamento pretenzioso potrebbe rendere difficile l'amore di coppia.

Capricorno: alcuni condizionamenti passati riemergono e mettono in difficoltà il modo di vivere l'amore. Magari eviterete di stabilire nuovi traguardi poiché presi da una sfiducia nelle proprie capacità, ma ribellatevi a queste sensazioni passeggere.

Acquario: nuove idee frizzanti fanno capolino nella mente e sono tutte da concretizzare, per stupire il partner con effetti speciali. L'influenza lunare dai Gemelli trasforma le emozioni in modo creativo e uno spiccato senso dell'umorismo sarà utile per rendere il tutto più divertente.

Pesci: tenderete a ricercare nella persona amata la serietà, forse a causa di un bisogno di concretezza che infonde sicurezza. Molto sognatori, attenzione a non confondere la fantasia con una realtà che potrebbe provocare alcune delusioni amorose.