L'Oroscopo di domani, sabato 19 ottobre, riporta importanti novità. In questo weekend la Luna entra in Cancro e rimane nel suo domicilio fino a lunedì, quando si verificherà l'ultimo quarto. Questo significa che potrà accadere qualsiasi cosa all'interno della vita personale, lavorativa e amorosa di ciascun segno. In questo sabato le emozioni si accentueranno notevolmente e la passione sarà scoppiettante.

Attenzione anche alla propria fragilità interiore.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni di ciascun segno e la classifica giornaliera.

Classifica e oroscopo 19 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 9° posto - Avete avuto una settimana piena di impegni, dunque, questo sabato sarà il momento ideale per staccare la spina. Chi invece sarà alle prese con il lavoro, non ci metterà tanto impegno e concluderà poco o niente.

Occhio a non bruciare le pentole, avrete degli attimi di distrazione. Appartenente ad un segno che non molla mai. Anche se la vita vi ha fatto cadere tante volte, siete sempre stati capaci di rialzarvi. Continuate così e presto vi toglierete delle nuove soddisfazioni.

Toro - 6° in classifica - Si presenta un sabato niente male. Qualsiasi iniziativa risulterà favorita dagli astri. Se volete farvi notare, magari da qualcuno che vi interessa o dal superiore, dovete darvi da fare.

Coloro che amano cucinare, in questa giornata sforneranno degli ottimi manicaretti e riscuoteranno consensi. Chi ha dei figli piccoli dovrà fare i conti con eventuali capricci, magari si rifiuteranno di fare i compiti. Possibili pettegolezzi in arrivo.

Gemelli - 3° posto - L'oroscopo di domani si presenta piuttosto positivo specie per le faccende di cuore. Novità in arrivo per le coppie. Coloro che sono sposati avranno un po' di rinnovamenti da fare.

Se qualcosa si rompe bisognerà aggiustarla. I single avranno ottime chance di incontrare una persona interessante, ma per farlo sarà necessario fare vita mondana. Dunque, uscite per un aperitivo con amici oppure andate a passeggiare al parco. Non fatevi trovare struccati perché Cupido potrebbe scoccare la sua freccia proprio in questo weekend.

Cancro - 4° posto - L'amore brillerà fortemente, esattamente come la Luna, nel vostro segno.

Vi sentirete stanchi poiché avete trascorso l'intera settimana tra mille faccende di casa o di lavoro. A volte non riuscite a capire il tempo poiché vola via in un baleno. Tra figli e coniuge, anche questa settimana è giunta subito al termine. In questo weekend dovete solamente ricaricare le pile e ritagliare dei momenti per voi. Sono previste delle uscite in mattinata o nel tardo pomeriggio. Valutate di intraprendere un'attività fisica regolare, in questo modo avrete maggiori energie.

Leone - 12° in classifica - La giornata di sabato 19 ottobre si presenta come 'Sottotono' e la colpa sarà dello stress. Siete un segno ruggente e stacanovista, ma non riposare a sufficienza ha un costo sulla psiche. Quindi, la cosa migliore da fare in questo weekend sarà cercare di riprendere fiato. Organizzate un'uscita in serata, vi svagherete un po' e il giorno dopo vi sentirete decisamente pimpanti. Occhio a questa Luna in Cancro che potrebbe mettere a dura prova le coppie.

Vergine - 5° in classifica - Da tempo dovete prendere delle decisioni importanti riguardanti la sfera personale. Magari siete indecisi su un trasferimento, su una certa operazione oppure sulla proposta lavorativa ricevuta. Leggete un bel libro, mangiate sano e andate a dormire alla solita ora. In questo modo modo eviterete di sentirvi rintronati il giorno seguente con il cambio dell'ora che avverrà in nottata. Qualche famigliare avrà un problema e vi ritroverete ad aiutarlo.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° posto - Finalmente il weekend. La settimana trascorsa ha regalato notevoli soddisfazioni sia per quanto riguarda la sfera sentimentale, sia sul piano lavoro/denaro. Le tensioni in amore scemeranno dopo le scaramucce dei giorni precedenti. Non riuscite ad immaginare la vita senza il vostro partner ed avete paura di fare o dire la cosa sbagliata. Le coppie sposate potrebbero valutare di apportare dei cambiamenti per dare una ventata di freschezza alla propria vita coniugale. Uscite e lasciatevi stupire. Aspettatevi delle richieste di aiuto dai parenti.

Scorpione - 7° in classifica - L'oroscopo del 19 ottobre vi vede ansiosi e confusi. In questo sabato dovete stendere un piano d'azione così da non farvi trovare impreparati. Coloro che fanno una vita sedentaria devono darsi una mossa e stare più dritti con la schiena. Di tanto in tanto staccate la spina, ma quando lavorate dovete restare focalizzati senza distrarvi sui social. Chi è impegnato sentimentalmente, l'amore procederà a gonfie vele e regalerà soddisfazioni.

Sagittario - 11° in classifica - Qualche famigliare avrà un problema e vi ritroverete ad aiutarlo. In casa ci sarà molta tensione e non si escludono piccole discussioni con i figli o con il partner. Spese in vista. Comprate solo il necessario altrimenti avrete difficoltà finanziarie nei prossimi giorni. Risparmiate sulle bollette, magari potreste usare la lavatrice nel weekend oppure spegnere la luce quando non serve. In serata lasciatevi coccolare dal partner.

Capricorno - 10° in classifica - Giornata 'No'. Nelle cose che vi ritroverete a fare in questo sabato dovrete essere più concentrati del solito. Alla guida evitate di maneggiare dispositivi tecnologici e in cucina non dimenticate le pentole sui fornelli accesi. In questi giorni si alternano caldo e freddo, ciò rischia di farvi ammalare. Non siate possessivi con le persone che amate altrimenti prenderanno le distanze da voi.

Aquario - 8° posto - L'oroscopo del giorno parla di una giornata alquanto incerta. Qualcuno potrebbe sentirsi confuso e annoiato mentre altri saranno oberati di compiti da sbrigare. Purtroppo la casa non si mette a posto da sola, quindi sarà necessario rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Generalmente il caos non vi piace perché tende ad incasinare anche la vostra mente. Non si escludono attimi di nervosismo perché vi sembrerà di fare tutto da soli. Evitate le polemiche e state alla larga dalle pentole. Tenete duro perché presto arriveranno liete novelle.

Pesci - 2° posto - Anche se mancano ancora due mesi alle festività natalizie, voi state già pensando a cosa fare. Se volete risparmiare sugli addobbi o sui regali, sarà necessario muoversi al più presto, oppure attendere i saldi e gli sconti del Black Friday di novembre. In questa giornata, provate a concentrarvi su di voi e su ciò che amate fare. Saranno favoriti gli appuntamenti d'amore e le ricerche. Prima di uscire di casa controllate di aver chiuso tutto, onde evitare inconvenienti sgradevoli.