Il fine settimana è finalmente arrivato, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per le giornate di sabato 19 e domenica 20. Saranno due giornate positive per il Capricorno, per il quale si presagisce un quadro astrale positivo, che favorisce gli incontri e i nuovi legami. Al contrario saranno 48 ore di tensione per la Bilancia e per il Sagittario, costretto a prendersi una pausa dagli impegni, a causa della stanchezza fisica accumulata. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute del week end, da sabato 19 a domenica 20 ottobre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del fine settimana, 19 e 20 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: saranno due giornate leggermente sottotono per il segno, che risentirà di un calo fisico. Gestire alcune situazioni si rivelerà più difficile del previsto. In amore così come in ambito lavorativo potrebbero nascere delle discussioni. Il consiglio degli astri è di cercare di limitare le polemiche, evitate un atteggiamento eccessivamente critico e provocatorio e concedetevi un po’ di riposo.

Toro: il weekend sarà il momento ideale per cercare di risolvere alcune controversie nate precedentemente all’interno della sfera sentimentale o familiare. Tuttavia sarebbe bene per il segno evitare spese azzardate, è infatti un momento poco vantaggioso per quanto riguarda l’ambito economico e qualcuno potrebbe trovarsi a spendere più di quanto guadagnato.

Gemelli: la giornata di venerdì ha riservato delle tensioni ai nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale, dove potrebbero essersi verificati degli imprevisti.

Superato lo stress iniziale, questo segno potrà vivere un fine settimana emozionante, in cui l’amore sarà al centro. Incontri favoriti per i single.

Cancro: le giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre saranno importanti per il segno soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per coloro che durante le giornate precedenti hanno affrontato liti e incertezze, torna la serenità, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.

Un quadro astrale protegge il segno, il weekend sarà il momento ideale per concedersi qualche momento di spensieratezza e svago, ideale per organizzare un piccolo viaggio o una serata tra amici.

Leone: purtroppo continua per il segno un momento piuttosto negativo, in cui non mancano i conflitti e le agitazioni, sia in amore che in ambito lavorativo. Un quadro astrale confuso si riflette sul segno, qualcuno sta vivendo delle difficoltà dal punto di vista professionale, altri invece non riescono a superare dei conflitti nati in ambito sentimentale.

Il weekend sarà il momento ideale per concedersi un po' di solitudine e cercare una alternativa. Il consiglio degli astri è comunque quello di evitare i conflitti, mostratevi più aperti al dialogo e all’ascolto.

Vergine: la giornata di sabato potrebbe riservare delle problematiche al segno. A causa dell’invidia altrui potresti trovarvi al centro di alcune polemiche. Non temete però, già da domenica potrete recuperare al meglio.

È un buon momento per parlare di sentimenti e anche i single e coloro i quali vogliono ricominciare dopo la separazione o una storia finita saranno favoriti dagli astri.

Bilancia: la giornata di sabato sarà piuttosto positiva per il segno e sarà possibile avanzare delle proposte e ottenere dei buoni risultati sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda i sentimenti. Al contrario quella di domenica 20 ottobre sarà una giornata sottotono, qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico e la stanchezza accumulata potrebbe rendere i nati sotto questo segno più irritabili e suscettibili del solito. Agite con cautela e cercate di limitare i conflitti.

Scorpione: un quadro astrale molto positivo protegge il segno per questo fine settimana. Le energie non mancano così come anche la voglia di fare e in ambito lavorativo si potrebbero ottenere dei buoni risultati. Sono giornate di grande positività per i sentimenti, ci sarà un risveglio della passione. All’interno dei rapporti di coppia si potranno fare progetti a lungo termine, mentre i single potrebbero fare degli incontri molto interessanti anche per il futuro.

Sagittario: il consiglio degli astri è quello di dedicare la giornata di sabato ad un recupero fisico, dedicatevi un po’ di riposo e staccate la spina dagli impegni della vita quotidiana. Al contrario domenica sarà un buon momento per concentrarsi sul partner e le persone care, i sentimenti si risvegliano e i single potrebbero incontrare una persona speciale.

Capricorno: quello che ti attende sarà un weekend molto interessante, gli astri lasciano presagire delle novità per il segno. È un buon momento per stringere contatti e creare nuovi legami. Gli astri consigliano dunque di passare meno tempo possibile in casa, favorite gli spazi aperti e i luoghi che vi permettano di fare nuove conoscenze e stringere dei legami. In alcuni casi potrebbe verificarsi un inaspettato ritorno dal passato.

Acquario: il mese di ottobre ha riservato delle problematiche al segno, che durante queste giornate potrebbe lasciarsi guidare dall’istinto e prendere decisioni improvvise, per questo le stelle consigliano cautela durante le giornate di sabato 19 e domenica 20. In amore sarà bene muoversi con attenzione ed evitare che gli impulsi di rabbia vi facciano dire qualcosa che non pensate. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici.

Pesci: cercate di sfruttare questo fine settimana per concedere un po’ di riposo al fisico e alla mente, le giornate presenti infatti sono stata abbastanza faticose per i nati sotto questo segno e la stanchezza accumulata si farà sentire. È il momento ideale per concentrarsi un po’ di più sulla famiglia e gli effetti. Anche chi durante le giornate precedenti ha affrontato qualche momento di incertezza, potrà ritrovare ora all’armonia con il partner. Incontri favoriti per il single.