Nella giornata di martedì 5 novembre, il Cancro sarà il segno favorito per le questioni d'amore, mentre sul fronte lavorativo saranno i Gemelli i più fortunati. Ancora sottotono i segni dello Scorpione e del Leone, i quali ritroveranno un pizzico di buonumore soltanto con il relax. Ottime prospettive di guadagno per i nativi della Bilancia. Di seguito, le previsioni segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete bisogno di risposte, soprattutto per quanto riguarda il livello affettivo e sentimentale.

Qualcuno di molto vicino a voi vi risulterà alquanto ambiguo, ma cercate di capire meglio cosa stia accadendo.

Toro: probabilmente avrete un ambiente lavorativo del tutto nuovo o comunque avete appena subito un cambiamento di gestione. Questo vi getterà inevitabilmente nello sconforto, ma dovrete adattarvi.

Gemelli: già pronti per una settimana che si prospetta intensa e ricca di avvenimenti importanti e quasi tutti positivi.

Sul posto di lavoro sarete tra quelli che, più di tutti, avranno un rendimento lavorativo ottimale.

Cancro: il partner vi troverà estremamente affascinanti, non vi servirà assolutamente niente per essere al top della vostra forma e della vostra attrattiva. Vi attende una serata all'insegna della tenerezza.

Leone: sarete costretti ad andare a lavoro controvoglia, perché fra stanchezza e malumore. per alcune questioni personali irrisolte, potreste essere inclini a litigare con qualcuno sul posto di lavoro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: sarete decisamente indaffarati in mattinata e potreste incorrere a fraintendimenti con il vostro partner oppure la cerchia dei colleghi. Vi converrà prendervi la serata e trascorrerla in solitudine e relax.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i guadagni vi permetteranno di fare qualche acquisto un po' più audace, ma dovrete comunque pensare a far quadrare i conti e pensare soprattutto a ciò che è più importante.

Scorpione: proprio non riuscirete ad aprire bocca in questa giornata, però sarete inclini a impiegare le vostre ore libere con un hobby che vi piace tanto. Questo sortirà l'effetto di risollevare il vostro morale.

Sagittario: qualcuno vi darà qualche consiglio in merito a una vostra conoscenza, che potrebbe rivelarsi una vera e propria voltagabbana. Focus sul lavoro, soprattutto quello di stampo pratico.

Capricorno: potreste essere inclini a tenervi per voi qualche sentimento, che altrimenti condividereste con qualcuno di fidato. Aprirvi potrebbe essere l'inizio di un'amicizia inaspettata.

Acquario: qualche banalità potrebbe accendere delle vere e proprie scintille di battaglia fra voi e il partner: sarà meglio valutare bene le parole da utilizzare ed evitare quanto possibile uno scontro aperto.

Pesci: sul lavoro sarete delle macchine, con progetti su progetti da mandare avanti e tanto spirito di volontà che, soprattutto nel pomeriggio, vi darà lo slancio giusto per agire e magari competere con qualcuno.