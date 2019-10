L'Oroscopo di domani lunedì 28 ottobre 2019 annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni, in primis per quelli facenti parte della ristretta cerchia relativi ai "baciati dalle stelle". A questo punto in base a quanto appena esplicato la domanda è: quali saranno i segni che beneficeranno di tale opportunità? Prima di rispondere ci preme ricordare che ad essere messi sotto osservazione in questo contesto saranno principalmente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ovviamente analizzati nei settori riguardanti l'amore e il lavoro.

Ebbene, tornando al nocciolo della questione (le previsioni di lunedì), l'Astrologia applicata ai segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco ha già fatto le sue scelte: il 28 ottobre saranno solo due i simboli astrali più fortunati. In questo caso, ad avere massima compatibilità con le effemeridi del momento saranno soprattutto Toro e Gemelli, entrambi sottoscritti in periodo a cinque stelle.

Al momento, ambedue i sopracitati segni potranno contare su una splendida partenza settimanale incorniciata in altrettanta buona positività, completamente al loro servizio. Al contrario, poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo soprattutto coloro di Leone e Ariete, preventivati nelle previsioni zodiacali del 28 ottobre rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko". Maggiori delucidazioni nel prosieguo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 28 ottobre 2019

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto osservazione in questo contesto. In evidenza pertanto, come già anticipato nel titolo principale, il segno del Toro insieme a quello dei Gemelli, valutati entrambi al primo posto nella nostra classifica stelline interessante il giorno 28 ottobre 2019. Invece cosa si prevede per gli altri segni?

Andiamo pure a scoprirlo mettendo a nudo la scaletta con le stelline quotidiane a seguire:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Ariete.

Oroscopo lunedì 28 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo lunedì in calendario sarà decisamente poco congeniale, per non dire pessimo, per molti di voi nativi in Ariete. In qualche caso, si renderà necessario un dialogo chiarificatore o di confronto con le persone interessate ad eventuali problemi.

Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, sarete sospettosi verso il partner anche nel caso non ci fosse nulla di palese per essere tale. Diciamo che potrebbe essere il frutto delle vostre paure infondate: tranquillizzatevi e non provocate "tragedie" inutilmente. Dovete cercare in ogni caso di procedere con ordine e metodo, senza tralasciare alcun dettaglio al caso. Single, sarà una giornata un po' fastidiosa, sia per l'umore grigio, che per gli eventi che vi pioveranno addosso come goccioloni di pioggia.

Nel lavoro, sarete messi alla prova dalla specularità negativa al 75% di Luna e Sole, attualmente posizionati nel comparto dello Scorpione. Diciamo che potreste essere costretti a rivedere alcuni piani per la giornata oppure a scendere a compromessi con personaggi alquanto insopportabili che senz'altro vi circonderanno. Cercate di mantenere la lucidità e la calma, per non sprecare energie necessarie per portare a termine i vostri impegni.

Toro - Partirà benissimo questa parte della settimana, con un lunedì perfetto quasi in tutto. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati e certamente restituiranno buoni frutti. In amore, vivrete sicuramente tantissimi momenti magici, ovviamente con la dolce metà. I pianeti vi saranno favorevoli soprattutto a coloro già in coppia: finalmente molti del segno decideranno di programmare eventi importanti per la vita futura. Single, sarà un'ottimo momento per consolidare un legame affettivo attualmente in corso d'opera. Ottimo frangente anche per viaggiare, ma anche per approfondire argomenti nuovi o molto affascinanti con qualcuno a voi molto caro. Nel lavoro, con le stelle amiche avrete entusiasmo e prontezza di riflessi, il che vi darà la capacità di valutare in modo vantaggioso eventuali scelte da fare. Un'idea vincente vi aiuterà sicuramente a raggiungere un obiettivo da tempo desiderato, così da fare vostra una meta tanto attesa.

Gemelli - In arrivo un giorno fantastico, con la parte iniziale della settimana perfetta fin dalle prime battute. In amore, le stelle movimenteranno il settore dei sentimenti a vostro vantaggio: pronti per approfittare? Per gran parte delle coppie intanto, si preannunciano sicuramente importanti assestamenti affettivi e maggiore vivacità. La giornata inizierà in maniera tranquilla e proseguirà poi nella più totale complicità tra voi ed il partner, il che vi farà sentire protetti ed amati. Single, le stelle vi metteranno sotto una luce splendente, pertanto potreste ottenere tutto ciò che desiderate di più dalla vita. Vi sentirete molto bene, sarete al pieno del vostro vigore fisico e pronti per nuove interessanti avventure. Nel lavoro, il cielo tiferà per voi, perciò vi attende un giorno gratificante e creativo. Sarete particolarmente determinati, pronti ad affrontare e superare con sicurezza le sfide che vi si presenteranno. Se poi condirete il tutto con tanto spirito d'iniziativa, magari anche con un pizzico di grinta e di coraggio, senz'altro vi verranno come d'incanto le intuizioni giuste per la realizzazione dei vostri progetti.

Astrologia del giorno 28 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - La giornata sarà mediamente buona per moli di voi del Cancro. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi. Le previsioni di lunedì intanto prevedono in amore discrete prospettive: tornerete sicuramente a sorridere, confortati dalla frizzante influenza di astri molto benevoli. Le prese di posizione in famiglia non vi spaventeranno più di tanto e questo vi renderà finalmente tranquilli insieme alla persona del cuore. Single, sarete euforici e saprete coinvolgere le persone che avete dintorno con il vostro entusiasmo. Il vostro modo di essere negli ultimi giorni è divenuto meno severo e questo si rifletterà molto bene nei rapporti sentimentali futuri. Nel lavoro invece, sarà sicuramente una giornata tranquilla, anche perché gli astri promettono si buone soddisfazioni, ma vi richiederanno in cambio un serio impegno. Sarà quindi il momento di consolidare la vostra posizione e portare a termine i progetti che avete in corso.

Leone - Giornata d'inizio settimana valutata con la spunta relativa ai periodi "sottotono". Il fatto è che l'Astrologia ha messo il sigillo negativo a questo lunedì a causa della specularità negativa di Saturno e Plutone, relegando purtroppo questa parte della settimana in balia di noiosi alti e bassi. In amore, sarete ancora presi dalle emozioni e da una situazione sentimentale tale da turbarvi ancora per un po'. Provate ad appianare le controversie in atto, allo scopo di portare nuova tranquillità nella vostra relazione. Sappiamo che il momento è abbastanza difficile e che le varie vicissitudini che state attraversando creano non pochi problemi nel rapporto con il partner. Per i single che vorranno cambiare il loro destino, diciamo che nel periodo potranno fare incontri inaspettati; starà poi a quest'ultimi decidere se iniziare una nuova storia o lasciare tutto al destino. Nel lavoro, la strada di fronte a molti di voi Leone sarà in salita, ma il coraggio e la determinazione per affrontarla non mancheranno di sicuro. Altresì, non si escludono fastidi temporanei, magari dovuti ad imprevisti che richiederanno tanta pazienza.

Vergine - Lunedì prossimo, anche se a tratti, sarà di certo bello e interessante quanto basta. L'invito è quello di saper gestire alcune fasi leggermente impegnative che potrebbero sorgere in modo improvviso. L'oroscopo di domani 28 ottobre pertanto, per ciò che riguarda l'amore, indicano che quasi sicuramente sarete in pace con voi stessi, senza alcuna preoccupazione in merito alla vostra relazione. Questo vi permetterà di pensare a costruire l'ambiente perfetto per voi ed il vostro partner. Dunque, cercate di rilassarvi insieme al vostro "lui" o alla vostra "lei", evitando soprattutto quelle frustrazioni o gli stress soliti della coppia. Single, se siete attualmente ancora da soli, probabile che il vostro cuore torni a palpitare per qualcuno, magari facendovi (ri)vivere momenti indimenticabili fatti di di passione e tanto romanticismo. Iniziate a pensare a qualcuno molto importante per voi... Nel lavoro, per chiudere, con la giusta dose di ottimismo vedrete sotto una luce diversa eventuali occasioni che vi verranno offerte in giornata. I vostri sforzi verranno ripagati ed otterrete risultati ben superiori alle vostre aspettative.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.