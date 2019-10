L'Oroscopo di domani 19 ottobre 2019 annuncia il passaggio della Luna nel settore astrale del Cancro. Grosse chance di successo soprattutto per quei pochi segni prescelti dalla sestina sotto analisi in questo frangente. Dunque, riflettori tutti puntati sui settori legati all'amore e al lavoro, ovviamente messi in relazione con i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Nel periodo a tenere con il fiato sospeso è, come sempre, la classifica stelline con le relative predizioni zodiacali, corredate da consigli e dritte da sfruttare nella odierna quotidianità.

In questo caso vi sono buone notizie in arrivo per tre segni che andremo subito a svelare. In "odore" di fortuna, visto le effemeridi di settore altamente positive, tutti i nativi in Cancro: al sensibile segno di Acqua arriverà, come svelato poc'anzi, il prezioso supporto lunare. Ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'Astrologia del giorno saranno certamente sia l'Ariete che il Toro, nel frangente classificati in giornata da cinque stelle.

Previsti una spanna più in basso, comunque con un periodo non male classificato da quattro stelle, i nativi del Leone. Invece, ad avere sicuramente più di qualche intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle previsioni zodiacali del 19 ottobre, i nativi dei Gemelli nonché della Vergine: a costoro l'Astrologia invita a stare concentrati e attenti a tutto ciò che potrebbe rendere difficoltoso il cammino quotidiano, evitando di strafare. Andiamo pure a dettagliare meglio la situazione astrologica del giorno, segno per segno.

Classifica stelline 19 ottobre 2019

L'imminente arrivo del prossimo weekend impone di sapere come sarà l'andamento relativo alla prima giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza. In questo contesto quindi, pronta da "divorare" in un attimo, la nuova classifica stelline interessante il giorno 19 ottobre 2019. Abbiamo già tolto il velo della curiosità in relazione ai migliori in assoluto del periodo, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelle.

Allora a seguire scopriamo insieme come sono stati valutati i segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Leone;

★★★: Gemelli;

★★: Vergine.

Oroscopo sabato 19 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà benissimo questo vostro sabato, quindi oltre ogni più rosea aspettativa. Parlando in generale, gli astri a favore vi aiuteranno a fare piccoli progressi nel settore in cui vi state già in parte impegnando.

In questo periodo diciamo che non troverete quasi alcun ostacolo, quindi approfittatene alla grande! Secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore, il periodo sarà proprio ideale per tentare di investire una buona fetta del proprio tempo nei sentimenti, poi tutte quante le altre cose arriveranno piano piano. In coppia, soprattutto, c'è da aspettarsi una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere.

Single, la vostra vita sentimentale vi recherà grandi soddisfazioni, ma solo se smetterete di essere così timidi ed infinitamente modesti. Infatti, inizierete a fantasticare immaginando un prossimo futuro insieme ad una persona che sappia capirvi senza che apriate bocca... In altrettanti frangenti sarete propensi al dialogo, cosa che vi consentirà di avere carta bianca su alcune situazioni che vi stanno particolarmente a cuore. Nel lavoro infine, se avete cambiato da poco attività certamente riceverete una bella soddisfazione a livello personale. Una buona notizia vi metterà di buon umore.

Toro - Si preannuncia senza problematiche irrisolvibili questa parte finale della settimana per tantissimi di voi Toro. Valutata dall'Astrologia del momento con le cinque stelle della buona fortuna, la giornata potrà essere annoverata come certamente periodo ottimo da ricordare. Il consiglio di un amico/a potrebbe essere veramente utile: prendetelo in considerazione se eventualmente ne avrete bisogno, ok? In amore, cercate di osare qualcosina in più nei confronti del partner. Importante sarà saper sfruttare il periodo favorevole per dare nuovi impulsi alla vita affettiva: puntate tutto sulla buona armonia e sulla sintonia con la persona amata. Single, sarete trasportati dalla buona vena delle stelle alla conquista di un nuovo amore. Certamente il fascino e la determinazione non mancheranno, pertanto il nostro augurio è d'obbligo: buona fortuna! Nel lavoro, chi attraversa un periodo particolare il consiglio è quello di non dare consensi se non prima di aver visto con calma ogni dettaglio. Cercate di essere più riflessivi nelle questioni di vostra competenza meditando a lungo su ciò che andrete eventualmente a fare.

Gemelli - Una giornata negativa, su questo non ci piove! Purtroppo, gli astri hanno messo in luce il frangente come "sottotono" e questo è quanto. Ce la farete a sopportare gli alti e bassi previsti per questo inizio weekend? Diciamo che, se osserverete una certa calma non dando peso eccessivo ad eventuali problemi che vi toccano solo parzialmente, allora diciamo che verso fine sera potreste anche avere un lieve senso d'appagamento. In amore, riservate un angolino della vostra vita quotidiana dedicandolo espressamente al rapporto con la persona amata, vedrete che la relazione andrà molto meglio facendo segnare dei punti a vostro favore. Se avete intenzione di cambiare qualcosa di voi con l'intento di riuscire a capire di più il partner, benissimo qualunque cosa ma non adesso: non abbiate fretta! Single, si prevede per molti di voi una giornata valutata al ribasso con poche possibilità di evitare eventi fuori controllo. Il rimedio? Eccolo: sapere di essere in periodo "no", dunque non esporsi per nessun motivo inutilmente (ovviamente se possibile). Nel lavoro potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando. Cercate di portare fino in fondo un obiettivo, senza perdere però concentrazione e dedizione.

Astrologia del giorno 19 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro 'top del giorno' - Il prossimo inizio weekend sarà a dir poco favoloso per voi Cancro, soprattutto perché avrete un ospite di riguardo nel settore: la Luna! In generale quindi la dolce "musa dei poeti" vi sarà amica al massimo, sostenendo ogni vostra iniziativa a carattere affettivo/sentimentale. In molti riuscirete a sfruttare le migliori qualità e competenze disponibili e questo potrebbe senz'altro riflettersi sul buon andamento del periodo. Ne conseguirà un gratificante riconoscimento da parte di amici, familiari e persone stimate. Se davvero dovesse essere così, complimenti! Le previsioni di sabato intanto in amore annunciano tante opportunità da sfruttare secondo esigenze o aspettative: sarete di buon umore e riuscirete a trasmettere il vostro stato d'animo anche alla persona che avete a fianco. In coppia, la vostra relazione amorosa funzionerà benissimo, unica raccomandazione servirebbe solamente un po' di passione in più per rendere tutto veramente impeccabile. Single, prima di iniziare la ricerca dell'anima gemella, domandatevi innanzitutto cosa vorreste trovare di bello da un ipotetico lui o lei, poi con convinzione darvi da fare. Consiglio: studiate le strategie che intendete adottare senza lasciar trapelare alcun indizio; certe situazioni vanno gestite con diplomazia e furbizia... Nel lavoro, gli astri sono pronti a dare energia e inventiva, sospingendovi verso il pieno successo nelle vostre iniziative. La vostra splendida Luna in trigono al Sole, darà senz'altro una marcia in più alla fantasia e alla creatività: ottimo così.

Leone - Un sabato discreto ma senz'altro monotono e poco flessibile vero desideri o aspettative. Diciamo pure che, alla lunga se preso con lo spirito giusto il periodo non mancherà di dare soddisfazioni. In generale questo avvio di weekend è stato valutata positivamente nelle predizioni astrologiche di vostra competenza, pertanto potrebbe dare buone opportunità da sfruttare soprattutto in amore. In alcune situazioni inerenti il rapporto di coppia, la profondità dei vostri ideali sembrerà poco chiara o addirittura inascoltata: non crediate di essere gli unici a sentirvi in questo modo... Se esprimerete i vostri sentimenti in sincerità e senza timidezza sarete sorpresi dalla reazione del vostro partner: provateci e poi fateci sapere, ok? Single, avete ancora voglia di fare "combriccola" con quella persona che sapete? Bene, allora cercate amici in grado di reggere il gioco, magari anche propensi a regalare consigli da mettere subito in pratica: risultato assicurato. Nel lavoro per chiudere, in silenzio e senza dare troppo nell'occhio, con tenacia e determinazione state svolgendo la vostra mansione egregiamente per ottenere ciò che desiderate. A tal proposito sappiate che le stelle ricompenseranno i vostri sacrifici, anche sotto il profilo finanziario.

Vergine - Questo pezzo di settimana che ormai sta volgendo al termine, per voi Vergine partirà o no con il cosiddetto "botto"? Ebbene, secondo le attuali predizioni certamente sarà così. Infatti, l'oroscopo di domani 19 ottobre indica che potrebbe essere giunto il momento di dare una piccola svolta alla vostra vita. Diciamo che da un po' di tempo non riuscite ad andare avanti e faticate non poco nel cercare di essere veramente sereni e spensierati. In amore, la situazione in atto invita alla massima concentrazione e nel contempo ad evitare inutili distrazioni. Parlando in merito alla coppia, soprattutto valutando "annessi e connessi", quasi tutto è previsto in stallo, quindi nulla dovrà essere lasciato al caso. Intanto studiatevi a priori (mentalmente) le opportune contromosse da usare per controbattere eventuali diatribe aperte con il partner. Single, perché non provate ad essere più elastici nei primi approcci? Non misurate sempre tutto sempre e solo col "vostro metro". Intanto, siate più selettivi e, se decidete di prendere a cuore una persona assicuratevi che il gioco possa valere almeno la candela, altrimenti a che pro? Nel lavoro, nessuna novità di rilievo da annunciare: gli astri, poco stabili e abbastanza indecisi, consigliano di attendere con pazienza i prossimi eventi.

