L'Oroscopo della settimana approfondisce le opportunità amorose e quelle lavorative tenendo conto di transiti fortunati per ciascun segno zodiacale. Luna assumerà una posizione di congiunzione prima in Cancro, poi in Leone e in Vergine, elargendo comunque un'intuizione speciale e una riflessività magnetica. Giovedì poi Sole si trasferirà in Scorpione e garantirà un nuovo potere ambizioso anche a Capricorno, Vergine, Pesci e Cancro, nelle previsioni astrologiche fortunate.

Amore e lavoro nell'oroscopo settimanale

Ariete: a metà settimana alcuni transiti favorevoli regaleranno un modo di vivere l'amore "sopra le righe" e anche le nubi che fino a ora avevano offuscato l'orizzonte lavorativo si diraderanno. Attenzione solo alla giornata di domenica che potrebbe sprigionare nervosismi in campo sentimentale.

Toro: giovedì gli influssi lunari saranno portentosi e in sinergia con Urano, attueranno dei cambiamenti benefici per tutte le sfere vitali.

I bisogni emotivi passeranno in primo piano e cercherete di colmare alcuni vuoti, ricercando emozioni sempre nuove. Buono il lavoro poiché più stabile.

Gemelli: un influsso impetuoso sprigionato da Luna in Leone non terrà conto martedì della sensibilità, ma procederà a ruota libera elargendo il bisogno di vivere emozioni forti. Molto "sopra le righe" anche sul lavoro, non vi sottometterete ai giudizi altrui, affermando le idee con ambizione.

Cancro: Luna nel segno rende gli affetti più profondi già da lunedì e potrete vivere splendide sensazioni in famiglia. L'astro d'argento garantirà un'intuizione benefica per progredire anche in ambito lavorativo, attenzione solo a una domenica nervosa per i sentimenti.

Leone: l'astro d'argento fortunato poiché presente nelle giornate di martedì e mercoledì, si immergerà di fuoco e diventerà molto istintivo, facendovi vivere emozioni profonde e dirompenti.

Gli obiettivi lavorativi diverranno più ambiziosi e niente e nessuno potrà ostacolare l'attuazione dei progetti.

Vergine: la sfera lavorativa sarà resa più efficiente dalla presenza di Luna nelle giornate di giovedì e venerdì. Buona l'intuizione che garantirà anche cambiamenti benefici, attenzione solo a non lasciarvi andare a vivere l'amore in modo troppo distaccato e inibito.

Previsioni astrologiche

Bilancia: Sole lascerà il segno giovedì ma non temete, avrete ancora Marte che elargirà sex appeal e tanta voglia di progredire con grinta in campo professionale.

Luna presente nel weekend renderà gli affetti molto raffinati anche se un po' fragili.

Scorpione: alla splendida congiunzione di Venere e Mercurio, utile per approfondire l'amore in modo concreto e con una nuova consapevolezza mentale, si aggregherà anche Sole nella giornata di giovedì. L'astro solare elargirà una forza creativa utile per il lavoro, mentre in amore un nuovo magnetismo genererà emozioni turbolente.

Sagittario: speciali e unici a metà settimana, punterete sull'influenza del satellite notturno per vivere intensamente l'amore. In ambito lavorativo così come in campo sentimentale, sentirete forte il bisogno di essere apprezzati per le vostre qualità.

Capricorno: la settimana inizierà in modo perplesso a causa di un'opposizione lunare che incrocerà le sue energie con Saturno, rendendo l'approccio all'amore un po' pessimistico. Anche in ambito professionale potreste mancare di una comunicazione utile per concretizzare i progetti, ma il tutto sarà risolto già da giovedì grazie alla presenza di un Sole in aspetto favorevole.

Acquario: il fine settimana in particolare sarà benefico per l'amore e nuovi incontri saranno alle porte. Sarete molto empatici e affascinanti, intrecciando splendidi rapporti comunicativi anche in campo professionale.

Pesci: puntate tutto sulla giornata di giovedì dove l'entrata di Sole in Scorpione garantirà nuova energia vitale, tutta da investire nel campo amoroso e in quello lavorativo per concretizzare i progetti tenuti in cantiere da troppo tempo.