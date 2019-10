Durante la giornata di giovedì 17 ottobre, Giove in trigono nel segno del Sagittario, aiuterà i nativi del segno ad alleviare lo stress delle giornate precedenti per quanto riguarda l'ambito sentimentale, mentre Ariete cercherà di risolvere alcune ostilità sul posto di lavoro. Gli influssi di Mercurio influenzeranno i nativi Toro, che in questo periodo preferiranno concentrarsi di più sul lavoro, al contrario la Luna in Gemelli farà in modo che i nativi del segno si concentrino maggiormente sulla loro relazione di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 17 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 17 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: Marte in opposizione al segno della Bilancia, andrà a mutare il vostro carattere rispetto alle giornate precedenti. Sarete stanchi di ascoltare le lamentele altrui, ma riuscirete sempre a portare un po’ di leggerezza nella vostra compagnia.

Evitate di essere assillanti nei confronti del partner. Se siete single e siete rimasti fermi da tempo potrete portare a casa tante conquiste. In ambito lavorativo non ci saranno eventi degni nota, ma presto potrete assistere a dei cambiamenti. Voto - 7,5

Toro: con Mercurio in trigono a influenzarvi, avrete più voglia di concentrarvi di più sul lavoro, tant'è che ultimamente state portando a casa dei buoni risultati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ciò nonostante dovrete anche essere più presenti in amore in quanto non state più soddisfacendo le esigenze del vostro partner. Cercate di recuperare adesso. Se siete single cercherete di essere più spontanei nel fare nuove conquiste, ma dovrete ancora migliorare la tecnica. Voto - 7

Gemelli: la Luna è nel vostro segno e in questa giornata di giovedì, in amore le cose procederanno benissimo: vi saranno molteplici occasioni di incontro per i single, grazie a un fascino irresistibile.

Un colpo di fulmine potrebbe improvvisamente cambiarvi la vita e trascinarvi in un vortice di emozioni, come non le avevate provate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante l'organizzazione se volete finire le vostre mansioni entro la fine della giornata. Voto - 8

Cancro: cercherete di essere più umili durante la giornata di giovedì. Sapete di aver esagerato con qualcuno recentemente e volete rimediare.

La sfera sentimentale andrà piuttosto bene, anche se qualche imprevisto andrà messo in considerazione. I single faranno tanti incontri considerati i loro impegni, ma nulla di così eclatante. Sul posto di lavoro farete buoni affari, ma dovrete saper reinventarvi al più presto per continuare così. Voto - 7

Leone: Venere in quadratura al segno dello Scorpione influenzerà molto voi nativi del segno durante la giornata di giovedì.

La diffidenza può essere utile fino ad un certo punto, poi diventa diseducazione da parte vostra, nei confronti di chi cerca di fare al meglio il proprio lavoro. Provate ad essere più aperti nei confronti dei vostri colleghi. In amore, non riversate la rabbia che avete con qualcun altro, piuttosto siate più affettuosi. I single faticheranno ad imporre la loro voce e qualcuno potrà fraintendere alcune frasi non chiare. Voto - 7

Vergine: Saturno in quadratura al vostro segno, vi aiuterà a superare alcune difficoltà in ambito sentimentale. Questo servirà a dare nuova vita all'affiatamento di coppia, passando momenti molto intensi. Se siete single, se una storia si è conclusa definitivamente cercate di non pensarci più, cercate di andare avanti con ottimismo. Sul posto di lavoro, dovrete fare attenzione ai rapporti professionali. Certi accordi vanno trattati con cura per poter andare in porto. Voto - 7

Bilancia: Sole stazionario nel vostro segno anche durante la giornata di giovedì. Siete molto fortunati ad avere gli amici che avete. Ciò nonostante sta a voi cercare di essere all'altezza e ricambiare. Una chiamata o anche solo un messaggio per fargli sapere che anche voi ci siete per loro, non sarebbe male. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, potrete esercitare il vostro fascino praticamente in ogni occasione. I single avranno voglia di fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete rivedere la vostra situazione e organizzarvi per le future mansioni che richiederanno nuova inventiva. Voto - 8

Scorpione: con Mercurio e Venere in quadratura nel vostro segno, tutta la positività di questa giornata si riverserà anche in tutte le vostre attività, dal lavoro, allo studio agli amici. Otterrete ottimi risultati sul posto di lavoro, aspettatevi anche delle sorprese. In amore riscoprirete la voglia di amare e sarete più propensi a lasciarvi andare. I single dovranno rimandare un incontro importante a causa di un contrattempo. Voto - 9

Sagittario: Giove in congiunzione al vostro segno, vi aiuterà ad alleviare lo stress delle giornate precedenti, e vi permetterà di passare tra tante tenerezze dimenticandovi dei problemi, ormai solo un lontano ricordo. Per i single sarà una giornata piacevole e ricca di novità, ottimi incontri in serata. In ambito lavorativo, i risultati non si faranno attendere, e anche a livello economico non mancheranno le soddisfazioni e i riconoscimenti. Voto - 8,5

Capricorno: fareste meglio a non essere troppo prepotenti nei confronti di chi vi sta attorno. La pazienza in questi giorni sarà una virtù importante, soprattutto se svolgete un lavoro dove la pazienza è necessaria. In ogni caso, potrebbero anche arrivare delle buone notizie. In amore, per fortuna Marte non sarà più in opposizione nel vostro segno, e potrete confrontarvi con la vostra anima gemella. Migliorano le cose per i single, con delle novità in arrivo. Voto - 7

Acquario: Sole in trigono al segno della Bilancia, vi farà vivere un'ottima intesa di coppia assieme alla vostra anima gemella. Godetevi il momento e se necessario, approfittatene per migliorare alcuni aspetti della vostra relazione. I single potrebbero trovare la soluzione ad alcuni problemi. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre capacità unite alla fortuna vi permetteranno di mettere a segno più di un successo personale e professionale. Voto - 9

Pesci: con la Luna nel vostro segno affronterete delle discussioni pesanti e se qualcuno vi si oppone fareste meglio a parlarne adesso e non rimandare le discussioni. Grandi prospettive nella vita privata dei cuori solitari, forse non sarete più soli. Sul posto di lavoro potrebbero esserci degli attriti, ma con il giusto impegno, e un po’ di sano ottimismo, riuscirete senz'altro a cavarvela. Voto - 7