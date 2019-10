Siamo ormai nel vivo di questa terza settimana di ottobre, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre. Continua un momento positivo per la Vergine, che durante le prossime ore potrà risolvere alcune problematiche che le stanno particolarmente a cuore. La Bilancia, nonostante la stabilità ritrovata, farà bene, almeno per questa giornata a non tirare troppo la corda, mentre lo Scorpione continua a trarre beneficio da Venere nel segno. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute di giovedì 17 ottobre per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno 17 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: giornata positiva per il segno, gli astri in aspetto positivo donano forza ed energia all’Ariete. È un buon momento per l’ambito lavorativo, potrebbero nascere progetti e/o collaborazioni importanti, che si concretizzeranno con l’inizio del nuovo anno. Serenità in amore, i single potrebbero fare incontri fortunati.

Toro: quella di giovedì 17 ottobre sarà una giornata ancora un po’ sottotono per il segno, non mancheranno tensioni e agitazioni, soprattutto in ambito lavorativo.

Durante il week end sarà possibile recuperare, almeno per quanto riguarda i rapporti sentimentali e interpersonali. Gli astri consigliano tuttavia di prestare molta attenzione alla sfera economica, meglio evitare le spese superflue.

Gemelli: gli astri lasciano presagire l’arrivo di interessanti novità da qui ai prossimi giorni, soprattutto per coloro i quali hanno da poco effettuato un investimento o aperto un’attività.

È un buon momento per parlare di sentimenti, c’è serenità all’interno dei rapporti di coppia e anche i single potrebbero fare incontri interessanti.

Cancro: sono momenti di recupero per il fisico, soprattutto per chi durante le giornate precedenti ha risentito di malesseri e fastidi. Anche in amore gli astri sembrano favorevoli, tuttavia qualcuno potrebbe avvertire un po’ di malinconia, mancanza di una persona cara adesso lontana.

Bene il lavoro.

Leone: dopo un inizio settimana alquanto faticoso finalmente arrivato per il segno momento di recupero, soprattutto dal punto di vista emotivo. Vi sentirete più sereni all’interno della sfera sentimentale e anche gestire rapporti interpersonali sarà meno faticoso. Tuttavia l’ambito lavorativo potrebbe creare delle preoccupazioni, da qui alla fine dell’anno qualcuno potrebbe decidere di cambiare la propria posizione o iniziare una nuova avventura professionale.

Vergine: durante le prossime 48 ore, servendovi delle vostre capacità comunicative, riuscirete a sistemare alcune situazioni che ormai da tempo non andavano più bene. È un momento positivo per il segno, sia in amore che in ambito lavorativo, potrete fare affidamento sulla protezione delle stelle, che vi danno una marcia in più, rendendovi grintosi e determinati.

Bilancia: nonostante con l’inizio della seconda metà del mese di ottobre sia arrivato per il segno un momento di recupero, in cui sarà possibile trovare delle soluzioni e ristabilire l’equilibrio, gli astri consigliano di prestare molta attenzione.

Soprattutto in ambito lavorativo infatti potrebbero nascere dei contrasti, cercate di ricordarvi che non sempre si può avere la stessa opinione su tutto e che bisogna accettare di buon grado le opinioni altrui, soprattutto quando hanno carattere di critica costruttiva. Serenità in amore.

Scorpione: Con Venere nel segno è un momento estremamente positivo per i sentimenti, la giornata di giovedì 17 ottobre vi offrirà l’occasione che stavate cercando per togliervi un sassolino dalla scarpa, ma anche per vivere una giornata ricca di emozioni. All’interno del rapporto di coppia possono nascere dei progetti per il futuro, come matrimonio o convivenza, mentre i single potrebbero incontrare l’anima gemella.

Sagittario: la Luna è in opposizione, dunque non è da escludere che durante le prossime 48 ore qualcuno sia costretto a rallentare un po’ i propri ritmi. Questo però non vi autorizza a mandare all’aria i traguardi raggiunti durante le giornate precedenti, dunque cercate di essere cauti e di gestire con diplomazia le problematiche che vi si presenteranno. Il weekend sarà un momento molto fortunato per i sentimenti, soprattutto per i single o per coloro i quali vogliono ricominciare dopo una storia o una separazione. L’anima gemella è dietro l’angolo.

Capricorno: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di non soffermarsi a pensare a ciò che non avete più e che ormai appartiene al passato, al contrario bisognerà concentrarsi anima e corpo nella realizzazione di progetti futuri. È un buon momento questo per il Capricorno, che da qui alla fine dell’anno potrà riscuotere degli importanti successi. È un periodo di rivoluzione e cambiamento, avrete l’occasione giusta per ricominciare.

Acquario: quella di domani, giovedì 17 ottobre, sarà una giornata ancora un po’ faticosa per il segno, che già durante le giornate precedenti ha riscontrato un calo di energie ed accusato fastidiosi e malesseri fisici. Dunque anche la gestione dei rapporti interpersonali si potrebbe rivelare più difficile di quanto previsto e sia all’interno dell’ambito lavorativo che della sfera sentimentale potrebbero nascere delle complicazioni. Il consiglio degli astri per uscirne da vincitori è quello di scegliere con cautela le parole da usare, meglio contare fino a 10 prima di aprire bocca.

Pesci: sarà una giornata altalenante per il segno, che potrebbe essere investito da dubbi e preoccupazioni. Questo vostro essere ansiosi, potrebbe portare alla nascita di futili conflitti non solo in amore ma anche in ambito professionale, cercate di gestirli con cautela. Si tratta comunque solo di un momento passeggero, destinato a migliorare già dall'arrivo del weekend.