L'Oroscopo del weekend promette splendide novità amorose e ciascun segno zodiacale diventa più romantico e sensibile nei confronti dell'amore. La posizione favorevole di Luna in Gemelli e poi in Cancro, dà il via all'approfondimento delle emozioni e lo fa in maniera più profonda e concreta. Sensazioni amichevoli sono garantite dall'astro d'argento in Gemelli che rende il modo di fare più allegro e frizzante, mentre l'astro d'argento in Cancro approfondisce le sensazioni amorose sprigionate in famiglia. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo del weekend

Ariete: Luna in sestile a inizio weekend dà il via a un modo di fare che diventa giocoso e versatile. Molto allegri e sensibili, di sicuro questo atteggiamento non passerà inosservato in gruppo e potrete approfondire sensazioni amichevoli che potrebbero diventare anche qualcosa di più.

Toro: nuovi stimoli lambiranno la sfera affettiva e anche nelle relazioni già avviate, sentirete il bisogno di non far scorrere le sensazioni sullo stesso binario, ma vi aprirete a un cambiamento che renderà il tutto più eccitante.

Gemelli: Luna entrerà nel segno venerdì e garantirà una mentalità romantica che non esprimerà le sensazioni amorose con passione, ma amerà in modo controllato. Marte riuscirà a rendere il tutto più piccante, grazie a un nuovo dinamismo che sgela i sentimenti.

Cancro: Luna presente nella giornata di domenica approfondirà gli affetti e lo farà nel focolare domestico, garantendo splendidi momenti romantici e di tranquillità familiare.

Molto sentimentali e sensibili, attenzione a non essere eccessivamente insicuri.

Leone: la presenza dell'astro d'argento in Gemelli riuscirà a riequilibrare l'amore e a smorzare alcuni influssi noiosi provocati da una quadratura di Venere e Mercurio. Curiosi e molto diplomatici, approfondirete le sensazioni in modo più intuitivo, magari dando campo libero al desiderio di concretizzare le storie in maniera più stabile.

Vergine: se le sensazioni amorose diverranno più instabili a inizio weekend, potrete poi contare su una posizione lunare favorevole che domenica mitigherà un'eccessiva razionalità, sprigionando il desiderio di essere amati e di ricevere conferme.

Previsioni astrologiche

Bilancia: benvenuta Luna in Gemelli che mitigherà l'energia dirompente di Marte, eliminando un'eccessiva impulsività e garantendo uno spirito d'iniziativa che terrà conto anche delle emozioni.

Potreste iniziare ad avviare alcuni progetti amorosi in modo fortunato, ma evitate di non portarli a termine.

Scorpione: puntate tutto sulla giornata di domenica quando Luna in Cancro incrocerà le sue energie con Venere, spronando i rapporti amorosi a toccare vette mai sorvolate prima. Protettivi nei confronti del partner, emergerà un lato un po' fragile del carattere che si concretizzerà nel bisogno di sentirsi difesi.

Sagittario: a inizio fine settimana, una freddezza di sentimenti farà capolino nell'amore di coppia, rendendo gli affetti molto cerebrali. I single ricercheranno un probabile futuro partner in grado di coinvolgerli più.

Capricorno: non lasciatevi attanagliare dai sensi di colpa e prendete coscienza del valore affettivo. Spesso assumerete un atteggiamento di sottomissione nei confronti dell'amore, seguendo equilibri instabili. Attenzione alla giornata di domenica che vedrà una Luna molto critica nei confronti delle emozioni.

Acquario: il modo di amare subirà gli influssi lunari a inizio weekend e darà peso più ai piccoli gesti che alle sensazioni concrete. Marte e Sole dal domicilio astrologico della Bilancia apriranno l'amore a nuovi orizzonti, tutti da scoprire con maggiore grinta e coraggio.

Pesci: venerdì e sabato tenderete a disperdere le energie, rendendo l'amore instabile a causa di un atteggiamento molto indeciso. Domenica la situazione amorosa migliorerà e i single potranno aprirsi a nuovi incontri benefici per l'amore.