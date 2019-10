L'Oroscopo di martedì 8 ottobre apre le porte ad una giornata 'turbolenta' ma al contempo interessante. C'è il Toro che ha sete di denaro e lavora sodo, c'è il Pesci che ama risolvere i problemi altrui, c'è l'Acquario che deve prendere una decisione importante. Insomma, ciascun segno avrà il suo gran daffare. A influenzare il tutto sono gli astri, come al solito. In questo martedì abbiamo la Luna gibbosa crescente in Acquario. In seguito l'oroscopo con previsioni della giornata con annessa classifica.

Oroscopo 8 ottobre, previsioni e classifica da Ariete a Vergine

Ariete – 4° classificati. Questa è il momento di fare un bilancio, dovete valutare cosa vi sia sfuggito o cosa potete fare per migliorare il futuro. Dovete valutare bene le opportunità che vi saranno offerte con quelle che non avete ottenuto o che avreste potuto ottenere.

Toro – 5° posto in classifica. Il potere del denaro ha una grande attrattiva su di voi.

Infatti la prima cosa che vi viene in mente è il guadagno e ben venga tutto ciò che vi arricchisce il portafoglio. Di solito siete discreti ma oggi non vi importa di apparire arrivisti e concentrati solo sulla paga. L’obiettivo è quello, inutile vergognarsi.

Gemelli – Primi classificati, non dovete imparare ad adeguarvi e rinunciare a fare domande di cui non avete risposte. Anche se non vi piace adattavi, cercate di valutare cosa ci può essere di buono in un atteggiamento accondiscendente.

Con questo tempo è meglio restare a casa sotto le coperte. Salute solida, la fortuna è con voi.

Cancro – 6° classificati. L'oroscopo dell'8 ottobre dice che in questa giornata volete solamente pensare alla vostra amata casa e non volete uscire nemmeno per un momento. Magari lascerete questo desiderio per andare al lavoro, ma penserete sempre al quel focolare domestico. In questo periodo vorreste dedicarvi completamente alla famiglia, a coccolare le persone amate e a guardare la tv.

Leone – 12° posto. In questo periodo siete inquieti e non riuscite a capire il perché. Forse c’è qualcosa che non va come dovrebbe, magari vorreste fare un po' di chiarezza e non ci riuscite. A questo punto dovete farvene una ragione e aspettare un periodo più propizio. Giornata nera.

Vergine – 11esimi in classifica. In questa giornata potreste lanciare delle accuse a qualcuno, magari perché sono troppo lenti o rendono poco.

Tuttavia, non è detto che il problema siano gli altri, magari siete voi ad essere ossessivi. Forse la lentezza è dovuta ad una maggiore riflessione che di certo non si manifesterà attraverso discorsi o soluzioni compiute.

Classifica e oroscopo del giorno 8 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia – 7° posto. In questo periodo qualcuno andrà avanti da solo senza coinvolgervi. Magari è qualcosa che non vi riguarda e sono delle questioni personali.

In caso contrario dovete farvene una ragione e magari escogitare un piano di riserva. Probabilmente, la strada che intraprenderete sarà positiva e fruttuosa. Dedicatevi al partner. Figli in arrivo per le coppie sposate da poco.

Scorpione – 9° posto. Siete delle persone molto sicure di voi, ma quando qualcuno interviene le vostre idee vengono stravolte e ciò avviene perché tenete molto al parere degli altri. Già in passato avete vissuto queste esperienze, magari eravate sicuri di qualcosa ma poi avete cambiato strada perché vi hanno convito del contrario.

Sagittario – 10° classificati. È il momento di lasciare andare le cose senza manipolarle. Perché affannarvi se poi il destino vi porta sempre nella stessa direzione? Siate più fatalisti, soprattutto nei sentimenti che non potete ignorare. Lasciatevi trascinare dalla corrente e da ciò che provate. Mettete da parte la razionalità almeno per questa giornata.

Capricorno – Terzi in classifica. Nonostante abbiate mille qualità, la più bella è la vostra integrità e non la scambiereste mai con nessuno e mai scendereste ad un compromesso. Dovete avere più fiducia in voi stessi ed essere spontanei, senza farvi costringere, soprattutto quando gli altri si affidano a voi.

Acquario – 8° posto. La persona che vi stanno vicino, anche se vi fanno mille promesse, potrebbero deludervi ancora. Magari ci sono degli impedimenti? Comunque sia, sta a voi decidere se perdonare di nuovo o se magari sia il caso di lasciar perdere. Potrete arrivare ad ammettere che non vale più la pena lottare e guardare altrove.

Pesci – 2° posto. Se vi piace risolvere i problemi degli altri, questa giornata fa per voi perché ne avrete almeno un paio. Tuttavia non potete sempre cedere a ciò che gli altri vi impongono. È opportuno portare avanti i propri sogni, le proprie aspirazioni e non perdere tempo con coloro che vogliono scaricare i loro casini su di voi. Comunque sia, siete amati e lodati. Il lavoro va a gonfie vele.