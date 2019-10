La seconda settimana del mese è appena iniziata, quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata dell'8 ottobre? Sarà un martedì positivo per il Cancro, che per le prossime giornate potrà fare affidamento su di un quadro astrale molto vantaggioso, ma anche per l'Ariete per il quale è finalmente in atto un momento di recupero. Sottotono invece il Toro, che durante le prossime 48 dovrà affrontare alcune problematiche. Di seguito, l'Oroscopo di martedì 8 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, martedì 8 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: arriva per il segno un momento di recupero, Venere non è più in opposizione e anche i sentimenti potranno essere vissuti con maggiore intensità. Certo, non tutti i problemi troveranno subito una soluzione, ma ci sarà un buon miglioramento. La seconda settimana di ottobre inizia con grinta e ottimismo che, se ben impiegati, vi aiuteranno a raggiungere interessanti successi lavorativo.

Toro: Le prossime 48 ore saranno piuttosto agitate, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. All’interno dei rapporti di coppia o in famiglia potrebbero essere nate delle divergenze e risolverle richiederà tempo e pazienza. Il consiglio degli astri è di affrontarle con cautela, ma soprattutto di evitare che lo stress accumulato vi impedisca di concentrarvi al meglio sui nuovi progetti lavorativi di cui vi state occupando: potreste rischiare di mandare all’aria il lavoro svolto finora.

Gemelli: è un periodo estremamente positivo per il segno, sia per quanto riguarda i sentimenti che l’ambito lavorativo. In amore si riaccende la passione e le coppie potranno vivere delle forti emozioni, mentre i single avranno la possibilità di fare incontri interessanti per il futuro. In ambito lavorativo potrebbero nascere dei nuovi progetti, mentre coloro i quali hanno lavorato duramente durante il mese precedente potranno riscuotere i frutti del lavoro svolto.

Energia e vitalità non mancheranno al segno e le cure iniziate dei in questo periodo si rivedranno vantaggiose.

Cancro: con Venere in posizione favorevole le prossime giornate si riveleranno positive per i sentimenti, non solo per le coppie, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri. È un buon momento anche per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative; gli astri vi danno una marcia in più e potrete ottenere dei buoni risultati.

Dunque non abbiate paura di esporvi e se avete una proposta da avanzare o un progetto da presentare tenete bene a mente che questo è il momento migliore per farlo.

Leone: durante la giornata di martedì 8 ottobre dei dubbi potrebbero insinuarsi all’interno della sfera sentimentale: chi vive da tempo un rapporto instabile potrebbe decidere nelle prossime ore di mettervi un punto. Sarà una giornata sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare malesseri fisici, soprattutto a gambe e schiena.

Vergine: un oroscopo positivo protegge il segno durante questa nuova giornata della settimana: ci sarà un recupero fisico e anche la sfera sentimentale regalerà belle emozioni. È un momento positivo per fare progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio; inoltre, le conoscenze che nascono ad ottobre si riveleranno importanti per il futuro. Bene l’ambito lavorativo, non abbiate paura di esporvi.

Bilancia: durante le giornate precedenti potrebbero essere nate delle problematiche in ambito lavorativo o sentimentale, ora è giunto il momento di provare a mediare. Per risolvere le problematiche occorre trovare un punto di incontro, se continuate ad osservare la situazione solo dal vostro punto di vista, rischiate di non scorgere l’errore.

Scorpione: ottobre 2019 si sta rivelando un mese estremamente positivo per il segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Le prossime giornate non saranno da meno e i single potrebbero fare degli incontri veramente interessanti. È un buon momento anche dal punto di vista fisico, la grinta e l’energia ritrovate, vi daranno una marcia in più nel raggiungimento di un obbiettivo professionale.

Sagittario: le giornate precedenti hanno riservato delle tensioni ai nati sotto questo segno, ma a partire da domani, martedì 8 ottobre, inizierà un buon momento di recupero, soprattutto per i sentimenti. Le controversie con il partner potranno essere chiarite e la serenità ritrovata. In ambito lavorativo potreste essere chiamati a prendere una decisione, prendetevi tutto il tempo necessario a ragionare sul da farsi.

Capricorno: con l’avvicinarsi della prima metà del mese il segno può tirare un sospiro di sollievo, poiché inizia già a scorgere piccoli accenni di miglioramento. In ambito sentimentale torna la serenità, dopo giorni di litigi e polemiche. Il lavoro richiederà molto impegno, non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi o alla famiglia, ma a fine mese potrete raccoglierne i risultati e in alcuni casi godere di un incremento delle finanze.

Acquario: è un momento di alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. I nati sotto questo segno infatti sono totalmente assorbiti da alcune questioni lavorative e/o economiche, che gli impediscono di ritrovare la serenità, ma anche di concentrarsi sull’amore e la famiglia. Attenzione al fisico, meglio evitare gli sforzi e concedersi un po’ di relax.

Pesci: quella di martedì 8 ottobre, come il resto del mese, si rivelerà una giornata vantaggiosa per il segno, che sta vivendo un momento molto positivo. E' il momento ideale per parlare di sentimenti, ma anche per ritagliarsi degli attimi di intimità con il partner o per cercate nuovi incontri. In ambito lavorativo non mancano le opportunità, è un buon momento per iniziare dei progetti o una nuova avventura professione, anche all’estero.