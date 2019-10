L'ingresso della Luna in Acquario rende l'approccio all'amore più avventuroso e frizzante. Una nuova energia positiva nell'Oroscopo dell'amore per i single apre uno scenario molto promettente per la concretizzazione delle nuove storie. Venere transita insieme a Mercurio nello Scorpione e garantisce splendidi momenti di una dolcezza romantica che si miscela a un'intuizione profonda, avviando un progresso interiore che fa approcciare all'amore in modo più consapevole. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Conquiste e nuovi flirt nell'oroscopo dell'amore di mercoledì 9 ottobre

Ariete: Luna in sestile rende i sentimenti più profondi anche se molto liberi. Seguirete quindi una spinta indipendente che fa uscire fuori dagli schemi, a caccia di novità amorose tutte da vivere con slancio. Venere nella nuova posizione in Scorpione, diventa una grande alleata nel concretizzare i sogni sentimentali.

Toro: Urano nel segno, astro rivoluzionario molto aperto ai cambiamenti improvvisi, garantisce intriganti colpi di fulmine.

Alcuni incontri inaspettati riscalderanno il cuore, smorzando eventuali tensioni e nervosismi sprigionati da una Luna non molto favorevole per gli affetti.

Gemelli: Luna e Marte in trigono armonizzano gli interessi e garantiscono una nuova carica dinamica per passare all'azione, magari trovando il coraggio di dichiarare le sensazioni che provate a una persona che vi ha rapito il cuore. Procedete dunque, gli astri sono dalla vostra parte.

Cancro: i nodi lunari nel segno incrociano le loro energie con Marte ma in quadratura, rompendo un tantino le "uova nel paniere". Alcuni programmi amorosi saranno sviati da ostacoli che interferiscono sulla realizzazione dei sogni sentimentali, ma vedete il tutto come prove per passare nella porta stretta anche se con fatica, raggiungendo il traguardo con coraggio.

Leone: una posizione un po' scomoda di Venere e Mercurio potrebbe creare delle difficoltà in amore e una scarsa sincronizzazione tra sensibilità e affetti potrebbe creare qualche ferita difficile da curare, prima di approcciarsi alle nuove opportunità.

Vergine: in amore, ricercherete un probabile partner che coinvolga la mente oltre che il cuore. L'acutezza mercuriana tiene a bada i sentimenti e raramente perderete la testa, ma vorrete essere capiti altrimenti non scatterà la scintilla amorosa.

Previsioni astrali romantiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un'energia sensazionale non aspetta altro che di essere indirizzata nella giusta direzione, e lo spirito d'iniziativa non mancherà di certo per mantenere vivo un interesse appena sbocciato e assicurarsi che tutto ciò si trasformi in qualcosa di più di un'amicizia.

Scorpione: alcune circostanze della vita, influenzate da configurazioni planetarie favorevoli, esortano ad attuare un progresso interiore che lascia alle spalle alcuni conflitti passati. Venere e Mercurio nel segno sono garanzia di romanticismo e perspicacia in campo sentimentale, quindi via libera alle nuove storie sentimentali.

Sagittario: sprigiona un desiderio di avventura che non ha eguali e Marte è dalla vostra parte, per instaurare legami amorosi solidi.

Luna dall'Acquario manda dei messaggi sensibili e intuitivi, quindi siate pronti a captarli e ad attuarli al meglio.

Capricorno: Plutone benefico nel segno garantisce una creatività che fa realizzare tutti i sogni amorosi. L'astro venusiano e Sole accendono i sentimenti e potrete vedere una persona in particolare sotto una luce nuova, più profonda e vivida.

Acquario: molto critici nei confronti delle nuove storie, non riuscirete ad aprirvi a una comunicazione profonda, facendo rimanere i pensieri e le sensazioni in superficie. Forse ciò è dovuto a un formalismo eccessivo che va stemperato attingendo fortuna da Giove in Sagittario.

Pesci: finalmente Venere è in posizione favorevole per gli affetti e potrete attingere a tutta la tenerezza di cui siete capaci per avviare un rapporto amoroso che sta nascendo. Il successo è alle porte.