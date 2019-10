L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì vede come protagonista una Luna in Acquario che diventa molto avventurosa e fuori dagli schemi. L'astro d'argento in casa astrologica undicesima collega i ricordi del passato al futuro, sprigionando sensazioni speciali in coppia. Proprio nell'Acquario che con le sue acque feconda la Terra, la Luna espande le sue influenze benefiche garantendo un'indipendenza che fa guardare lontano anche all'Ariete, al Sagittario, Gemelli e Bilancia. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Parametri lunari nell'oroscopo dell'amore di martedì 8 ottobre

Ariete: l'influenza lunare dall'Acquario si fa sentire così come il desiderio di maggiore indipendenza che pur non togliendo niente agli affetti e all'amore di coppia, ha bisogno di esprimere le emozioni a modo suo. Una mente molto attiva potrebbe sminuire leggermente le emozioni, proprio seguendo questa scia molto impulsiva del satellite notturno.

Toro: nuove idee fanno capolino nella mente e lambiscono l'amore di coppia, revisionandolo alla perfezione. State cercando di superare alcune restrizioni radicate da tempo e adesso è giunto il momento di dare una nuova visione al rapporto amoroso, impostata su parametri più innovatori.

Gemelli: in coppia darete affetto pur senza sviscerare emozioni incontrollabili. Una spiccata sensibilità lunare garantita dall'Acquario apre la mente a una visione d'insieme che non tiene conto solo della persona amata, ma anche delle amicizie per progredire.

Cancro: la logica viene potenziata dalla presenza di Mercurio in Scorpione che acuisce i pensieri e brama l'ordine, ma ricordate che un pizzico di fantasia e tanta creatività in coppia non guastano mai.

Leone: molto seducenti, beneficerete di un mix esplosivo di Venere e Marte che fa scintille in amore. L'attrazione fisica è potente e grazie anche agli influssi solari, potrete approfondire il rapporto con maggiore trasporto vitale.

Vergine: una nuova libertà garantita dal trigono Urano-Saturno anima l'amore e sminuisce il senso di responsabilità saturniano. Contrari alle limitazioni, seguirete una scia quasi trasgressiva che cerca di cambiare le cose in maniera costruttiva.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: un magnetismo e uno spiccato fascino elargito da Marte e Venere in congiunzione non passeranno di certo inosservati alla persona amata.

Un fuoco anima la personalità e sprigiona impulsi sensuali difficili da tenere a bada.

Scorpione: Mercurio nel segno garantisce prontezza di riflessi e una capacità di comunicazione che diventa molto raffinata e intelligente. Attenzione, però, a non fare in modo che il raziocinio possa soffocare i sentimenti, piuttosto comunicate di più le emozioni.

Sagittario: curiosi, ottimisti ma anche molto irrequieti a causa di un influsso lunare che dall'Acquario spinge a viaggiare, sentirete forte il desiderio di partire e non starete di certo fermi a un posto.

Siete alla ricerca di forti emozioni, tutte da condividere con la persona amata, allora che ne dite di concedervi uno splendido viaggio?

Capricorno: Plutone in collegamento con Mercurio sprigiona il desiderio di entrare oltre la superficie della storia, scavando in profondità in cerca della verità. Utilizzate queste nuove conoscenze per migliorare la relazione a due.

Acquario: l'intuizione e la capacità di indirizzare i sentimenti verso canali riguardanti il futuro di certo non mancheranno grazie alla presenza di Luna nel segno. Queste influenze sprigionano uno spirito anticonformista che giudica i sentimenti con maggiore freddezza e minore coinvolgimento emotivo.

Pesci: i percorsi amorosi all'improvviso appaiono più nitidi e Giove con Nettuno si impegnano a trasformare alcuni ostacoli in nuove opportunità per far progredire l'amore di coppia. Mercurio accende i pensieri dallo Scorpione e potrete fare le scelte giuste.