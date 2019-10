Nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di domenica 13 ottobre? Di seguito le stelle relative alle predizioni su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Per il Cancro questa domenica sarà vissuta sottotono a livello sentimentale. Per l'Ariete, invece, è possibile che nascano delle complicazioni in campo lavorativo. Per i nati Capricorno la giornata andrà vissuta con calma.

Ariete: in questo periodo è importante che manteniate la calma, soprattutto per quel che riguarda le questioni lavorative.

In amore cercate di non alimentare polemiche.

Toro: con Venere in opposizione è possibile che viviate dei dubbi in campo sentimentale. Nel lavoro, potrebbero aggiungere delle opportunità. In serata potreste avvertire particolarmente la stanchezza.

Gemelli: a livello professionale è possibile che troviate delle soluzioni per alcuni problemi creati precedentemente. In amore, vivrete dei buoni momenti: l'energia non mancherà, mettetevi in gioco.

Cancro: giornata giù di corda a livello sentimentale, potreste infatti vivere dei ripensamenti. In campo lavorativo non mancheranno delle buone intuizioni, cercate anche di trovare delle soluzioni.

Leone: vi sentite particolarmente agitati e questo influisce sulla vostra condizione psicofisica. In campo sentimentale cercate di vivere le relazioni in modo tranquillo, evitate di fare delle scelte azzardate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine periodo confusionale, soprattutto in amore. Evitate di agitarvi, presto giungerà un momento di recupero. Nel lavoro se dovete parlare di cose importanti, questo periodo è favorito.

Astri e stelle di domenica per tutti i segni

Bilancia: nella giornata di domenica 13 ottobre, potreste vivere dei conflitti a livello sentimentale. Non mancherà nervosismo anche a livello lavorativo dove potrebbero nascere dei disaccordi.

Scorpione: periodo importante per i nati sotto questo particolare segno. Chi vive una relazione potrà godere di belle emozioni mentre i single potranno fare degli incontri. Al livello lavorativo siete pronti per nuovi progetti.

Sagittario: con Giove favorevole è un buon momento per l'amore. Nel lavoro è possibile fare dei buoni guadagni.

Capricorno: in questa giornata dovrete dedicarvi a voi stessi, magari concedendovi momenti di assoluto relax.

In campo sentimentale evitate di essere troppo critici ed affrontate le cose con più calma.

Acquario: momento di ripresa a livello salutare. Anche per i sentimenti la giornata sarà valida. Aumenta la positività nel settore professionale.

Pesci: evitate di prendere troppi impegni, cercate piuttosto di risolvere dei conflitti a livello lavorativo. In amore sarà una giornata interessante per rafforzare un legame.