Nuovo fine settimana in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo le stelle con l'amore, la salute ed il lavoro per le giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019. Fine settimana al top per lo Scorpione e i Pesci, sottotono invece il Toro, che con Venere opposta, fatica ad affrontare le diverse situazioni sentimentali.

Ariete: weekend con la luna nel segno, potrete chiarire alcune situazioni sentimentali.

In particolare domenica, sarete però molto indaffarati a livello lavorativo e mettere i sentimenti in secondo piano.

Toro: con Venere in opposizione a livello sentimentale vi sentirete particolarmente giù di corda in queste giornate del weekend. Anche a livello salutare potreste avvertire dei disagi. Nel lavoro cercate di organizzarvi al meglio.

Gemelli: evitate di stancarvi in queste giornate, in particolare domenica evitate di sprecare la vostra energia.

Nel lavoro è possibile che qualcuno vi crei dei problemi.

Cancro: sabato e domenica saranno delle giornate sottotono per voi, in amore potreste vivere dei ripensamenti. Per quel che riguarda il lavoro è possibile che giungano delle soluzioni per poter portare avanti delle nuove progettualità.

Leone: è in arrivo una buona energia per il segno zodiacale del Leone. Per quel che riguarda l'amore, evitate però di fare scelte azzardate.

Nel lavoro è possibile che nascano delle tensioni.

Vergine: weekend all'insegna della stanchezza per il segno. In campo lavorativo potrete gestire delle questioni importanti. Nei sentimenti, in particolare sabato, potrebbero nascere dei dubbi.

Oroscopo del weekend per tutti i segni zodiacali

Bilancia: con la Luna in opposizione potreste vivere dei disagi a livello sentimentale, domenica sarà una giornata conflittuale.

Nel lavoro se dovete portare avanti delle situazioni, questo è il momento giusto per agire.

Scorpione: sabato sarà una giornata importante per i sentimenti e per vivere delle belle emozioni. Nel lavoro sono in arrivo delle buone occasioni per poter ottenere risultati.

Sagittario: vi sentite particolarmente in forma in queste giornate del fine settimana. In amore, dopo le difficoltà vissute precedentemente, potrete recuperare. Per quel che riguarda il settore lavorativo, potrete ottenere qualcosa in più.

Capricorno: weekend giù di corda per il segno. Nel lavoro è possibile vivere dei momenti di polemica, mentre in campo sentimentale non mancheranno incomprensioni.

Acquario: in questo periodo potreste essere chiamati a fare delle scelte a livello lavorativo. In amore, queste giornate sono valide per vivere emozioni con il partner.

Pesci: sia sabato che domenica saranno delle giornate interessanti a livello sentimentale, arriveranno delle buone conferme per voi.

In campo lavorativo alcuni conflitti si risolvono, ma dovrete impegnarvi affinché questo accada.