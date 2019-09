Nella giornata di venerdì 18 ottobre i Gemelli saranno indaffaratissimi con il proprio lavoro e con le proprie cose da fare in senso generale, mentre il lavoro per i nati del segno del Cancro potrebbe subire una pericolosa battuta d'arresto. L'Acquario ed il Capricorno saranno alcuni dei segni favoriti della giornata. A seguire, le previsioni per gli altri segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche dissapore con qualcuno a cui tenete, ma sarete abbastanza forti da non farvi distrarre dalle emozioni negative.

Anzi, probabilmente ne trarrete energie da utilizzare positivamente.

Toro: molti si complimenteranno per alcuni successi conseguiti in mattinata. Potreste attirare le simpatie di qualcuno che potrebbe proporvi qualche appuntamento in serata. Non prendete impegni di alcun genere.

Gemelli: avrete molta ansia per qualcosa da sbrigare il prima possibile, ma soltanto rilassandovi ne sarete all'altezza.

Ottime le prospettive di un esame e di un colloquio, avrete la dimestichezza necessaria per superarli.

Cancro: ribasso sul lavoro. Avrete troppi pensieri per la testa, e ciò comprometterà molto della vostra sfera sia privata che lavorativa. Quest'ultimo dovrà necessariamente essere preso maggiormente in considerazione.

Leone: tanto tempo a rimuginare, a progettare, a pianificare. Ora sarà il momento di essere energici, di passare all'azione e di dimostrare che avete in mano un successo assicurato.

Amore in rialzo con una intesa rinnovata.

Vergine: vi concederete un pomeriggio di relax, che sia di shopping oppure di lettura o cinema. Proprio non avrete voglia di unirvi a compagnie che potrebbero darvi sui nervi per qualche battuta fuori luogo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ritagliatevi un po' del tempo di questa giornata per i vostri hobby, per voi stessi e per la vostra salute sia fisica che mentale.

Un po' di sano sport farà esattamente al caso vostro.

Scorpione: avrete soldi a sufficienza per permettervi di fare qualche follia, magari per qualcosa che riuscirà a togliervi un bello sfizio e che farà invidia a molte persone attorno a voi.

Sagittario: le amicizie saranno il focus principale di questa giornata, specialmente quelle che vi faranno fare dei piacevolissimi salti indietro nel tempo. Qualche nostalgia però potrebbe intristirvi.

Capricorno: amore al top. Ancora una volta in questa settimana avrete molte prospettive di fare incontri che vi resteranno nel cuore e nella mente. Chissà, potreste fare anche qualche conquista in piena regola.

Acquario: euforici. Avrete una novità o una sorpresa che vi renderà contenti, e proverrà da chi meno vi aspettate. Nel frattempo, avrete di che discutere con qualcuno che vorrebbe avere ragione su di voi.

Pesci: lavoro stabile, qualche momento di intesa con il partner. Tutto sommato il vostro venerdì sarà un giorno come tanti, magari lo reputereste anche un po' noioso. Spezzate questo periodo di stallo con qualcosa di divertente.